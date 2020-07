Một số thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 * trị sản xuất công nghiệp thành phố quản lý tăng bình quân 15,79%/năm (giá so sánh 2010).

* Giá trị xuất khẩu thành phố quản lý tăng bình quân 14,34%/năm (giá so sánh 2010).

* Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển huy động 5 năm đạt 43.697 tỷ đồng.

* 60,6% trường học do thành phố quản lý đạt chuẩn quốc gia.

* 88% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

* Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90% dân số.

* Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm còn 1,92%.

* Giải quyết việc làm cho trên 5.200 lao động.

* Thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn tăng 18,7%.

* Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 86,2%.

* Kết nạp trên 1.000 đảng viên mới./.