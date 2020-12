Hà Nội: 12 đề tài đoạt giải thưởng cuộc thi Sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng

Tối 12-12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi Sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16. Tham gia cuộc thi có 754 đề tài của 57 tỉnh, thành phố. Các đề tài tập trung vào 5 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Trong đó, đề tài về lĩnh vực giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường có số lượng dự thi nhiều nhất, với 218 đề tài. Kết quả, Hội đồng Giám khảo đã xem xét, đánh giá và chọn trao giải thưởng cho 106 đề tài, gồm: 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 30 giải ba và 60 giải khuyến khích. Các đề tài đoạt giải đặc biệt và giải nhất sẽ tham dự Triển lãm quốc tế dành cho các sáng tạo trẻ - IEYI, dự kiến tổ chức tại Thái Lan vào năm 2021.

Nghệ An: Khánh thành trường học cho cộng đồng dân cư nông thôn

Vừa qua, tại Nghệ An đã diễn ra lễ khánh thành Trường Tiểu học Văn Thành, huyện Yên Thành. Ngôi trường thuộc Dự án Xây dựng Trường học do Quỹ Cargill Cares tài trợ toàn phần. Dự án Trường Tiểu học Văn Thành được khởi công xây dựng từ tháng 4 đến tháng 11-2020 với tổng mức đầu tư là 3,05 tỷ đồng. Quỹ cho chương trình này do Cargill, khách hàng, đối tác và nhân viên của Cargill đóng góp. Kể từ năm 1997, chương trình đã quyên góp được hơn 130 tỷ đồng và xây dựng được một hệ thống trường học mỗi năm phục vụ cho hơn 15 nghìn trẻ em Việt Nam tại 50 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Trường Tiểu học Văn Thành nằm ở một xã thuần nông thuộc tỉnh Nghệ An. Được xây dựng vào năm 1977, cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp trầm trọng. Nguồn vận động xã hội hóa hàng năm rất khiêm tốn, không đủ trang trải cho việc sửa chữa những công trình bị hư hỏng. Sau khi hoàn thành ngôi trường thứ 100, Quỹ Cargill Cares Việt Nam đặt ra một mục tiêu mới: hoàn thành xây dựng 150 trường học cho Việt Nam vào năm 2030 để tiếp tục đáp ứng nhu cầu cải tạo cơ sở vật chất trường lớp cho nhiều vùng nông thôn hiện còn khó khăn tại Việt Nam./.

Theo nhandan.com.vn