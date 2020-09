An ninh - trật tự

Triệt xóa đường dây trộm trâu liên tỉnh

Ngày 22-8-2020, Công an huyện Đô Lương tiếp nhận đơn của anh Nguyễn Khắc Thành (35 tuổi), trú xóm 6, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) trình báo bị mất 6 con trâu, trị giá gần 200 triệu đồng. Khẩn trương điều tra, xác minh đến ngày 23-8-2020, Công an huyện đã bắt giữ 3 đối tượng là: Trương Anh Quân (19 tuổi), trú tại xã Tam Thanh (Vụ Bản); Vũ Văn Phan (24 tuổi), trú tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội); Nguyễn Văn Huấn, 26 tuổi, trú tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An). Các đối tượng bị bắt khi đang giao dịch bán 4 con trâu tại huyện Vụ Bản. Hiện 6 con trâu đã được cơ quan Công an thu lại, trao trả cho người bị hại; 3 đối tượng bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”.

Khởi tố đối tượng dùng mạng xã hội tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy

Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) vừa khởi tố, điều tra đối tượng dùng mạng xã hội Zalo để “Tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy”. Theo đó, những ngày qua trên mạng xã hội Zalo có 2 tài khoản liên tục đưa các hình ảnh, video clip khiêu dâm, đồi trụy. Tích cực vào cuộc, lực lượng Công an đã điều tra làm rõ, từ tháng 6-2020, Lê Văn Cường (SN 1993), trú tại tổ dân phố Hưng Lộc, thị trấn Mỹ Lộc (Mỹ Lộc) đã tạo lập 2 nhóm chát trên Zalo để đăng tải, chia sẻ những hình ảnh, video, clip có nội dung khiêu dâm, đồi trụy với mục địch thu phí của các đối tượng tham gia làm thành viên của nhóm. Qua điều tra, lực lượng Công an đã làm rõ trong 2 nhóm chát có tổng 1.932 hình ảnh, video clip có nội dung khiêu dâm, đồi trụy. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt bị can để xử lý về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”, quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 326 Bộ luật Hình sự, sửa đổi bổ sung năm 2017./.

Xuân Thu