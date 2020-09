Tuổi trẻ Nam Định hưởng ứng Tháng an toàn giao thông năm 2020

Chào mừng Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX, ngày 8-9, tại Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Ðịnh, Tỉnh Ðoàn, Hội LHTN tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Honda Thu Thủy tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Nam Ðịnh hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2020”. Tham gia ngày hội có gần 500 đoàn viên, thanh niên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên, sinh viên được trang bị những kiến thức khi tham gia giao thông; tập huấn kiến thức an toàn giao thông và thi kỹ năng lái xe an toàn; ra quân tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm người thực thi công vụ và ý thức người tham gia giao thông”. Ngoài ra, Công ty TNHH Honda Thu Thủy thực hiện bảo dưỡng miễn phí xe mô tô hãng Honda cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên dự chương trình.

Qua chương trình, mỗi đoàn viên, thanh niên trở thành những tuyên truyền viên tích cực vận động thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và có những hành vi đẹp, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Qua đó, góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, từng bước xây dựng xã hội giao thông thân thiện, không có tai nạn./.

Văn Huỳnh