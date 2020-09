Kế hoạch phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

Kế hoạch phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

Thực hiện Quyết định số 972/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2020-2025”, ngày 4-9-2020 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Mục tiêu của Kế hoạch là có trên 90% xã, phường, thị trấn không có bệnh DTLCP trong năm 2020 và 2021; trên 95% xã, phường, thị trấn không có bệnh DTLCP trong năm 2022 và 2023; trên 99% xã, phường, thị trấn không có bệnh DTLCP trong năm 2024 và 2025. Xây dựng thành công ít nhất 20 cơ sở chăn nuôi lợn và 2 chuỗi sản xuất lợn, sản phẩm thịt lợn an toàn đối với bệnh DTLCP, đáp ứng tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu. Có 100% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, 90% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa và 80% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ áp dụng các biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học. Nghiên cứu, cập nhật, bổ sung các đặc điểm dịch tễ và đặc điểm vi-rút gây bệnh DTLCP để có giải pháp phòng, chống dịch phù hợp và hiệu quả với đặc điểm chăn nuôi lợn tỉnh…

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các cấp, ngành, các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người chăn nuôi. Tổ chức chăn nuôi lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, quy trình thực hành chăn nuôi tốt. Việc tổ chức tái đàn phải bảo đảm nguyên tắc: đối với các xã, phường, thị trấn đã công bố hết bệnh DTLCP chỉ tái đàn lợn tại cơ sở chăn nuôi bảo đảm các biện pháp an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; đối với địa phương phát sinh bệnh DTLCP nhưng chưa đủ điều kiện để công bố hết dịch thì chỉ tái đàn khi cơ sở chăn nuôi có lợn mắc bệnh DTLCP cuối cùng trên địa bàn đã qua 21 ngày mà không phát sinh ca bệnh mới, các cơ sở chăn nuôi lợn bảo đảm các biện pháp an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; đối với địa phương chưa công bố hết DTLCP chỉ nuôi tái đàn tại các trang trại chăn nuôi không bị bệnh DTLCP và đã được chứng nhận an toàn dịch bệnh hoặc an toàn sinh học hoặc được cấp chứng nhận VietGAHP.

UBND tỉnh yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y xây dựng kế hoạch, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, quyết định; tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm vi-rút DTLCP và chẩn đoán phân biệt đối với đàn lợn có biểu hiện nghi ngờ bệnh DTLCP; đàn lợn nghi có tiếp xúc với đàn lợn mắc bệnh DTLCP; lợn rừng, lợn cảnh, lợn ốm chết không rõ nguyên nhân…; điều tra ổ dịch, truy tìm nguồn bệnh. Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn và sản phẩm lợn tại nơi xuất phát và nơi đến. Đối với các cơ sở giết mổ lợn tập trung phải bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định; được Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Người chăn nuôi phải chủ động tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn lợn theo quy trình chăn nuôi; chính quyền địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin phòng các bệnh nguy hiểm cho đàn lợn và tiêm vắc xin DTLCP (khi có vắc xin), không để dịch bệnh phát sinh, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra; tổ chức tiêm phòng vắc xin bao vây ổ dịch đối với bệnh DTLCP (khi có vắc xin) theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ NN và PTNT, UBND tỉnh.

UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh dịch DTLCP cấp huyện, chủ động ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện; bố trí nguồn lực, vật tư, phương tiện, quỹ đất để chống dịch, tiêu hủy động vật mắc bệnh; kiện toàn, tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật; phân công cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện tốt các nội dung, giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP. Chỉ đạo chính quyền cấp xã củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới thú y xã; triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP; tổ chức việc khai báo tái đàn và kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn theo quy định. Sở NN và PTNT là đầu mối chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh DTLCP; tham mưu tổ chức các hội nghị, tổng hợp báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh./.

Văn Đại