Tăng cường đảm bảo giao thông phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong dịp tổ chức Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 (từ ngày 23 đến ngày 26-9-2020) và Lễ khởi công xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Ðịnh (ngày 18-9-2020), Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách.

Sở GTVT đề nghị UBND các huyện, thành phố Nam Ðịnh chỉ đạo các phòng, ban chức năng của huyện và các địa phương thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh, đường đô thị, đường giao thông nông thôn được giao quản lý theo kế hoạch; trong đó, tập trung, tăng cường công tác vệ sinh mặt đường, cắt cỏ, bạt lề, khơi thông rãnh thoát nước, xử lý các vị trí ổ gà, cao su, bong tróc đảm bảo mặt đường êm thuận; thực hiện chỉnh trang đô thị, lòng đường, hè phố; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, vi phạm an toàn tại các bến khách ngang sông; kiểm tra, rà soát và khắc phục kịp thời để đảm bảo trạng thái hoạt động bình thường của các cụm đèn tín hiệu được giao quản lý trên địa bàn, chặt tỉa, phát quang tán cây làm che khuất hệ thống báo hiệu để đảm bảo tầm nhìn cho người tham gia giao thông; yêu cầu các nhà thầu thi công xây dựng công trình (có ảnh hưởng đến đảm bảo ATGT) trên địa bàn khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình, thu dọn mặt bằng công trường đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan và ATGT xong trước ngày 15-9-2020. Ðề nghị Cục Quản lý đường bộ I, Chi cục Quản lý đường bộ I.7 chỉ đạo nhà thầu quản lý bảo dưỡng thường xuyên tuyến Quốc lộ 10 và Quốc lộ 21 (đoạn Ðại lộ Thiên Trường) tăng cường thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường, phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý các vi phạm hành lang an toàn đường bộ; chỉ đạo các nhà thầu hoàn thiện các hạng mục công trình trên tuyến, thu dọn mặt bằng công trường đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan và ATGT xong trước ngày 15-9-2020. Các nhà thầu quản lý bảo dưỡng thường xuyên các tuyến Quốc lộ 21, 21B, 37B, 38B và tỉnh lộ 490C; các đơn vị quản lý vận hành bến phà, cầu phao ưu tiên quét dọn vệ sinh mặt đường, mặt cầu, mặt phao phà, dặm vá ổ gà, cắt cỏ, bạt lề, khơi thông rãnh thoát nước, phát quang cây, dặm vá, sơn tim đường, lau chùi biển báo; kiểm tra và yêu cầu các đơn vị đang thi công thực hiện phương án đảm bảo giao thông không để xảy ra ùn tắc giao thông; tăng cường công tác tuần đường, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; khắc phục ngay thiệt hại do mưa lớn, bão (nếu có) gây ra trên các tuyến đường, các bến phà, cầu phao, đối với các vị trí chưa xử lý được ngay phải tổ chức lắp đặt các thiết bị cảnh báo, rào chắn,... và bố trí lực lượng trực để kịp thời đảm bảo giao thông; tăng cường lực lượng để đảm bảo giao thông vượt sông tuyệt đối an toàn, liên tục, thông suốt tại khu vực bến phà, cầu phao và vệ sinh môi trường tại khu vực bến khang trang, sạch sẽ.

Giao Thanh tra Giao thông, Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm, kịp thời giải quyết các sự cố (nếu có) để đảm bảo giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài; Ban Quản lý dự án Giao thông nông thôn 3 tăng cường công tác tuần kiểm, theo dõi, đôn đốc các nhà thầu quản lý đường bộ, các đơn vị quản lý bến phà, cầu phao đảm bảo giao thông thông suốt. Ðối với các công trình đang thi công nâng cấp, sửa chữa, cải tạo, làm mới có ảnh hưởng đến đảm bảo an toàn giao do Sở làm chủ đầu tư (đặc biệt trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ) yêu cầu các phòng, ban được Sở giao nhiệm vụ làm đại diện chủ đầu tư kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình, thu dọn mặt bằng công trường đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan và ATGT, xong trước ngày 15-9-2020./.

Thành Trung