Ghi ở một khu dân cư văn hóa - nông thôn mới kiểu mẫu

Về tổ dân phố (TDP) Lam Sơn, thị trấn Cát Thành (Trực Ninh), chúng tôi cảm nhận được sự vui mừng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và người dân nơi đây khi TDP Lam Sơn là một trong 2 đơn vị được UBND huyện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2021.

Khu dân cư văn hóa - nông thôn mới kiểu mẫu Lam Sơn, thị trấn Cát Thành.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, Ban chi ủy, Ban công tác Mặt trận TDP Lam Sơn đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”; huy động các nguồn lực xây dựng, củng cố thiết chế văn hóa - thể thao; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng; vận động đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng. Thực hiện phong trào xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”, TDP đẩy mạnh công tác tuyên truyền, áp dụng nhiều hình thức vận động phong phú, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Với tư tưởng chỉ đạo “Lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân”, phong trào được nhân dân tích cực hưởng ứng, bà con tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, từng bước hoàn thành các mục tiêu của chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu. Tổng nguồn lực xây dựng NTM của TDP Lam Sơn gần 1,1 tỷ đồng; trong đó, người dân địa phương và con em xa quê đóng góp, ủng hộ 70%, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%. TDP Lam Sơn có tổng diện tích 26,24ha; trong đó, đất ở 2,33ha, đất sản xuất 23,91ha; tổng số 158 hộ, 534 nhân khẩu. TDP có tuyến đường trục thị trấn chạy qua dài gần 1km thuận lợi cho việc buôn bán, kinh doanh; các tuyến đường trục TDP dài 300m, dong ngõ TDP dài hơn 1km đều được bê tông hóa nền đường rộng 3-4m, mặt đường từ 2,5-3m, có rãnh dọc thoát nước đạt chuẩn theo quy định, đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện. Giai đoạn 2017-2021, tổng số kinh phí xây dựng đường giao thông của TDP gần 570 triệu đồng. Phát huy những thuận lợi về hạ tầng cơ sở, môi trường, các hộ dân tiếp tục đóng góp hơn 140 triệu đồng lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng giao thông nông thôn. Sau khi công trình hoàn thành, người dân đều vui mừng, phấn khởi bởi mọi sinh hoạt, đi lại vào buổi tối thuận tiện hơn, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn được đảm bảo. Về công tác môi trường, toàn bộ 148 hộ trong TDP tích cực hưởng ứng mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, tự nguyện tham gia cải tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón. Hưởng ứng các phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” định kỳ 2 tuần 1 lần, TDP tổ chức tổng vệ sinh đường xá, kênh mương, công trình công cộng. Hàng tuần, tổ thu gom rác thải tổ chức thu gom rác của các hộ dân tập kết vào nơi quy định để xử lý. Trên địa bàn TDP có 5 hộ sản xuất, kinh doanh, chế biến, chăn nuôi đều đảm bảo thủ tục về công tác bảo vệ môi trường theo quy định. TDP đã xây dựng được 3 tuyến đường hoa, cây bóng mát dài gần 1km được giao cho các chi Hội: Cựu chiến binh, Phụ nữ và chi Đoàn Thanh niên phụ trách quản lý, chăm sóc vệ sinh môi trường.

Trong phát triển kinh tế, các hộ dân ở TDP triển khai sản xuất nông nghiệp theo đúng kế hoạch chỉ đạo về cơ cấu giống, thời vụ; tập trung vào các giống có chất lượng, giá trị kinh tế cao: Vụ xuân tập trung các giống BT7, vụ mùa tập trung các giống nếp đặc sản. Năm 2021, TDP đã tạo điều kiện cho các ông: Nguyễn Mạnh Hùng, Mạc Hoàng Thủy thực hiện tích tụ, tập trung được 2,05ha ruộng để sản xuất quy mô lớn. TDP có 131/148 gia đình là thành viên Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Trực Thành. Tỷ lệ hộ thành viên sử dụng các dịch vụ thỏa thuận do hợp tác xã cung ứng đạt 44,3%. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thi đua trong xây dựng văn hóa - NTM kiểu mẫu ở TDP Lam Sơn ngày càng lan tỏa; tiêu biểu là các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Xây dựng khu dân cư 5 không”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”… được nhân dân tích cực hưởng ứng. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” hàng năm ở TDP luôn đạt từ 85-95%; nhiều năm liền TDP Lam Sơn được UBND huyện công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”. TDP đã xây dựng được quy ước nếp sống văn hóa, đưa quy ước vào đời sống, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, từ việc ăn, mặc, ở, đi lại, học hành đến ứng xử, giao tiếp, lao động, sản xuất… Từ năm 2017 đến nay, các đám cưới, đám tang trên địa bàn TDP được tổ chức theo phương châm “văn minh, lành mạnh, tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo vệ sinh môi trường”, “bỏ hủ tục lạc hậu, gìn giữ thuần phong mỹ tục”.

Cụ thể, mỗi đám tang chỉ chuẩn bị từ 1-3 vòng hoa luân chuyển để phúng viếng; đám cưới làm cỗ đủ ăn, không làm cỗ lấy phần, hạn chế mời thuốc lá, rượu, bia. Thuần phong mỹ tục, nền nếp gia phong được gìn giữ, nhân dân trong TDP đã chủ động, tích cực tham gia đấu tranh với các tệ nạn xã hội. Ý thức sống và làm việc theo pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao, mỗi gia đình trở thành một “chủ thể” vững chắc ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực do tác động của mặt trái cơ chế thị trường. Các tổ chức chính trị - xã hội của TDP thường xuyên tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xây dựng ủng hộ quỹ tình nghĩa để tặng quà, giúp đỡ những người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vào các ngày lễ, tết. Phong trào giữ gìn an ninh trật tự được đẩy mạnh, toàn TDP không có người nghiện ma tuý hay mắc các tệ nạn xã hội khác. Trong xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao, cùng với cơ chế hỗ trợ linh hoạt, phù hợp của thị trấn, TDP Lam Sơn đã huy động các nguồn lực xã hội xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hội họp, giao lưu, biểu diễn văn nghệ, tập luyện thể dục, thể thao của người dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Công trình nhà văn hóa TDP được xây dựng từ năm 2014, có tổng diện tích 300m2, có đầy đủ trang thiết bị hiện đại; khuôn viên tích hợp sân tập luyện thể dục, thể thao mi ni. Tổng kinh phí xây dựng nhà văn hóa 270 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, do nhân dân đóng góp với số tiền 250 nghìn đồng/khẩu. Việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa ở TDP Lam Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện duy trì tổ chức các buổi sinh hoạt của chi bộ Đảng và các đoàn thể, tổng kết các phong trào thi đua, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động tìm hiểu pháp luật, truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng nhân dịp lễ, tết; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em. Các hoạt động này thiết thực góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của các hộ gia đình trong việc xây dựng gia đình văn hóa. Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hóa” TDP đã xây dựng tủ sách pháp luật với trên 100 đầu sách.

Thành tựu của TDP Lam Sơn trong xây dựng khu dân cư văn hóa - NTM kiểu mẫu có sự đồng thuận rất lớn của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đội ngũ cán bộ TDP đều năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng nên đã thực hiện thắng lợi 5/5 tiêu chí NTM kiểu mẫu. Chi bộ TDP hiện có 25 đảng viên, trong đó nhiều đảng viên cao tuổi, có uy tín trong cộng đồng luôn gương mẫu trong các phong trào, cuộc vận động. Các Ban: phát triển TDP, giám sát cộng đồng, kiến thiết, vận động xây dựng NTM kiểu mẫu triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của huyện, thị trấn; trên cơ sở đó đề ra chương trình hành động sát với điều kiện thực tế tại địa phương. Các nội dung công việc được bàn bạc, thống nhất và đưa ra thảo luận với nhân dân, tạo sự đồng thuận cao. Đội ngũ đảng viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận nhân dân được Ban chi ủy, Ban công tác Mặt trận quan tâm; kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh trong nhân dân ngay từ sớm bà con sống với nhau nghĩa tình, đầm ấm.

Thực hiện Đề án “Sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, TDP” theo sự chỉ đạo của huyện và thị trấn, tháng 1-2022, TDP Lam Sơn đã sáp nhập với các TDP Hòa Lạc và Tây Sơn thành TDP Tam Thắng. Danh hiệu “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” mà TDP Lam Sơn đạt được là kết quả của sự “chung sức, đồng lòng” của cán bộ, đảng viên và nhân dân; qua đó tạo động lực để cộng đồng các khu dân cư TDP Tam Thắng hôm nay tiếp tục duy trì, phát huy những thành tựu đạt được, tập trung phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí, danh hiệu, đẩy mạnh phát triển văn hóa đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng