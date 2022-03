Người trưởng xóm năng động, gương mẫu

Với 17 năm đảm nhiệm vai trò Trưởng xóm, 5 năm là Phó Bí thư Chi bộ xóm 3, xã Xuân Bắc (Xuân Trường), bác Lê Hoành Phổ luôn gương mẫu đi đầu, tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, xây dựng xóm ngày càng phát triển.

Phó bí thư chi bộ kiêm trưởng xóm 3, xã Xuân Bắc (Xuân Trường) Lê Hoành Phổ là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bác Lê Hoành Phổ cho biết: “Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “lấy dân làm gốc”, tôi luôn xác định học và làm theo Bác không phải là việc gì đó quá lớn lao, xa xôi mà nên bắt đầu từ những việc nhỏ, đơn giản nhất gắn với chức trách, nhiệm vụ, đồng thời mình cũng phải là người tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thuyết phục người dân bằng việc làm cụ thể, hiệu quả thì bà con mới nể phục”. Vậy nên, từ sự hăng hái, đi đầu của người phó bí thư chi bộ, trưởng xóm với 62 tuổi đời, 43 tuổi Đảng cùng đội ngũ lãnh đạo xóm, các cuộc vận động, phong trào thi đua của khu dân cư dù ban đầu triển khai có đôi chút khó khăn, trở ngại, nhưng cuối cùng đều thành công. Tiêu biểu, lãnh đạo vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu như làm đường bê tông dong, ngõ; thực hiện phân loại rác vô cơ và hữu cơ góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường; vận động nhân dân tiến hành mô hình gom ruộng hoang hóa để thâm canh tăng vụ... Trong đó, thực hiện việc xây dựng công trình đèn điện chiếu sáng ở khu dân cư, xóm 3 đã họp, lấy ý kiến của nhân dân về chủ trương xây dựng đường điện. Được chi ủy phân công nhiệm vụ, bác Phổ bằng uy tín, trách nhiệm đã tích cực huy động cán bộ, đảng viên nhân dân ủng hộ trên 100 triệu đồng xây dựng đường điện chiếu sáng giúp đảm bảo an toàn giao thông và giữ gìn an ninh trật tự trong khu dân cư. Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, các nhiệm vụ khác cũng được bác Phổ cùng đội ngũ lãnh đạo xóm cùng nhân dân phát huy tinh thần đồng thuận, thực hiện hiệu quả. Người dân trong xóm đều có ý chí vươn lên thoát nghèo, không ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, các mô hình, dự án phát triển kinh tế do địa phương triển khai thực hiện. Năm 2021, khi xã Xuân Bắc thực hiện chủ trương sáp nhập xóm từ xóm 5, 3 thành xóm 3, bác Phổ cùng với chi bộ, các đoàn thể thường xuyên họp, bàn xin ý kiến nhân dân và giải đáp những thắc mắc của bà con trong xóm. Nhờ vậy mà việc sáp nhập được cán bộ, nhân dân trong xóm đồng tình, ủng hộ, tiến hành thuận lợi. Bên cạnh đó, dưới sự vận động nhiệt tình của bác Lê Hoành Phổ nên dù cuộc sống của nhiều bà con trong xóm còn khó khăn nhưng đều tích cực tham gia đóng góp các Quỹ Vì người nghèo, đối tượng chính sách, động viên thanh niên xóm lên đường nhập ngũ.

Dấu ấn nổi bật trong hoạt động của bác Lê Hoành Phổ thời gian qua là cùng với cấp ủy Đảng, các đoàn thể và nhân dân trong xóm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Xóm 3 có đông công nhân lao động đi làm ở các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp tập trung của huyện và xã nên nguy cơ lây nhiễm dịch rất cao. Với trách nhiệm được giao, bác Phổ đã cùng với đội ngũ lãnh đạo xóm, các thành viên tổ COVID-19 cộng đồng tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” tuyên truyền để người dân không lơ là, chủ quan, nghiêm túc; thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế; phối hợp chặt chẽ với trạm y tế xã và các công ty có công nhân là người ở xóm phục vụ công tác truy vết, rà soát các trường hợp liên quan đến các ca F0 và tổ chức cách ly tại nhà. Với nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xóm đã ngăn chặn dịch lây nhiễm trong cộng đồng, góp phần đưa xã đẩy lùi dịch bệnh, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Nhận xét về phó bí thư chi bộ, trưởng xóm 3 Lê Hoành Phổ, đồng chí Đỗ Xuân Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Nghiệp cho biết: “Bác Lê Hoành Phổ là đảng viên luôn gương mẫu, tích cực hoàn thành tốt tất cả nhiệm vụ được giao. Bác gần gũi, chia sẻ, giúp đỡ bà con; lời nói có “trọng lượng” nên được người dân nghe và làm theo, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước”. Trách nhiệm, năng động với công việc của khu dân cư, đồng chí Lê Hoành Phổ là một trong 96 đảng viên tiêu biểu trong tỉnh được Ban TVTU tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2016-2020”./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh