Thần tốc, quyết liệt nơi tuyến đầu chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đợt này trên cả nước, nhất là tại tỉnh ta đã ghi nhận 3 ca mắc COVID-19, cán bộ, nhân viên ngành Y tế tỉnh nói chung và 100% cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định (CDC Nam Định) luôn có mặt ở những "điểm nóng" để nắm bắt, xác thực thông tin, điều tra dịch tễ, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đưa ra các giải pháp phòng, chống hiệu quả. Họ chính là những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch, góp phần hạn chế dịch bệnh lan rộng.

Truy vết thần tốc, test khẩn trương các trường hợp liên quan

Có mặt tại CDC Nam Định vào sáng ngày 10-5, chúng tôi chứng kiến không khí làm việc "chạy đua với thời gian" của cán bộ, kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng (Khoa Xét nghiệm) để hoàn tất mẫu xét nghiệm và có kết quả nhanh chóng của trên 1.000 mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần (F1) và liên quan (F2) đến bệnh nhân (BN) số 3229 (nữ sinh lớp 10A2, Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trực Ninh - con gái của BN 3126). Trong những bộ trang phục kín mít, nóng bức nhưng ai cũng cố gắng tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ. Chị Lâm Thị Hà, kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm CDC Nam Định chia sẻ: Mỗi khi nhận được thông tin về dịch bệnh, dù ở bất cứ đâu, ngày hay đêm, nhân viên của CDC Nam Định cũng lập tức lên đường nhanh chóng đến nơi để điều tra dịch tễ; lấy mẫu bệnh phẩm để làm các xét nghiệm, thực hiện vệ sinh môi trường, xử lý ổ dịch và triển khai những biện pháp hữu hiệu nhất nhằm khoanh vùng khống chế dịch bệnh kịp thời, không để dịch lây lan rộng. Trong những ngày qua, khi dịch diễn biến phức tạp, khối lượng công việc của mỗi cán bộ, nhân viên đơn vị gấp 3-4 lần so với ngày thường. Nhất là trong hai ngày 7 và 8-5, số mẫu bệnh phẩm tăng nhanh, cao điểm có ngày CDC Nam Định đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 64 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 938 học sinh. Tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ phòng học và khuôn viên trong nhà trường. Là người trực tiếp thực hiện các xét nghiệm SARS-CoV-2, chị Thảo cho biết: nhiệm vụ này đòi hỏi độ chính xác cao từ khâu lấy bệnh phẩm, tách chiết vật liệu di truyền, chạy máy, phân loại, thông tin cá nhân, ghi phiếu dịch tễ… Tất cả các quy trình đòi hỏi rất tỉ mỉ, chuẩn xác. Làm việc trong môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro lây nhiễm do tiếp xúc trực tiếp với các đối tượng và các mẫu bệnh phẩm. Chúng tôi luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn sinh học, hoàn thành tốt nhiệm vụ; thông báo kết quả sớm nhất, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Đó là niềm vui, niềm tự hào của cán bộ Khoa Xét nghiệm.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 64 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 938 học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (Trực Ninh).

Đồng chí Vũ Đức Lưu, Giám đốc CDC Nam Định cho biết: CDC Nam Định được Sở Y tế giao là đơn vị đầu mối, rà soát xác minh, điều tra dịch tễ, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh xác định; tuyên truyền, hướng dẫn công tác giám sát dịch cho người làm công tác y tế tại vùng cách ly. Đảm bảo đủ thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng để phục vụ cho công tác phòng chống dịch, triển khai các hoạt động xử lý môi trường, khử trùng khu vực cách ly. Triển khai tiếp nhận sinh phẩm, chẩn đoán và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 tại đơn vị. Cử cán bộ chuyên môn cùng tham gia hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị tuyến dưới triển khai các hoạt động phòng, chống dịch. Hiện nay, CDC Nam Định được trang bị dàn máy Realtime-PCR để phục vụ công tác sàng lọc COVID-19. Đây là hệ thống xét nghiệm bằng kỹ thuật sinh học phân tử cho kết quả chính xác cao; cho kết quả xét nghiệm trong khoảng 4 giờ đồng hồ. Ngoài chức năng xét nghiệm kết quả COVID-19, hệ thống có thể xét nghiệm phát hiện, sàng lọc nhiều bệnh khác…

Giám đốc CDC Nam Định Vũ Đức Lưu thông tin thêm: Trong những ngày qua, tỉnh ta xuất hiện 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, CDC Nam Định đã chủ động chuẩn bị đầy đủ hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế phòng hộ cá nhân; tham gia tiếp nhận, cách ly các ca nghi nhiễm theo đúng quy định; phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống, ngăn ngừa, hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Trước đó, CDC Nam Định tham mưu với Sở Y tế xây dựng kế hoạch phòng chống dịch của tỉnh theo từng thời điểm và diễn biến của dịch. Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn giám sát dịch COVID-19 cho cán bộ Y tế tuyến huyện, thành phố, trên 150 lớp tập huấn cho gần 4.000 cán bộ y tế thôn, xóm; nhiều lớp tập huấn cho cán bộ quản lý và y tế của Ban quản lý KCN. Bên cạnh đó, Trung tâm thường xuyên cập nhật và đăng tải tình hình, diễn biến của dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mới nhất lên website của Sở Y tế; phối hợp với Báo Nam Định, Đài PT và TH tỉnh; hệ thống phát thanh huyện, thành phố truyền thông về công tác phòng chống dịch bệnh. In và cấp phát 3.000 tờ áp phích, 50 nghìn tờ rơi phòng chống COVID-19 cho các đơn vị tuyến tỉnh, huyện và cơ sở giáo dục...

Quyết liệt bao vây, dập dịch COVID-19

Theo đồng chí Khương Thành Vinh, Phó Giám đốc Sở Y tế: Ngay khi trên địa bàn xóm Trại, thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) xuất hiện ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, Sở Y tế xây dựng kế hoạch số 690/KH-SYT về triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đáp ứng tình hình thực tiễn. Theo đó, đã tiến hành khoanh vùng, cách ly triệt để trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19, xử lý kịp thời không để dịch lan rộng, hạn chế đến mức thấp nhất số người mắc bệnh; đồng thời triển khai các hoạt động công tác y tế bảo vệ sức khỏe người dân tại địa phương/vùng dịch cách ly. Tại vùng cách ly, mỗi khu cách ly bố trí 10-15 cán bộ làm công tác y tế. Sở Y tế điều động nhân lực, trang thiết bị đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chuyên môn tại khu vực cách ly; Huy động nhân lực y tế thôn, đội, cán bộ cơ sở chia làm các nhóm giám sát tại địa phương, ít nhất mỗi nhóm 2 người.

Lập danh sách phân công các nhóm chịu trách nhiệm giám sát sức khỏe từng hộ gia đình; mỗi nhóm phụ trách 40-50 hộ gia đình. Hàng ngày, nhóm giám sát thực hiện đo thân nhiệt, hỏi từng người tại hộ gia đình về tình hình sức khoẻ để phát hiện ngay những người có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Ngành Y tế tăng cường xe vận chuyển và xe cứu thương, sử dụng xe của Trung tâm Y tế Trực Ninh, đồng thời đề nghị Ban CHQS huyện hỗ trợ: Trong đó, có 1 xe chuyên để chở BN nghi ngờ mắc COVID-19 đến khu cách ly, xe còn lại thường trực tại trạm y tế thị trấn Cổ Lễ để chuyên chở những BN cấp cứu do các bệnh khác lên bệnh viện tuyến trên khi có yêu cầu; tùy theo điều kiện thực tế, Sở Y tế sẽ điều động xe của các đơn vị trong ngành. Tổ chức rà soát xác minh các trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh (F1); đưa những người sống trong cùng hộ gia đình hoặc các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định vào khu cách ly và theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm tại cơ sở y tế trong vòng 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định theo Hướng dẫn số 681/HD-SYT ngày 6-5-2021 của Sở Y tế.

Về hoạt động xử lý môi trường, khử trùng khu vực ổ dịch, cán bộ y tế huyện, xã, thị trấn trực tiếp xử lý môi trường, khử trùng tại nhà BN bằng dung dịch khử trùng chứa 0,05% Clo hoạt tính. Phun khử trùng dung dịch khử trùng chứa 0,1% Clo hoạt tính các khu vực khác như khu bếp, nhà vệ sinh, sân, xung quanh nhà; đóng cổng/cửa nhà BN không cho người ngoài ra vào nhà trong khi BN và thành viên gia đình BN đang được cách ly tại cơ sở y tế. Trụ sở, cơ quan, cơ sở giáo dục, trạm y tế, chợ,… trong vùng cách ly, tiến hành phun khử trùng dung dịch khử trùng chứa 0,1% Clo hoạt tính. Tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tiến hành phun khử trùng dung dịch chứa 0,1% Clo hoạt tính những nơi có nguy cơ ô nhiễm,…

Tại Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh đã tổ chức phân luồng khám chữa bệnh, thực hiện tiếp nhận, thu dung điều trị, quản lý ca bệnh và theo dõi cách ly tại Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế huyện và cơ sở cách ly tập trung của huyện. Chuẩn bị sẵn sàng 20 giường bệnh và mở rộng thêm; tiếp tục thực hiện phác đồ chẩn đoán và điều trị theo Quyết định số 2008/QĐ-BYT ngày 26-4-2021 của Bộ Y tế. Thực hiện nghiêm các quy trình kỹ thuật, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, phòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc BN theo các hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đánh giá kết quả điều trị đối với các BN dương tính đang được điều trị tại các bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế. Thường xuyên cập nhật, xin ý kiến chỉ đạo chuyên môn của Bộ Y tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương,… để đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán, điều trị cho phù hợp.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẵn sàng các phương án hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật cho Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẵn sàng giường bệnh cách ly, điều trị BN COVID-19 để tiếp nhận các ca nặng. Trung tâm Y tế các huyện và các đơn vị khác trong ngành, các cơ sở y tế ngoài công lập thực hiện rà soát xác minh, điều tra dịch tễ, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh báo cáo ngay về Sở Y tế và CDC Nam Định. Đảm bảo đủ thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng để phục vụ cho công tác phòng chống dịch; sẵn sàng nhân lực, phương tiện để hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh (khi có điều động của Sở Y tế); thực hiện quy trình phòng chống dịch tại địa bàn, đơn vị theo quy định./.

Bài và ảnh: Việt Thắng