Đổi thay trên quê hương Hải Thanh

Phát huy truyền thống của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, qua 72 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Thanh (Hải Hậu) đã luôn đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị. Là địa phương được chọn thí điểm xây dựng mô hình xã NTM kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp” của huyện trong phong trào xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu, xã đã và đang tiến vững chắc trở thành hình mẫu về xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện.

Theo lịch sử Đảng bộ xã trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược vĩ đại của dân tộc, Hải Thanh rất tự hào đã có những đóng góp xứng đáng cùng quân dân cả nước: chi viện cho chiến trường gần 5.000 tấn thóc, 700 tấn thịt lợn hơi, hơn 30 vạn đồng tiền Đông Dương, ủng hộ 1.769kg gạo, 2.684kg rau xanh, hơn 6.000 cây tre cho bộ đội địa phương làm doanh trại... Gần 1.000 con em Hải Thanh đã hăng hái lên đường cầm súng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Trong số đó, 181 người đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, 127 đồng chí đã hy sinh một phần xương máu, 49 người chịu ảnh hưởng di chứng của chiến tranh, 17 bà mẹ được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, 8 gia đình có 2 con là liệt sĩ, 1 gia đình có mẹ và 2 con là liệt sĩ, hàng trăm cán bộ, đảng viên và nhân dân được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến, Chiến công, bằng Dũng sĩ diệt Mỹ cùng nhiều bằng khen các loại.

Tuyến đường trục xóm Nguyễn My được người dân đóng góp xây dựng đảm bảo đạt tiêu chí tuyến đường kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, xuyên suốt tiến trình xây dựng NTM tại quê hương, toàn Đảng, toàn dân xã đã không ngừng nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thi đua phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, trù phú hơn, từng bước hoàn thành xây dựng NTM tiến tới xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu, xứng đáng với niềm tin của huyện nhà. Bước vào công cuộc xây dựng NTM kiểu mẫu, xã xác định lấy xóm, cụm dân cư, hộ dân làm hạt nhân nòng cốt để xây dựng NTM. Trong đó, có sự phân định rõ trách nhiệm tới từng cấp: Xã lo đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng các đường trục xã, liên xã, đường giao thông nội đồng, trường học, trạm xá và các công trình phúc lợi; xóm lo huy động nguồn đóng góp của nhân dân để làm đường trục xóm, hệ thống rãnh thoát nước trong khu dân cư; cụm dân cư lo làm đường dong; hộ dân lo chỉnh trang các công trình vệ sinh, nước sạch, khuôn viên nhà ở, sân, ngõ, ao vườn và có thêm một nghề. Từng gia đình NTM kiểu mẫu sẽ là bước đệm hoàn hảo để hoàn thành xóm NTM kiểu mẫu và xã NTM kiểu mẫu”. Với định hướng trên, thời gian qua, ưu tiên thực hiện tiêu chí môi trường, cải tạo cảnh quan, xã đã cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác, nâng cao mái tôn khu lò đốt đảm bảo thông thoáng, san lấp hoàn thiện việc trồng cây xanh khu vực bãi rác đảm bảo đạt tiêu chí công nhận “Khu vực xử lý rác thải thân thiện với môi trường”. Xã đã triển khai xây dựng mới bồn cây, bồn hoa trên tuyến đường trạm y tế đến xóm Nguyễn Chẩm. Đến nay, toàn xã đã có 9,5km tuyến đường hoa, trong đó có 4 tuyến với chiều dài là 3,7km đạt tiêu chuẩn “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu do phụ nữ tự quản”. Ngoài ra, hội viên Hội Phụ nữ tham gia thực hiện “3 sạch” (sạch nhà - sạch bếp - sạch ngõ).

Năm 2021, xã tiếp tục tập trung xây dựng thí điểm 5 điểm xử lý nước thải tập trung tại các khu dân cư thuộc xóm Nguyễn My, Vĩnh Hiệp, Xướng Chử, Nguyễn Quất, Xướng Cau. Hệ thống hạ tầng NTM nâng cao luôn được xã quan tâm bảo dưỡng, duy trì đảm bảo đạt tiêu chí bền vững. Năm 2020, xã đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp các phòng học của cả 3 cấp trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; xã hội hoá đầu tư xây mới nhà ăn, nhà đa năng trường tiểu học với kinh phí 500 triệu đồng. Xây dựng tuyến đường liên xóm Nguyễn Hoằng - Xướng Chử dài 1,6km với kinh phí 4,6 tỷ đồng. Vận động nhân dân 3 xóm Xướng Cau, Lưu Tuỳ, Hoan Huỳnh kè lề hành lang tuyến đường trục dọc bờ sông. 13/13 xóm đã triển khai kè kiên cố kênh mương qua khu dân cư, đạt tỷ lệ trên 96%. Tiêu biểu như xóm Xướng Chử đầu tư 280 triệu đồng kiên cố 700m, xóm Nguyễn Quất kè 450m kinh phí 140 triệu đồng, xóm Xướng Cau kè 400m kinh phí 120 triệu đồng, xóm Hoan Huỳnh kè 500m kinh phí 180 triệu đồng, xóm Lưu Tuỳ kè 250m kinh phí 100 triệu đồng. Xóm Nguyễn My nâng cấp, mở rộng đường giao thông, xây kè bờ sông, xây mới cổng làng với kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Các xóm đã đầu tư xây dựng, lắp đặt gần 600 bồn, chậu hoa cũng như trồng thêm nhiều tuyến đường hoa với kinh phí 240 triệu đồng. Đến nay, mỗi xóm đều cơ bản có 1-2 tuyến đường, đoạn đường kiểu mẫu đảm bảo theo tiêu chí: cây xanh được trồng đồng chủng loại, hoa được trồng trong bồn đảm bảo luôn xanh tốt, cột đèn chiếu sáng đạt chuẩn. Cả 13 nhà văn hoá xóm đều nâng cấp, mở rộng khuôn viên và lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời với ít nhất 4 bộ dụng cụ/nhà văn hoá. Đến nay, đã có hơn 70 dụng cụ thể thao ngoài trời được lắp đặt, đáp ứng tốt nhu cầu của bà con người dân xung quanh. Ngoài ra, để đạt tiêu chí “Sáng”, xã đã cùng các thôn, xóm vận động người dân hưởng ứng xã hội hoá đầu tư cột điện chiếu sáng đảm bảo 100% sử dụng cột thép, đèn led. Chỉ trong vòng 2 năm 2019, 2020, toàn xã đã huy động được hơn 5 tỷ đồng xây dựng 920 cột điện chiếu sáng. Các xóm đều tích cực vận động các hộ dân chỉnh trang khuôn viên gia đình gồm cổng, tường rào, nhà ở, công trình phụ, ao, vườn đảm bảo 90% số hộ đạt tiêu chuẩn “Khang trang, sạch, đẹp”. 80% các hộ gia đình, thôn, xóm đều đã xây dựng mô hình phân loại rác thải tại nguồn với 3.000 thùng rác (2 ngăn vô cơ và hữu cơ). 97% các hộ có vườn đã được hướng dẫn đào hố, sử dụng thùng nhựa PVC xử lý rác thải mềm. Ông Trần Quang Uy ở xóm 2 cho biết: “Thực hiện tiêu chí “Gia đình NTM kiểu mẫu”, với sự giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình của Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã, gia đình tôi đã tiến hành quy hoạch lại vườn tược, phân loại cây trồng, lát gạch lối đi, đồng thời kè ao, cải tạo khuôn viên vườn. Giờ đây, tôi cũng nhiệt tình tham gia cùng các đoàn, hội đến từng nhà để giúp đỡ hướng dẫn bà con trong xóm cải tạo, xây dựng khuôn viên nhà cửa khang trang, sạch đẹp”.

Về kinh tế xã đã vận động thành lập được 2 HTX dịch vụ hoạt động kiểu mới gồm: HTX Dịch vụ nông nghiệp và HTX Dịch vụ - Chăn nuôi - nuôi trồng thủy sản xã Hải Thanh hoạt động đều ổn định và hiệu quả. Năm 2020, sản phẩm “Trứng vịt quê” của HTX Dịch vụ chăn nuôi - nuôi trồng thủy sản Hải Thanh đã được Hội đồng thẩm định sản phẩm OCOP tỉnh xếp hạng 3 sao.

Đến nay, xã Hải Thanh đã cơ bản hoàn thiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu với 17/19 tiêu chí đã đạt, tiêu chí chưa đạt gồm: hộ nghèo (trừ đối tượng được bảo trợ xã hội, tai nạn rủi ro bất khả kháng, bệnh hiểm nghèo); và nước sạch. Thời gian tới, xã tập trung thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm phấn đấu tiến tới xã không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân trên đầu người của xã đạt 75 triệu đồng trở lên; được công nhận xã NTM nâng cao, 13 xóm đạt xóm NTM kiểu mẫu cấp tỉnh./.

Bài và ảnh: Đức Toàn