Ở một "điểm sáng" xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Về thôn An Lạc, xã Tam Thanh (Vụ Bản) vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, chúng tôi được chứng kiến diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, sự no ấm, bình yên hiện hữu trong từng gia đình, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên.

CLB dân vũ thôn An Lạc thường xuyên duy trì hoạt động tập luyện, biểu diễn phục vụ các sự kiện văn hóa thể thao của địa phương. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Đầu tháng 4-2021, Đoàn thẩm định NTM huyện Vụ Bản đã về thẩm định, đánh giá kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu ở thôn An Lạc. Kết quả thẩm định cho thấy thôn đã hoàn thành 10/10 tiêu chí xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”. Ông Trần Văn Dũng, Bí thư Chi bộ thôn An Lạc cho biết: Thôn có 231 hộ dân với hơn 900 khẩu. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Tam Thanh, tháng 8-2020, thôn An Lạc đã phát động phong trào xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài, ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện phong trào, Ban chi ủy thôn An Lạc đã đặt rõ mục tiêu, nội dung, lập kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, lấy sức dân làm nền tảng xây dựng NTM kiểu mẫu. Trong phát triển kinh tế, thôn An Lạc luôn chú trọng sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển các ngành nghề phụ. Hiện nay, thôn có 32 hộ, cơ sở sản xuất mộc; mỗi cơ sở tạo việc làm cho từ 3-5 lao động địa phương; nhiều hộ phát triển kinh doanh dịch vụ, mang lại thu nhập khá. Tỷ lệ lao động của thôn có việc làm, thu nhập ổn định đạt 99%; đời sống người dân cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 56,3 triệu đồng; toàn thôn không còn hộ nghèo. Kinh tế phát triển, các hộ dân trong thôn có điều kiện kiến thiết xây dựng nhà ở, cải tạo vườn tạp, khuôn viên gia đình sạch đẹp, thoáng mát. Đến nay, 100% hộ dân thôn An Lạc có nhà ở vững chãi; trong đó có 60% số hộ có nhà ở mái bằng, cao tầng kiên cố. Thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ từ ngân sách xã, nhân dân trong thôn đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để nâng cấp, mở rộng đường trục thôn, dong ngõ, trồng hoa, cây xanh trên hai bên đường, tạo cảnh quan NTM xanh, sạch, đẹp. Năm 2020, các hộ dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp 120 nghìn đồng/khẩu để cải tạo, nâng cấp hệ thống cống tưới tiêu nước và cứng hóa 1,6km đường giao thông nội đồng với tổng giá trị 172 triệu đồng; xây dựng hệ thống rãnh thoát nước ở các trục đường dong ngõ, trị giá hàng chục triệu đồng. Đến nay, các tuyến đường giao thông gồm: 100% đường trục thôn, dong ngõ được rải nhựa, đổ bê tông, rộng từ 3-3,5m; 2,3km đường nội đồng được cứng hóa (đạt 70%), rộng từ 1,5-2m. Phát huy những thuận lợi về hạ tầng cơ sở, môi trường, các hộ dân tiếp tục đóng góp xây dựng 1,2km đường điện chiếu sáng. Sau khi công trình hoàn thành, người dân đều vui mừng, phấn khởi bởi mọi sinh hoạt, đi lại vào buổi tối thuận tiện hơn, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo. Thực hiện tiêu chí môi trường, người dân trong thôn tích cực hưởng ứng mô hình phân loại rác thải tại nguồn, tự nguyện tham gia cải tạo cảnh quan môi trường. Cứ vào thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần, thôn lại tổ chức các đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường. Phong trào vệ sinh môi trường có sự tham gia tích cực của các chi hội, đoàn thể. Đến nay, thôn An Lạc có 85,5% số hộ đã và đang thực hiện mô hình phân loại rác thải ngay tại gia đình, góp phần giảm lượng rác thải hữu cơ phải thu gom về nơi xử lý tập trung. Các phong trào xây dựng đời sống, thi đua trong xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” ở An Lạc ngày càng lan tỏa, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Xây dựng khu dân cư 5 không”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”… được nhân dân tích cực hưởng ứng. Năm 2020, toàn thôn có 224/231 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (đạt tỷ lệ 98%); nhiều năm liền thôn An Lạc được UBND huyện công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”. Trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, cùng với cơ chế hỗ trợ linh hoạt, phù hợp của xã, thôn An Lạc đã huy động các nguồn lực xã hội xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hội họp, giao lưu, biểu diễn văn nghệ, tập luyện TDTT của người dân góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Ông Vũ Ngọc Dũng, Trưởng thôn An Lạc cho biết: Bộ mặt nông thôn được khang trang như ngày hôm nay có sự lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các chi hội, đoàn thể trong thôn tuyên truyền đến từng hộ dân, giúp người dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức thực hiện các tiêu chí. Người dân nhận thức được việc xây dựng NTM không chỉ phục vụ mình mà còn là tiền đề phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu ở An Lạc đã mang đến luồng sinh khí mới, niềm vui cho người dân, tạo động lực tiếp thêm sức mạnh để thôn An Lạc nói riêng, xã Tam Thanh nói chung nỗ lực phấn đấu dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Khánh Dũng