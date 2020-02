Bảo đảm an toàn dịch bệnh cho khách tham quan di tích mùa lễ hội

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh, trong đó công tác phòng, chống dịch bệnh tại các di tích lịch sử - văn hóa được quan tâm nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách tham quan.

Nhân viên y tế khử trùng tại di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Đền Lựu Phố, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc).

Đồng chí Nguyễn Đức Bình, Trưởng Ban Quản lý di tích Đền Trần, Chùa Tháp cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 6/CT-TTg ngày 31-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus Corona gây ra và Văn bản số 29/UBND-VP7 của UBND tỉnh ban hành ngày 1-2-2020 về việc “Dừng tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Canh Tý 2020”, UBND thành phố Nam Định đã giải thể Ban tổ chức lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Canh Tý năm 2020, chỉ giữ lại tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban an ninh trật tự và tiểu ban y tế. Tối 14 tháng Giêng tại di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đặc biệt Đền Trần - Chùa Tháp chỉ diễn ra nghi lễ dâng hương ngắn gọn theo tín ngưỡng truyền thống trong đền do các bậc cao niên phường Lộc Vượng thực hiện; dừng mọi hoạt động phần hội như các lễ rước, trò chơi dân gian, các chương trình văn hóa nghệ thuật… Nhờ tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng nên năm nay số lượng du khách đến khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đặc biệt Đền Trần - Chùa Phổ Minh, phường Lộc Vượng thành phố Nam Định đã giảm hẳn. Mặc dù vậy Ban quản lý di tích vẫn sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an ninh, trật tự. Công tác tuyên truyền trên loa về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh được phát thường xuyên; Ban quản lý di tích lắp đặt 3 cụm pano tuyên truyền trực quan về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 treo ở trước cổng Đền Trần và các tuyến đường: Trần Thủ Độ, Trần Thừa vào khu di tích; yêu cầu 100% cán bộ, nhân viên Ban Quản lý di tích Đền Trần, Chùa Tháp thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay diệt khuẩn theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế; tổ chức phát miễn phí trên 4.000 khẩu trang cho du khách đến tham quan. Ở cả khu vực Đền Trần và Chùa Tháp đều thành lập bộ phận Y tế túc trực đảm bảo phản ứng kịp thời trước những tình huống du khách có biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19. Các hộ buôn bán, kinh doanh gần khu vực di tích Đền Trần, Chùa Tháp ký cam kết với phường Lộc Vượng về thực hiện việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Ban Quản lý di tích phối hợp với ngành Y tế tổ chức phun thuốc khử trùng toàn bộ khuôn viên di tích Đền Trần, Chùa Tháp. Từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 3 đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khu di tích Đền Trần, Chùa Tháp. Theo đánh giá của các đoàn công tác, tính đến thời điểm này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Nam Định, Ban quản lý Khu di tích Đền Trần, Chùa Tháp đã thực hiện hiệu quả các phương án về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ.

Ở huyện Vụ Bản nơi có hội chợ Viềng Xuân truyền thống nổi tiếng cả nước, xác định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Huyện ủy, UBND huyện đã khẩn trương tổ chức triển khai kế hoạch và tổ chức kịp thời, đồng bộ, quyết liệt công tác phòng, chống dịch theo từng cấp độ, chủ động ứng phó và xử lý kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện. Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo và triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến các ngành, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn. Tất cả các xã, thị trấn đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tại quần thể di tích Phủ Dầy, Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành phun hóa chất khử trùng chống dịch. Tại các điểm di tích thuộc quần thể Phủ Dầy đều duy trì phát thanh trên hệ thống loa tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; khuyến cáo người dân khi có các biểu hiện như: sốt, ho, khó thở, tức ngực và có yếu tố dịch tễ phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. Bà Trần Thị Huệ, thủ nhang phủ Tiên Hương cho biết: Bên cạnh việc phát loa tuyên truyền hàng ngày, tại Phủ còn có trên 20 pa nô hướng dẫn trực quan các phương pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho nhân dân. Tại nhiều khu vực phía trong Phủ bố trí các chai nước rửa tay khô sát khuẩn nhằm đảm bảo tối đa an toàn cho du khách đến tham quan, lễ bái. Tại các ban lễ không tổ chức hầu đồng; người đến lễ Mẫu hầu hết đều đeo khẩu trang, việc hành lễ được rút ngắn, không tổ chức các đoàn lễ đông người.

Tại huyện Mỹ Lộc nơi có các di tích lịch sử văn hóa thường thu hút đông người đi lễ đầu năm đã tiến hành phun khử trùng tại các điểm di tích; treo pa nô, áp phích với thông điệp hướng dẫn phòng, chống dịch. UBND xã Mỹ Phúc yêu cầu các hộ kinh doanh dịch vụ tại các điểm di tích ký cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không đầu cơ, tích trữ và tăng giá các vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 để trục lợi.

Tỉnh ta có nhiều lễ hội mùa xuân thu hút đông khách thập phương. Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Sở VH, TT và DL tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn. Sở cũng đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn, các Ban quản lý di tích, ban tổ chức lễ hội tăng cường kiểm tra việc chấp hành chỉ đạo dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc. Các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tổ chức hoạt động đón tiếp khách tham quan bình thường và phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn và khuyến cáo của cơ quan chuyên môn./.

Bài và ảnh: Viết Dư