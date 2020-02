Làm giàu từ bán cây cảnh online

Cây cảnh từ lâu đã trở thành thú vui tao nhã của nhiều người. Bên cạnh đó, kinh doanh cây cảnh còn là một nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên khá giả. Ngày nay, khi xã hội đang ngày càng phát triển, tận dụng sự lan tỏa rộng rãi của các trang mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã phát triển hình thức bán cây cảnh online, đem đến hiệu quả kinh tế cao.

Anh Lê Văn Nam, xã Nam Toàn (Nam Trực) bán cây cảnh online đạt hiệu quả kinh tế cao.

Kinh doanh cây cảnh online có nhiều lợi thế hơn so với hình thức bán cây cảnh truyền thống. Đối với bán cây cảnh truyền thống, để hoạt động buôn bán diễn ra thuận lợi, địa điểm là yếu tố rất quan trọng. Một địa điểm đẹp, thuận lợi cho người mua chắc chắn sẽ thu hút khách hàng hơn. Tuy nhiên chi phí để bỏ ra thuê những mặt bằng như vậy giá không hề rẻ. Với kinh doanh cây cảnh online người bán có thể bán hàng ngay tại nhà mà không cần thuê mặt bằng. Việc quảng cáo cũng như bán hàng chủ yếu được thực hiện trên internet và mạng xã hội, người bán chỉ cần chốt đơn hàng và giao hàng cho khách theo địa chỉ. Ngoài ra, với hình thức bán cây cảnh online người bán có thể dễ dàng đưa mặt hàng của mình đến với người mua thông qua các mạng xã hội hay các trang mua bán trực tuyến với chi phí thấp, hiệu quả cao và đối tượng khách hàng rộng rãi. Hơn nữa, nếu như bán cây cảnh kiểu truyền thống, cửa hàng bán cây chỉ có thể mở cửa theo một thời gian nhất định thì với kinh doanh cây cảnh online người bán có thể tương tác và bán hàng 24/24 giờ trong ngày. Chỉ cần nhận phản hồi của khách, chốt đơn hàng và giao hàng vào ngày hôm sau. Chính bởi những ưu điểm đó nên nhiều bạn trẻ đã lựa chọn bán cây cảnh online để lập nghiệp. Tốt nghiệp hết cấp 3, Nguyễn Thanh Giang, xã Nam Toàn (Nam Trực) có công việc ổn định tại Công ty Cổ phần May Sông Hồng thế nhưng đam mê kinh doanh khiến Giang từ bỏ công việc ở Công ty để lập nghiệp. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề trồng cây cảnh, nhận thấy sự phát triển của mạng xã hội trong thời đại công nghệ nên Giang đã đưa các sản phẩm hoa, cây cảnh giới thiệu lên mạng xã hội. Giang đi tìm mua các loại cây sanh, sung, mẫu đơn… rồi chụp ảnh, quay video đưa lên các nhóm cây cảnh trên facebook để giới thiệu cho khách hàng. Khách ưng cây nào, Giang sẽ gửi nhà xe chở cây đến địa điểm cần nhận, thậm chí có những cây anh tự thuê xe để vận chuyển và trồng cho khách. Dần dần, đơn hàng trong và ngoài tỉnh ngày một nhiều lên. Từ Nam Định, Hà Nội cho tới Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị..., khách hàng của Giang ở khắp mọi miền của Tổ quốc. Có những khách hàng đưa ra yêu cầu anh tìm cho loại cây với dáng và thế theo ý muốn, Giang sẽ đi tìm, nhập về và bán cho khách. Trung bình mỗi tháng Giang bán được khoảng 30-40 cây các loại, có những tháng thu lãi khoảng 130 triệu đồng. Theo Giang, nghề kinh doanh cây cảnh không phải mới nhưng để tiếp cận thị trường, nắm bắt thị hiếu của khách hàng qua mạng xã hội thì chưa nhiều người nghĩ tới.

Nhờ giao lưu trên mạng, anh được giao lưu tiếp xúc, chia sẻ kinh nghiệm với nhiều khách hàng và những người làm cây cảnh ở khắp mọi vùng miền Tổ quốc. Anh Lê Văn Nam, xã Nam Toàn (Nam Trực) cũng bán cây cảnh online được gần 1 năm nay. Anh còn nhận trồng cây cho các công trình, các cơ quan, doanh nghiệp. Ngoài ra, anh luôn nhiệt tình tư vấn cho những người có niềm đam mê cây cảnh nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm về các phương pháp chăm sóc cây hiệu quả, chính vì vậy lượng khách hàng của anh Nam khá đông. Không chỉ đăng ảnh trên các trang mạng xã hội, anh Nam còn tận dụng tính năng phát trực tiếp trên facebook (live stream) để giới thiệu cây cho khách hàng, cung cấp chi tiết cho khách hàng thông tin về chiều cao, đặc điểm nổi bật của từng cây. Khi bán hàng bằng cách live stream, anh có thể tương tác trực tiếp với khách hàng, nhanh chóng giải quyết được nhu cầu của khách hàng muốn biết hình ảnh thực tế của cây. Đây là phương pháp không chỉ thuận lợi cho người bán hàng mà còn tạo thuận lợi, sự tin tưởng cho khách hàng. Bán cây cảnh online còn tạo công ăn việc làm có hiệu quả kinh tế cao cho những người sức khỏe yếu. Anh Nguyễn Xuân Vụ, xã Nam Toàn (Nam Trực) cũng đã tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ các nhóm bán cây cảnh online và khởi nghiệp với nghề. Vụ có sức khỏe không được tốt, đôi chân yếu nên anh đi lại có chút khó khăn. Cũng sinh ra trong một gia đình có nghề trồng cây cảnh nên những ngày đầu tập tành bán cây online, anh đã chụp ảnh và quay video cây cảnh của bố, có sẵn tại vườn để đăng bán trên các trang mạng xã hội. Sau đó, khi đã có lượng khách nhất định, Vụ đã nhờ bố đi mua cây về cắt tỉa, chăm bón và đăng bán. Trung bình mỗi tháng Vụ bán được 10-15 cây mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Hình thức bán cây cảnh online đã giúp người bán hàng giảm bớt được sự vất vả, mở rộng quy mô bán hàng, nâng cao hiệu quả kinh tế, quảng bá được rộng rãi nghề truyền thống của quê hương./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa