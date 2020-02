Khởi nghiệp từ niềm say mê ngũ cốc

Nắm bắt được nhu cầu sử dụng sản phẩm sạch của người tiêu dùng, hiện nay nhiều bạn trẻ có xu hướng khởi nghiệp trong lĩnh vực chế biến thực phẩm dinh dưỡng. Một trong số đó là mặt hàng bột ngũ cốc, sản phẩm tốt cho sức khỏe do chứa nguồn vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống ô-xy hóa quan trọng được nhiều người ưu tiên lựa chọn.

Sản phẩm bột ngũ cốc Công Thành được bày bán tại các cửa hàng, phòng tập Gym trên địa bàn tỉnh.

Anh Nguyễn Công Thành, 27 tuổi ở xã Nam Mỹ (Nam Trực) có niềm đam mê với việc tập Gym và thường dành thời gian nghiên cứu về các chế độ dinh dưỡng. Ban đầu Thành chỉ làm bột ngũ cốc để phục vụ cho nhu cầu của bản thân và mang bột ngũ cốc do tự mình chế biến để mời bạn bè thân thiết và mọi người ở phòng tập Gym cùng thưởng thức. Những người dùng bột ngũ cốc của anh đều khen ngon rồi đặt anh làm đã khiến Thành có ý tưởng để kinh doanh sản phẩm này. Anh đã đầu tư máy sấy, máy xay để sản xuất số lượng lớn; đến tháng 5 năm 2018, chính thức xây dựng thương hiệu Bột ngũ cốc Công Thành. Các sản phẩm đều đã được cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm và giấy phép kinh doanh do các cơ quan có thẩm quyền cấp.

Anh Thành cho biết, muốn có loại bột ngũ cốc ngon, việc đầu tiên phải chọn được nguồn nguyên liệu đảm bảo. Nguyên liệu làm bột ngũ cốc đa dạng, gồm các loại hạt như sen, vừng, đỗ xanh, đỗ tương, đỗ đen, gạo lứt... được anh thu mua tại các cửa hàng uy tín hoặc của các hộ nông dân trong xã và 1 số xã lân cận. Ngoài ra, có một số loại được nhập khẩu như hạt mắc ca, hạt hạnh nhân, hạt óc chó, yến mạch… Anh luôn tìm hiểu kỹ lưỡng các nguyên liệu trước khi mua, đảm bảo mới thu hoạch và an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo kinh nghiệm của anh, đỗ xanh phải chọn hạt nguyên, màu sáng, hạt đỗ bóng bẩy. Đỗ tương phải có màu vàng đều, hạt tròn. Gạo lứt chọn loại gạo ngon, vừng cũng vậy, hạt phải đều, không được mốc... Các nguyên liệu sau khi thu mua sẽ được anh Thành cẩn thận kiểm tra một lần nữa để loại bỏ những hạt hỏng, hạt lép còn sót lại. Các loại hạt sẽ được rửa sạch, ngâm và ủ cho mọc mầm, làm vỡ axit phytic, giúp cơ thể người sử dụng hấp thu chất dinh dưỡng dễ dàng hơn, tránh được tình trạng lão hóa sớm. Không những thế, hạt ủ lên mầm sẽ cho vị thơm ngon hơn so với ban đầu. Tiếp đến anh đem trộn các loại hạt, gạo vào nhau theo tỉ lệ nhất định rồi đem xay. Theo kinh nghiệm của anh Thành, bột ngũ cốc sau khi xay phải mịn, hòa tan được trong nước, khi nắm cảm thấy mát tay chứ không bị lặn cặn. Cuối cùng, bột sẽ được ủ kín chờ nguội rồi đóng gói, dập màng seal nhôm cẩn thận để sản phẩm bảo quản được tốt hơn, tránh sự thâm nhập của không khí. Các sản phẩm bột ngũ cốc Công Thành khá đa dạng, gồm bột ngũ cốc dinh dưỡng, bột ngũ cốc hỗ trợ cho những người có nhu cầu tăng cân, giảm cân và bột ngũ cốc lợi sữa dành cho các bà mẹ đang nuôi con nhỏ. Các sản phẩm có giá dao động từ 139-179 nghìn đồng/hộp 500g. Anh chia sẻ: “Bây giờ thị trường tràn ngập các loại sản phẩm ngũ cốc, để cạnh tranh được thì mình làm việc phải có “tâm” mới khiến khách hàng tin tưởng. Với phương châm vì sức khỏe khách hàng, tôi luôn cố gắng tìm tòi, nghiên cứu để cho ra những sản phẩm tốt nhất, không chạy theo số lượng”. Để tạo thêm niềm tin cho khách hàng, anh đã tự chụp lại những công đoạn làm bột đưa lên các trang mạng xã hội. Ngoài ra, anh luôn tìm tòi, cập nhật những chế độ tập luyện, ăn uống lành mạnh, tốt cho sức khỏe để chia sẻ với những người có nhu cầu. Khách hàng của anh cứ thế tăng lên từng ngày trong đó nhiều người đã đặt mua, nhận làm đại lý cho Thành. Mỗi tháng, trung bình, cơ sở của anh Thành tiêu thụ được khoảng 1.500kg bột ngũ cốc. Các sản phẩm ngũ cốc của anh Thành hiện đã được bày bán tại nhiều cửa hàng, các phòng tập Gym và vinh dự là một trong những sản phẩm có mặt tại gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh giai đoạn 2010-2020.

Hết mình với sản phẩm bằng niềm đam mê và tinh thần trách nhiệm, anh Nguyễn Công Thành đã thành công trong lĩnh vực mới là làm các thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Sự đón nhận của người tiêu dùng chính là động lực để anh ngày càng phấn đấu trên hành trình đưa thức uống đậm đà hương vị quê hương ra thị trường. Anh Thành dự định sẽ thiết kế lại mẫu mã bao bì chuyên nghiệp hơn, chuyển sang bao bì giấy để thân thiện với môi trường, đồng thời tiếp tục cải thiện chất lượng sản phẩm, tạo thêm các sản phẩm mới với chất lượng cao hơn; đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa