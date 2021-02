Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về Mi-an-ma

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp về Mi-an-ma trước diễn biến chính trị bất ngờ tại nước này. Dự thảo tuyên bố do Anh soạn thảo yêu cầu Mi-an-ma dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, cuộc họp chưa thể ra tuyên bố chung do Trung Quốc và Nga đề nghị có thêm thời gian thảo luận.