190 nước được nhận vắc-xin ngừa Covid-19 theo COVAX

Theo Roi-tơ và TTXVN, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, trong khuôn khổ Cơ chế tiếp cận vắc-xin toàn cầu COVAX do WHO thúc đẩy, khoảng 190 nước đã được tiếp nhận vắc-xin ngừa Covid-19. WHO vẫn đang chờ để có thể tính toán chính xác số lượng vắc-xin ngừa Covid-19 mà tổ chức này tiếp nhận từ các nhà sản xuất. Trong khi đó, Tổng thống Nam Phi X.Ra-ma-phô-xa cho biết, đến tháng 3, nước này sẽ nhận được hai triệu liều vắc-xin từ COVAX.

Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Anh. Ảnh: ROI-TƠ