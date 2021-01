tin vắn quốc tế

Ma-lai-xi-a: Chính phủ công bố chính sách ưu tiên

Trong thông điệp gửi người dân nhân dịp năm mới 2021, Thủ tướng Ma-lai-xi-a Mu-hi-i-đin Y-a-xin nhấn mạnh về những mục ưu tiên trong chiến lược phục hồi sau đại dịch, nhất là tăng cường sức khỏe cộng đồng thông qua việc mua vắc-xin ngừa Covid-19 và khởi động chương trình tiêm chủng trên cả nước. Để triển khai thành công chiến dịch này, Chính phủ Ma-lai-xi-a chủ trương củng cố và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; bảo đảm ổn định chính trị, quản trị và điều hành; bảo vệ chủ quyền quốc gia và củng cố vị thế quốc tế; tăng cường đoàn kết, hòa hợp người dân...

Dân số Hàn Quốc lần đầu tiên giảm trong năm 2020

Dân số Hàn Quốc lần đầu tiên giảm trong năm 2020 với số người được sinh ra ở mức thấp kỷ lục, thấp hơn cả số người tử vong.Theo số liệu điều tra dân số mới nhất do Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc công bố, tính đến ngày 31-12-2020, nước này có số dân 51.829.023 người, giảm 20.838 người so với cuối năm 2019.

Dân số Hàn Quốc đã tăng lên trong mỗi 10 năm trước đó mặc dù tốc độ tăng đã giảm dần từ 1,49% trong năm 2010 xuống chỉ còn 0,05% vào năm 2019. Trong năm 2020, tại nước này có 275.815 người được sinh ra, giảm 10,65% so với năm trước, tuy nhiên số người tử vong lại tăng 3,1% so với năm 2019 lên mức 307.764 người. Tính theo nhóm tuổi, Hàn Quốc có nhiều người ở độ tuổi 50 nhất với khoảng 8,64 triệu người, chiếm 16,7% dân số. Tiếp đó là những người ở độ tuổi 40 (16%), 30 (13,3%) và 20 (13,1%). Trong khi đó, số người từ 60 tuổi trở lên chiếm 24% dân số. Dữ liệu điều tra dân số trên cũng cho thấy số hộ gia đình ở Hàn Quốc tăng 2,72% và hiện ở mức 23.093.108 hộ. Nguyên nhân của sự gia tăng này phần lớn được cho là do sự gia tăng các hộ gia đình độc thân./.

