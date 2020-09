tin vắn quốc tế

Nhật Bản tìm kiếm tàu chở hàng mất tích ở Biển Hoa Đông

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngày 2-9 thông báo đã triển khai chiến dịch tìm kiếm sau khi một tàu hàng với thủy thủ đoàn gồm 43 người nước ngoài và chở khoảng 5.800 con gia súc mất tích khi di chuyển trên Biển Hoa Đông.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã nhận được tín hiệu báo nguy vào sáng sớm cùng ngày từ tàu Gulf Livestock 1 ở vùng biển cách đảo Amami-Oshima thuộc tỉnh Kagoshima khoảng 185 km về phía Tây. Thủy thủ đoàn trên tàu gồm 2 người Australia, 39 người Philippines gồm cả thuyền trưởng và 2 người New Zealand. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cử các tàu tuần tra đến khu vực trên để tìm kiếm tàu gặp nạn.

Công tác tìm kiếm hiện đang gặp khó khăn do thời tiết xấu. Sáng sớm 2-9, khu vực trên có mưa to và gió mạnh do ảnh hưởng của cơn bão Maysak. Được biết, tàu Gulf Livestock 1 có trọng tải 11.947 tấn được đăng ký tại Panama, khởi hành từ New Zealand ngày 14-8 vừa qua và dự kiến đến Trung Quốc vào ngày 4-9 tới.

Thái Lan siết chặt an ninh biên giới nhằm ngăn chặn người nhập cảnh trái phép

Thủ tướng Thái Lan Chan-o-cha ra lệnh siết chặt an ninh dọc tuyến biên giới Thái Lan - Myanmar nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép có nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Chính phủ Thái Lan cũng kêu gọi người dân sinh sống dọc khu vực biên giới hợp tác với các cơ quan an ninh nhằm thông báo kịp thời về những trường hợp người lạ xuất hiện, có thể là người nhập cư bất hợp pháp. Thủ tướng Chan-o-cha cũng nhấn mạnh thêm rằng, dù Thái Lan không ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng trong vòng 100 ngày vừa qua. Tuy nhiên, ông Prayut nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là không tồn tại nguy cơ dịch bệnh có thể xuất hiện trở lại. Hiện đợt lây nhiễm thứ hai đã xảy ra ở một số quốc gia trên thế giới. Chính phủ Thái Lan đã chuẩn bị cho tình huống dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát. Các bệnh viện ở nước này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng thiết bị và vật tư y tế để ứng phó tình huống này./.

PV