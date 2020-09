Thúc đẩy bình thường hóa quan hệ I-xra-en và các nước A-rập

Theo Roi-tơ, ngày 31-8, các trợ lý của Tổng thống Mỹ Đ.Trăm và Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu đã bay tới Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) để tiến hành các bước cuối cùng nhằm ký thỏa thuận thiết lập các mối quan hệ mở giữa UAE và I-xra-en. Các phái đoàn của hai bên cũng đã đánh dấu mốc lịch sử khi đáp chuyến bay thương mại của một hãng hàng không I-xra-en kết nối trực tiếp từ thành phố Ten A-víp tới thủ đô của UAE qua lãnh thổ A-rập Xê-út.

* Cố vấn cấp cao Nhà trắng G.Cu-snơ ngày 31-8 bày tỏ hy vọng về một kỷ nguyên hòa bình hơn tại khu vực Trung Đông khi ông đặt chân lên chuyến bay trực tiếp đầu tiên nối UAE và I-xra-en. Ông khẳng định đây là chuyến bay lịch sử và hy vọng sẽ khởi đầu một hành trình mang tính lịch sử ở Trung Đông.

* Ngày 30-8, Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu cho biết, ngoài thỏa thuận đã đạt được với UAE, I-xra-en cũng đang bí mật đàm phán với một số nước A-rập về thiết lập quan hệ. Thỏa thuận về bình thường hóa quan hệ với I-xra-en đưa UAE trở thành quốc gia vùng Vịnh đầu tiên và là quốc gia A-rập thứ ba thiết lập quan hệ với I-xra-en, sau Ai Cập (ký năm 1979) và Gioóc-đa-ni (ký năm 1994).

* Cố vấn an ninh quốc gia R.Bri-en của Tổng thống Mỹ Đ.Trăm ngày 30-8 cho biết, nhiều quốc gia A-rập và Hồi giáo có khả năng sẽ có động thái tương tự UAE trong việc bình thường hóa quan hệ với I-xra-en. Quan chức Nhà trắng R.Bri-en và Cố vấn cấp cao, G.Cu-snơ đã gặp Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu trước cuộc đàm phán ở UAE.

* Bộ trưởng phụ trách an ninh nước và lương thực của UAE M.Mhây-ri điện đàm với Bộ trưởng Nông nghiệp I-xra-en A.Su-xtơ để thảo luận về hợp tác an ninh nước và lương thực giữa hai nước. Hai bên cam kết hợp tác trong các dự án giải quyết vấn đề an ninh lương thực và nước, sau khi ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ.

* Tổng thống UAE An Na-hy-an đã ban hành sắc lệnh hủy bỏ đạo luật tẩy chay I-xra-en, đồng thời cho phép thúc đẩy các thỏa thuận thương mại và tài chính giữa hai bên. Mục đích của sắc lệnh là hỗ trợ hợp tác song phương để tiến tới thiết lập quan hệ song phương.

Theo nhandan.com.vn