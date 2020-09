Đảng Dân chủ Xã hội trở lại cầm quyền tại Bắc Macedonia

Đảng Dân chủ Xã hội ở Bắc Macedonia đã trở lại cầm quyền ngày 30-8, sau khi Quốc hội nước này thông qua thỏa thuận thành lập chính phủ liên hiệp mới. Động thái này chấm dứt 8 tháng Bắc Macedonia thiếu vắng người đứng đầu chính phủ giữa lúc đại dịch Covid-19 hoành hành.

Sau hai ngày tranh luận gay gắt, Quốc hội Bắc Macedonia đã phê chuẩn liên minh cầm quyền do Thủ tướng Zoran Zaev đứng đầu với 62 phiếu thuận tại Quốc hội gồm 120 ghế.

Phát biểu ý kiến trước Quốc hội, ông Zaev cam kết khống chế dịch Covid-19, cũng như khắc phục những hậu quả kinh tế do đại dịch gây ra. Đến nay, đất nước có khoảng hai triệu dân này đã ghi nhận tổng cộng khoảng 14 nghìn ca mắc Covid-19 và gần 600 ca tử vong. Thủ tướng Zaev đồng thời cam kết đạt tiến bộ trong thương lượng với Liên hiệp châu Âu (EU) về việc Bắc Macedonia gia nhập khối này.

Ngày 18-8 vừa qua, đảng Dân chủ Xã hội đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập chính phủ liên hiệp với Liên minh Dân chủ vì hội nhập (DUI) - đảng lớn nhất đại diện cho cộng đồng thiểu số Albania ở Bắc Macedonia. Theo thỏa thuận, ông Zaev trở lại cương vị Thủ tướng với nhiệm kỳ bốn năm, sau đó trao lại quyền lực cho một ứng cử viên do DUI lựa chọn để lãnh đạo chính phủ trong vòng 100 ngày trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào năm 2024.

Ông Zoran Zaev lên nắm quyền lãnh đạo Bắc Macedonia từ giữa năm 2017. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm nay, ông đã từ chức nhằm mở đường cho cuộc cuộc tổng tuyển cử sớm, trong bối cảnh EU không khởi động tiến trình đàm phán kết nạp Bắc Macedonia làm thành viên. Sau khi ông Zaev từ chức, tháng 2 vừa qua, các nghị sĩ Quốc hội Bắc Macedonia cũng đã tiến hành bỏ phiếu giải tán Quốc hội để mở đường tổ chức bầu cử sớm.

Việc thiếu vắng người đứng đầu chính phủ đồng thời không có Quốc hội khiến Bắc Macedonia rơi vào khủng hoảng, buộc các đảng phái chính trị phải tiến hành đàm phán, theo đó nhất trí tổ chức bầu cử sớm cơ quan lập pháp vào ngày 15-7 vừa qua.

Trong cuộc bầu cử này, liên minh "We can" (Chúng ta có thể) do SDSM đứng đầu đã giành chiến thắng với 46 ghế trong Quốc hội 120 ghế, nhưng không đủ đa số để đứng ra tự thành lập chính phủ. Trong khi đó, đảng đối lập VMRO-DPMNE của ông Kristijan Mickoski giành được 44 ghế, DUI giành được 15 ghế.

Theo nhandan.com.vn