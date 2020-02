tin vắn quốc tế

WHO lạc quan về tình hình dịch Ebola tại CHDC Congo

Ngày 11-2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã bày tỏ sự lạc quan do sự cải thiện của tình hình dịch Ebola tại CHDC Congo. Tuy nhiên, cơ quan Liên hợp quốc cũng kêu gọi nhà chức trách CHDC Congo và cộng đồng quốc tế cần thận trọng trong công tác đối phó với dịch bệnh.

Tiêm vaccine phòng virus Ebola tại Goma, CHDC Congo. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại châu Phi, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Gheberyesus khẳng định mặc dù thế giới hiện tập trung đối phó với chủng mới của virus Corona (COVID-19) song không được phép “lơ là” trong việc phòng chống dịch Ebola. Trong tuần qua, nhà chức trách CHDC Congo chỉ ghi nhận 3 trường hợp nhiễm mới và trong 3 ngày qua không phát hiện bất cứ ca nhiễm mới nào. Đây là một tín hiệu lạc quan trong diễn biến của dịch bệnh. Ủy ban chuyên gia khẩn cấp của WHO họp tại Geneva trong ngày 12-2 để thảo luận về việc có tiếp tục coi dịch Ebola là trường hợp khẩn cấp về y tế toàn cầu hay không. Theo kế hoạch, người đứng đầu WHO đến CHDC Congo vào ngày 13-2 để làm việc với Tổng thống Felix về những diễn biến mới nhất về tình hình dịch bệnh Ebola.

Nga: Sẵn sàng thảo luận về vũ khí hạt nhân

Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp cho biết, Mát-xcơ-va sẵn sàng thảo luận về hạn chế vũ khí hạt nhân, với điều kiện các bên cũng cam kết tương tự. Theo ông La-vrốp, Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM) năm 2002 và Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 2019. Mỹ vẫn lên kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nga khẳng định sẽ tham gia đàm phán về gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới, kể cả khi được tiến hành theo thể thức đa phương./.

Theo baotintuc.vn