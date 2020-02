Số ca nhiễm mới nCoV ở Hồ Bắc (Trung Quốc) có xu hướng giảm

★ Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ngày 11-2 ban hành các quy định phòng dịch mới, theo đó các trường hợp nghi nhiễm bệnh phải cách ly và điều trị tại các cơ sở y tế gần nơi sinh sống, hạn chế đi lại, để tránh lây lan ra cộng đồng. Ngoài ra, nhằm tăng cường kiểm soát dịch bệnh, chính quyền thành phố kiểm soát chặt các khu vực dân cư, giảm đến mức thấp nhất hoạt động đi lại.



★ Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 10-2 nhấn mạnh, tình hình lây lan dịch bệnh do nCoV diễn biến rất phức tạp, song ông tin tưởng có thể loại bỏ mối đe dọa này. Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi các chính quyền địa phương thực thi biện pháp toàn diện, nhằm ngăn chặn vi-rút lây lan.



★ Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản xem xét đưa người già và hành khách mắc bệnh mạn tính rời du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ngoài khơi thành phố Y-ô-cô-ha-ma, do quan ngại về lây lan dịch bệnh do nCoV. Trước đó, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo, số ca nhiễm nCoV trên tàu này tăng lên 135 người và tổng số ca nhiễm ở Nhật Bản là 161 người.



★ Cơ quan Y tế công cộng Anh ngày 10-2 thông báo, hai trường hợp mới bị nhiễm nCoV tại nước này được xác nhận là các nhân viên y tế. Cùng ngày, Hãng hàng không British Airways của Anh hủy toàn bộ các chuyến bay tới Trung Quốc tới cuối tháng 3. Số ca nhiễm nCoV ở Anh tăng lên tám người.



★ Thủ tướng I-ta-li-a G.Côn-tê khẳng định, Rô-ma tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa tối đa. I-ta-li-a duy trì tình trạng khẩn cấp từ ngày 31-1 và tạm ngừng đường bay trực tiếp giữa I-ta-li-a và Trung Quốc, nhằm ngăn chặn sự lây lan của nCoV.



★ Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) T.Ghê-brây-ê-xút cảnh báo, hiện ở châu Âu chưa có nhiều trường hợp nhiễm nCoV, song dịch bệnh có thể lan rộng, nếu nhà chức trách châu lục không có biện pháp tích cực. Ông kêu gọi các nước châu Âu phối hợp kiểm soát để ngăn chặn dịch lây lan.



★ Bộ Y tế Ai Cập thông báo chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm nCoV tại nước này. Toàn bộ 362 công dân Ai Cập trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV. Tuy nhiên, Ai Cập vẫn tăng cường cảnh giác, áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tại biên giới và hải cảng nhằm ngăn chặn nCoV xâm nhiễm.



★ Chính phủ Bra-xin thông báo, 34 công dân nước này vừa được đưa về nước từ Vũ Hán không có dấu hiệu nhiễm nCoV, sau khi được làm các xét nghiệm ban đầu. Tổng thống Bra-xin G.Bôn-xô-na-rô duyệt chi khoảng 2,8 triệu USD cho kế hoạch đưa công dân Bra-xin ở Vũ Hán về nước.



★ Trong bối cảnh dịch bệnh do nCoV gây ra bùng phát, hàng chục công ty đã rút khỏi Triển lãm hàng không lớn nhất châu Á Singapore Airshow, khai mạc ngày 11-2 tại Xin-ga-po. Khoảng 40.000 đại biểu, khách mời đến từ hơn 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự sự kiện, giảm mạnh so con số 54.000 người tham dự năm 2018.



★ Theo số liệu của Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ), 38% số doanh nghiệp nước này xác nhận thiệt hại do dịch bệnh nCoV. 43% số doanh nghiệp vừa và nhỏ nhận định, nền kinh tế Hàn Quốc xấu đi so trước khi xảy ra dịch bệnh nCoV.

