Bảo đảm an ninh trật tự suốt thời gian diễn ra SEA Games 31

Sân vận động Thiên Trường được chọn tổ chức thi đấu bảng B môn bóng đá nam (10 trận vòng loại và trận bán kết), mở cửa tự do cho khán giả vào xem, cổ vũ. Với truyền thống hâm mộ bóng đá của người dân Nam Định, sân vận động Thiên Trường được dự tính sẽ đón lượng lớn cổ động viên trong, ngoài tỉnh và du khách đến từ các quốc gia có đội tuyển tham gia thi đấu.

Lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ an ninh khu vực cổ động viên, khán Đài B, Sân vận động Thiên Trường.

Để đảm bảo an ninh, Công an tỉnh xây dựng các phương án đảm bảo anh ninh trật tự (ANTT) cũng như trang bị đầy đủ nhất phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn suốt thời gian diễn ra SEA Games 31. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các huyện, thành phố xây dựng nhiều phương án thành viên, có dự kiến các tình huống và phương án giải quyết.

Lực lượng an ninh kiểm soát vé ra vào cửa khán Đài A, Sân vận động Thiên Trường.

Riêng Công an thành phố Nam Định chủ trì xây dựng phương án đảm bảo ANTT các địa điểm tập luyện, thi đấu, nơi lưu trú của các đội tuyển, trọng tài, giám sát trọng tài, quan chức thể thao; phương án đảm bảo ANTT các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm của tỉnh tại khu vực Sân vận động Thiên Trường; phương án sắp xếp xe tại địa điểm thi đấu.

Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh rà soát, quản lý nghiêm các dịch vụ kinh doanh và tập thể, cá nhân tham gia phục vụ SEA Games 31 trên địa bàn tỉnh; bảo đảm 100% quân số làm việc trong thời gian diễn ra SEA Games 31.

Lực lượng cảnh sát thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông tại Sân vận động Thiên Trường.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nam Định, qua 4 trận thi đấu bóng đá nam bảng B, Công an tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các phương án, bố trí lực lượng, phương tiện nhằm đảm bảo an ninh, an toàn; cũng như phối hợp với các ban, ngành của tỉnh chuẩn bị chu đáo nơi ăn, nghỉ cho đại biểu, vận động viên tham dự SEA Games 31 tại Nam Định./.

Việt Thắng