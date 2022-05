Ấn tượng ngày đầu SEA Games 31 tại Nam Định

Ngày 7-5, hai trận đấu đầu tiên môn bóng đá nam SEA Games 31 đã diễn ra trên Sân vận động Thiên Trường.

Các khán đài trên Sân vận động Thiên trường đông kín khán giả cổ vũ cho các đội bóng.

Trước giờ bóng lăn, Hội cổ động viên bóng đá Nam Định đã tổ chức diễu hành, cổ vũ SEA Games 31 tại các tuyến đường, phố chính tại thành phố Nam Định và nơi ăn nghỉ, tập luyện của các cầu thủ. Hàng chục nghìn khán giả, cổ động viên trong và ngoài nước đã chuẩn bị cờ, băng-rôn, khẩu hiệu, in áo, biểu tượng quốc kỳ của các nước để mang vào sân cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu đạt kết quả tốt nhất. Theo ghi nhận tại hai trận đấu, số lượng khán giả, cổ động viên bóng đá Nam Định và các quốc gia: Lào, Singapore, Malaysia, Thái Lan vào sân cổ vũ cho các đội tuyển là rất lớn (từ 20-25 nghìn người); trong đó trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia, cả 4 khán đài đã không còn chỗ trống; nhiều người không vào được trong sân để xem. Mặc dù lượng khán giả vào sân đông song công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được Ban tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 31 tỉnh quan tâm, chủ động chuẩn bị các phương án chi tiết, cụ thể. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động túc trực, bảo vệ vào các thời điểm trước, trong và sau mỗi trận đấu; đồng thời quán triệt tinh thần trách nhiệm đến từng vị trí tại các khu vực trong và ngoài sân; xây dựng phương án phòng chống cháy nổ, bạo loạn; bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát lượng người, phương tiện ra, vào khu vực thi đấu, tuyên truyền, vận động khán giả nâng cao ý thức cổ vũ văn minh, lịch sự. Do làm tốt công tác chuẩn bị, cùng ý thức chấp hành các quy định vào sân của người dân cao nên trong ngày đầu SEA Games 31 tổ chức tại Nam Định không có sự cố nào xảy ra.

Cũng trong ngày đầu SEA Games 31 tại Nam Định, du khách không chỉ được hòa vào bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn trong khu vực mà còn được trải nghiệm không gian trưng bày thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu; văn hóa ẩm thực thưởng thức các món ăn đặc sản của địa phương qua các gian hàng ẩm thực ngay bên ngoài Sân vận động Thiên Trường.

Lượt trận tiếp theo của bảng B diễn ra vào ngày 9-5 với hai cặp đấu U23 Lào - U23 Campuchia lúc 16h00, U23 Thái Lan - U23 Singapore lúc 19h00./.

Khánh Dũng