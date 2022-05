Phụ nữ Mỹ Lộc tích cực việc học và làm theo Bác

Đẩy mạnh học và làm theo Bác, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mỹ Lộc đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện theo phương châm “học đi đôi với làm theo”; chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, lồng ghép với các phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương cũng như công tác Hội.

Hội viên phụ nữ xã Mỹ Tân phát triển nghề trồng hoa mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hội đã phát động cán bộ, hội viên học và làm theo Bác gắn với hưởng ứng các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 2 cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”; phụ nữ tham gia xây dựng NTM... Cùng với đó, các cấp Hội xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo như: “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, thực hành tiết kiệm xây nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, “Phụ nữ tiết kiệm tham gia mua BHYT - vì sức khỏe gia đình”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”… Để hỗ trợ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, các cấp Hội đã rà soát số hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ từ đó có các phương án giúp ngày công, vật tư con giống, tư vấn, giới thiệu việc làm, tiếp cận các nguồn vốn và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Trong 5 năm qua, các cơ sở Hội Phụ nữ trong huyện đã đứng ra tín chấp nguồn vốn vay từ các Ngân hàng Chính sách xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ TYM, Quỹ Quay vòng, Quỹ FAO… với tổng dư nợ trên trên 105 tỷ đồng tạo điều kiện cho trên 4.530 phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống; phối hợp tổ chức 87 lớp tập huấn cho 6.090 lượt hội viên phụ nữ về phát triển kinh tế. Theo đánh giá của Hội LHPN huyện, các hộ gia đình được vay vốn đều sử dụng hiệu quả, đúng mục đích; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, từ đó vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội LHPN trong huyện đã giúp đỡ 165 hộ gia đình hội viên nghèo, 1.110 hộ cận nghèo và hộ khó khăn thoát nghèo.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở Hội đảm nhận các phần việc trong phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu như: tuyên truyền vận động hội viên tham gia mua thẻ BHYT, BHXH tự nguyện; duy trì các mô hình tổ thu gom rác thải, tổ phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường; trồng và chăm sóc hoa, cây xanh ven đường tại các trục đường liên thôn, liên xã và đoạn đường do Hội Phụ nữ tự quản; duy trì hoạt động ra quân “Ngày thứ 7, ngày chủ nhật xanh”, “Ngõ xóm xanh - sạch - đẹp”, “Đường, ngõ, xóm, đồng ruộng không rác thải”... Ngoài ra, Hội LHPN huyện còn tập trung chỉ đạo 4 đơn vị về đích NTM nâng cao năm 2021 là các xã Mỹ Hưng, Mỹ Trung, Mỹ Thuận và thị trấn Mỹ Lộc thực hiện tốt phần việc do Hội LHPN đảm nhận trong công tác vệ sinh môi trường, phân loại và thu gom rác thải, tuyên truyền nâng cao tỷ lệ che phủ BHYT. Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã thành lập được 103 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM” với 6.395 hội viên tham gia; 85 mô hình tổ thu gom rác thải, tổ phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường. Toàn huyện đã thành lập được 62 “Nhóm phụ nữ thực hành tiết kiệm mua BHYT - Vì sức khoẻ gia đình” với 744 hội viên phụ nữ tham gia.

Cùng với việc triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội, học và làm theo Bác, Hội LHPN huyện còn triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Các cấp Hội đã vận động hội viên, chị em phụ nữ tích cực tham gia ủng hộ các Quỹ “Học bổng Hoàng Ngân” và “Vì phụ nữ nghèo” với tổng số tiền 294 triệu đồng, trao 310 suất học bổng, trị giá 160 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó trong huyện. Hỗ trợ xây mới 102 ngôi nhà “Mái ấm tình thương” với tổng số tiền 4 tỷ 850 triệu đồng. Phối hợp với Hội LHPN tỉnh và Quỹ TYM trao tặng hiện vật cho các trường mầm non tại 2 xã Mỹ Tân và Mỹ Thành với tổng trị giá 35 triệu đồng. Tổ chức trao 43 xe lăn và 7 khung tập đi cho gia đình hội viên, phụ nữ khuyết tật với số tiền hàng trăm triệu đồng. Cùng với đó, nhân các dịp lễ, tết, Hội Phụ nữ các cấp thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình hội viên nghèo, cận nghèo, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, học sinh nghèo vượt khó, người già neo đơn, trẻ em mồ côi. Trong 5 năm trở lại đây, các cấp Hội Phụ nữ huyện Mỹ Lộc đã thăm, tặng quà cho 550 phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 112 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, vươn lên trong học tập với tổng giá trị 412 triệu đồng. Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam phát động, từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN huyện đã nhận đỡ đầu cho 9 học sinh với số tiền 300 nghìn đồng/học sinh/tháng.

Những việc làm cụ thể, thiết thực từ học tập và làm theo Bác của cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Mỹ Lộc đã từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện theo gương Bác của cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Từ phong trào còn xuất hiện nhiều điển hình, cá nhân được vinh danh trên các lĩnh vực. Từ năm 2017 đến nay, toàn huyện có 11.942 phụ nữ đạt danh hiệu “Phụ nữ tiên tiến” 5 năm, trong đó có 5.845 chị đạt danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc” 5 năm; có 37 chị được vinh danh trong các hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm của huyện, của tỉnh./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên