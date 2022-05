Trường THCS Phương Định xây dựng xanh - sạch - đẹp - an toàn

Những năm qua, cùng với các hoạt động chuyên môn, Trường THCS Phương Định (Trực Ninh) luôn quan tâm đầu tư phát triển cơ sở vật chất trường lớp với tiêu chí xây dựng môi trường sư phạm thân thiện và ngày càng xanh - sạch - đẹp - an toàn, đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy.

Học sinh Trường THCS Phương Định thu gom và phân loại rác thải trong trường học.

Trường THCS Phương Định được thành lập năm 2019 trên cơ sở hợp nhất 2 trường THCS Trực Phương và THCS Trực Định. Hiện tại, Trường THCS có 51 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 20 lớp học với tổng số 810 học sinh. Được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự nỗ lực cố gắng của mỗi thầy, cô giáo, học sinh và sự chung tay ủng hộ của các bậc phụ huynh trong việc chỉnh trang, tu sửa cảnh quan trường lớp, nhà trường đã tạo dựng được môi trường cảnh quan sư phạm gần gũi, thân thiện với môi trường với không gian thoải mái để đọc sách, thư giãn, trao đổi kinh nghiệm học tập, đồng thời giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. Thầy giáo Vũ Văn Lăng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Từ sự đầu tư của chính quyền địa phương và huy động xã hội hóa, hiện nay, nhà trường đã có sân chơi, bãi tập khang trang; cảnh quan khuôn viên sân trường, bồn hoa, cây cảnh sạch, đẹp; phòng học được xây dựng theo hướng kiên cố cao tầng, thiết bị, đồ dùng dạy học cũng được trang bị đầy đủ... Tất cả các công trình trên đều được xây dựng theo tiêu chí xanh - sạch - đẹp - an toàn với phương châm “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Hàng năm, Ban giám hiệu nhà trường đã tích cực tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh, các thầy cô ủng hộ các loại cây trồng bóng mát, cây cảnh, cùng nhiều loại hoa... cùng với tham gia ngày công lao động trồng cây, trồng hoa trong khuôn viên. Đến nay, 60% diện tích toàn trường đã xây dựng vườn hoa, cây xanh quy hoạch hợp lý, khoa học và được đánh giá cao. Khu vườn cây xanh do các thầy cô, học sinh tự trồng, chăm sóc với nhiều loại hoa cây cảnh theo từng lớp, góp phần tạo cảnh quan môi trường trong lành. Nhà trường thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường tới học sinh thông qua các tấm pa-nô trên cây xanh tuyên truyền khẩu hiệu với chủ đề bảo vệ môi trường, các buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt ngoại khóa, các buổi tổng vệ sinh môi trường vào dịp cuối tuần… Khu vực cổng trường, tường rào được sơn sửa, treo pa-nô, áp phích, tranh cổ động, tạo cảnh quan thân thiện với môi trường. Toàn bộ khuôn viên trường, khu hiệu bộ, lớp học luôn đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng. Thùng đựng rác có nắp đậy được đặt ở vị trí hợp lý, đảm bảo mỹ quan. Rác được thu gom và phân loại hàng ngày. Mỗi tuần nhà trường phân công 2 lớp làm nhiệm vụ trực tuần quét dọn trong, ngoài nhà trường và khu vực vệ sinh chung. Đối với vấn đề rác thải nhựa, Ban Giám hiệu đã đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức nguy cơ ô nhiễm nhựa cho học sinh một cách phù hợp. Thầy cô giáo sẽ dạy học sinh theo hướng lồng ghép, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường “Nói không với rác thải nhựa” trong môn học; xây dựng các chủ đề dạy học về bảo vệ tài nguyên, bảo vệ biển đảo; thường xuyên tổ chức các chuyên đề ngoại khóa về giáo dục bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tháng 3 - 2022, nhà trường đã được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn

Phong trào xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn đã tạo ra môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi an toàn, hấp dẫn và thân thiện đối với học sinh, giúp các em thêm yêu quý trường lớp, thầy cô, bạn bè; tạo tiền để để giáo viên, học sinh nhà trường thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục đã đề ra. Chất lượng giáo dục của trường không ngừng được nâng cao. Trong năm học 2021-2022, nhà trường đã có 20 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, 2 em đoạt giải trong kỳ thi Hùng biện Tiếng anh cấp tỉnh, 2 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, 135 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường. Tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, hàng năm nhà trường luôn có học sinh đạt giải. Đặc biệt, chất lượng học sinh thi vào THPT đã vươn lên là một trong những trường THCS dẫn đầu toàn huyện, trong đó nhiều em thi đỗ vào THPT chuyên Lê Hồng Phong./.

Bài và ảnh: Hồng Minh