Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh

Phụ nữ Yên Hưng học Bác làm nhiều việc tốt

Từ nhiều năm nay, việc học và làm theo Bác đã được thấm nhuần và lan tỏa sâu rộng, trở thành “kim chỉ nam” hành động trong hoạt động và việc làm của cán bộ, hội viên phụ nữ xã Yên Hưng (Ý Yên).

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Yên Hưng tặng nhu yếu phẩm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Với phương châm thực hiện phong trào thi đua làm theo lời Bác phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, ngay từ đầu năm, Ban thường vụ Hội LHPN xã đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi hội thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt đến đội ngũ cán bộ Hội nhất là người đứng đầu không ngừng học tập nâng cao trình độ năng lực chuyên môn vững vàng, tu dưỡng rèn luyện bản thân là tấm gương để hội viên noi theo. Hội cũng đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hàng tháng gắn với các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và ý thức tự giác của hội viên, phụ nữ trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trở thành việc làm thường xuyên. Bên cạnh đó, bám sát các chuyên đề học tập và làm theo Bác hàng năm, Hội Phụ nữ xã Yên Hưng chú trọng việc làm theo Bác bằng những việc làm và hành động cụ thể, thiết thực, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội và của địa phương như: phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 2 cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu…

Học và làm theo Bác, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Yên Hưng đã đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình. Hội Phụ nữ xã đã tích cực phát động cán bộ, hội viên “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và giúp nhau mua thẻ BHYT”; phát động mỗi cán bộ, hội viên tham gia ít nhất 1 loại hình tiết kiệm do các cấp Hội phát động. Hàng năm, Hội LHPN xã đã chỉ đạo các chi hội khảo sát nắm đời sống kinh tế của hội viên nghèo để xây dựng kế hoạch giúp đỡ, trong đó 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp về kiến thức để thoát nghèo bền vững; giới thiệu hội viên phụ nữ vào các công ty may làm việc với mức thu nhập từ 4,5-7 triệu đồng/người/tháng. Thông qua các hoạt động của Hội giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, có thu nhập ổn định cuộc sống gia đình và góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế tạo việc làm cho lao động ở nông thôn. Trong năm 2021, Hội đã chỉ đạo 9 chi hội vận động 963 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia tiết kiệm được trên 96 triệu đồng, giúp 11 lượt hội viên vay mua tư liệu sản xuất; phối hợp với Công ty Phân bón Tấn Anh cung ứng 26 tấn phân bón trả chậm cho bà con. Hiện tại, Hội Phụ nữ xã đang quản lý và điều hành nguồn vốn vay trên 12,8 tỷ đồng cho 278 hộ vay ở 6 tổ tiết kiệm vay vốn; duy trì tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt tỷ lệ 96,7%. Hội viên khó khăn được vay nguồn vốn quỹ hội 254 triệu đồng. Nhiều hội viên nhờ nguồn vốn và sự giúp đỡ của Hội, của hội viên phụ nữ khác đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Nhiều hội viên đã làm kinh tế hiệu quả thu nhập từ 100-400 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất nông nghiệp; nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ đã áp dụng KHKT nâng cao năng suất lúa 2 vụ, đạt bình quân 180-220 kg/sào. Đồng thời có nhiều mô hình chuyển đổi từ vùng diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển kinh tế VAC cho thu nhập cao gấp 5-6 lần so với trồng lúa. Tiêu biểu như mô hình chăn nuôi lợn theo hướng công nghệ của chị Nguyễn Hải Yến ở thôn 3 và của chị Nguyễn Thị Hường ở thôn 5; mô hình trồng thanh long, nuôi cá của chị Vũ Thị Huyền ở thôn 1; mô hình trồng măng tây và chăn nuôi của chị Nguyễn Thị Ngọc ở thôn 3 được cấp Hội biểu dương điển hình phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu.

Với tinh thần tương thân tương ái, hàng năm, Hội Phụ nữ xã luôn thực hiện tốt các cuộc vận động do Hội Phụ nữ các cấp phát động như: Cuộc vận động “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo”, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; phát động xây dựng quỹ học bổng Hoàng Ngân, Quỹ Mái ấm tình thương. Trong năm vừa qua, Hội đã thăm tặng quà 11 hội viên nghèo, quà năm học mới cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 8 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã đã vận động hội viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Các chi hội duy trì các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường định kỳ vào một ngày trong tháng; chăm sóc và trồng dặm tỉa các tuyến đường hoa với tổng chiều dài trên 2,5km; phát động trồng cây xanh trên các tuyến đường. Trong năm vừa qua, Hội đã huy động 760 công lao động và nguồn kinh phí trên 7 triệu đồng cho công tác vệ sinh môi trường, duy trì chăm sóc tuyến đường hoa do Hội quản lý; tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; vận động các hộ gia đình thu gom rác thải đúng nơi quy định và nhân rộng mô hình “Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại rác thải từ gia đình”, đến nay đã nhân rộng ra 9/9 chi hội với 76 gia đình thực hiện mô hình phân loại rác thải có nắp đậy, 135 hộ đã phân loại rác thải hàng ngày tại nhà. Hội cũng phối hợp với các tổ chức vận động con em quê hương và nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng hệ thống điện sáng cao áp, lắp 60 mắt camera an ninh, làm đường thoát nước, xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng kiên cố, nhà văn hóa thôn, xây dựng hệ thống nước sạch, với kinh phí trên 5,5 tỷ đồng… góp phần tích cực vào phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của xã.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Hội Phụ nữ xã Yên Hưng đã được cụ thể hóa bằng những việc làm và hành động cụ thể, từ đó đã khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo, không ngừng nỗ lực cố gắng của cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh./.

Bài và ảnh: Thu Thủy