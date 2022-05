Đồn Biên phòng Ba Lạt đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Đồn Biên phòng Ba Lạt được giao phụ trách, quản lý địa bàn khu vực biên giới biển gồm các xã: Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc và Giao Xuân (Giao Thủy) với trên 12.700 hộ, gần 46.200 nhân khẩu. Nhân dân thuộc địa bàn đơn vị quản lý chủ yếu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng khai thác thủy hải sản; đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 2,6%. Sau thời gian dịch COVID-19 bùng phát, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn do đơn vị quản lý diễn ra ngày càng phức tạp, đặc biệt là vào các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm lớn, mùa du lịch... đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ba Lạt lấy lời khai đối tượng Trần Văn Bình, trú tại xã Giao Xuân (Giao Thủy) bị bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Thông qua công tác điều tra, nắm tình hình, lực lượng chức năng của Đồn đã nắm chắc trên khu vực quản lý và các địa phương giáp ranh có hàng chục điểm có biểu hiện hoạt động bán lẻ ma túy, trong đó có một số tụ điểm phức tạp, hàng trăm đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý và đối tượng nghi nghiện. Thủ đoạn của các đối tượng buôn bán ma túy khá tinh vi, xảo quyệt và thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động nhằm đối phó, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng như: tổ chức bán tại nhà vào những thời điểm không cố định hay bán theo hình thức di động, bán cho người quen, trả tiền một nơi, nhận ma túy một nơi và liên tục thay đổi địa điểm giao…

Trung tá Nguyễn Văn Diệu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Lạt cho biết: Trước tình hình tội phạm có diễn biến phức tạp, Đồn Biên phòng Ba Lạt đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy của BĐBP tỉnh và các cơ quan chức năng kiên trì đấu tranh, từng bước hạn chế các loại tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần ổn định tình hình. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về tác hại và nguy cơ của tệ nạn ma túy, cũng như thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội để người dân không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể mở hội nghị chuyên đề, tổ chức các đợt ra quân, diễu hành nhân “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”... Cùng với đó, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm của Đồn còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an huyện Giao Thủy và công an các xã, thị trấn xây dựng các chuyên án, kế hoạch đấu tranh, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy gây bức xúc trong cộng đồng dân cư; lập hồ sơ, đưa đối tượng nghiện và có biểu hiện nghiện đến các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cai nghiện bắt buộc nhằm làm giảm các nguy cơ và nhân tố phát sinh tội phạm… Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy như: phong trào “Quần chúng đấu tranh tố giác tội phạm”, phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, phong trào xây dựng thôn, xóm “3 không”, mô hình “Cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng”...

Từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, lập nhiều chiến công được cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao. Điển hình là vụ việc ngày 6-5-2021, trên trục đường liên xã khu vực xóm Xuân Hùng, xã Giao Xuân, cán bộ Đồn Biên phòng Ba Lạt đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Hiểu (sinh năm 1986), trú tại xóm Xuân Phong, Giao Xuân (Giao Thủy) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên người, tang vật thu giữ 02 gói nhỏ, đối tượng tự khai nhận đó là ma túy (hê-rô-in), qua giám định có trọng lượng là 0,331gam. Hồi 10 giờ ngày 2-11-2021 tại trục đường liên xã thuộc xóm 16 xã Giao Thiện, cán bộ Đồn Biên phòng Ba Lạt phối hợp với công an xã Giao Thiện (Giao Thủy) bắt quả tang đối tượng Đinh Văn Đình (sinh năm 1990), trú tại xóm 29, xã Giao Thiện (Giao Thủy) thu giữ 2 gói nhỏ, đối tượng khai là ma túy (hê-rô-in); đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao đối tượng cho Công an huyện Giao Thủy xử lý theo quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã bắt khởi tố 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 0,812 gam hê-rô-in. Vụ việc tiêu biểu là khoảng 13 giờ ngày 11-4-2022, tại xóm Xuân Tiến, xã Giao Xuân, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, thực hiện kế hoạch nghiệp vụ, Đội phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Ba Lạt đã bắt quả tang đối tượng Trần Văn Bình (sinh năm 1989), trú tại xã Giao Xuân có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ trên người đối tượng 2 gói nhỏ, qua giám định xác định là hê-rô-in.

Ngoài đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, đơn vị cũng đã bắt giữ, điều tra, xác minh, làm rõ 3 vụ, 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản; 1 vụ, 4 đối tượng về hành vi đánh bạc ăn tiền trái phép; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 vụ, 6 đối tượng với số tiền phạt 11 triệu đồng về hành vi đánh bạc trái phép, trộm cắp tài sản và thu giữ được tài sản trả lại cho người bị hại. Trong đó, ngày 25-4-2022 bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã tiến hành điều tra, làm rõ 1 vụ, 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản trị giá khoảng 11 triệu đồng. Đây là vụ án không thuộc thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự của BĐBP nên đơn vị đã củng cố hồ sơ và tiến hành bàn giao đối tượng, tang vật, tài liệu, hồ sơ vụ án cho Công an huyện Giao Thuỷ khởi tố đảm bảo đúng luật định.

Với việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường tuần tra kiểm soát, Đồn Biên phòng Ba Lạt đã phối hợp với các địa phương đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, trong đó nổi bật là triệt phá các tụ điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển, tạo thuận lợi cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế./.

Hoàng Tuấn