Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân lao động

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thời gian qua luôn được các cấp Công đoàn trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động.

Cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động Công ty TNHH Nam Dược, Khu công nghiệp Hòa Xá (thành phố Nam Định).

Đồng chí Vũ Văn Nghĩa, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: “Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp là cầu nối đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động, đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động Công đoàn nhằm nâng cao nhận thức sâu rộng cho đội ngũ công nhân lao động”. Hàng năm, LĐLĐ tỉnh đều xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật. Các nội dung tuyên truyền được LĐLĐ tỉnh lựa chọn những tài liệu quan trọng, có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, đặc biệt là đối tượng công nhân lao động tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tuyên truyền như: Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Y tế, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bình đẳng giới… Trong đó, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức tập huấn Bộ luật Lao động sửa đổi 2019 cho hơn 200 cán bộ Công đoàn các cấp; có 17/17 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 2 công đoàn cơ sở tổ chức tập huấn cho 12.578 công nhân lao động; trên 60 lượt công nhân lao động được tư vấn tại Văn phòng tư vấn pháp luật; tổ chức 1 hội nghị tư vấn pháp luật lưu động cho 150 công nhân lao động Công ty TNHH Thủy sản Lenger thuộc LĐLĐ thành phố Nam Định; tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động và pháp luật đảm bảo an toàn giao thông cho hơn 200 công nhân lao động Công ty TNHH Ramatex, Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản). Anh Trần Đức Chính, công nhân làm việc tại Công ty TNHH Ramatex cho biết: “Thực tế, nhiều công nhân lao động khi đến công ty làm việc chưa nắm rõ các chế độ cũng như quyền lợi nên vẫn chịu nhiều thiệt thòi. Chưa kể có trường hợp bị cho nghỉ việc, thôi việc mà không biết lý do. Chúng tôi rất phấn khởi khi được tham gia các buổi tuyên truyền pháp luật lao động do Công đoàn tỉnh tổ chức. Bởi từ những thông tin hữu ích sẽ góp phần giúp công nhân lao động nắm chắc quyền lợi để sẵn sàng lên tiếng nếu như doanh nghiệp thực hiện các chính sách không đúng với luật định”… Bên cạnh đó, thực hiện Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 7-11-2018 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 9-1-2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, các cấp Công đoàn đã tích cực chỉ đạo cơ sở phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc đảm bảo đúng, đủ nội dung và thời gian theo quy định. Đến nay, 99,74% các đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, 78,84% đơn vị khối doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động. Thông qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, có 234 bản thỏa ước lao động tập thể được ký kết và thực hiện theo quy định, 118 doanh nghiệp tổ chức đối thoại với 209 cuộc đối thoại định kỳ và 9 cuộc đối thoại đột xuất, từ đó tăng cường đoàn kết, củng cố mối quan hệ giữa công đoàn, chuyên môn và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở đã lựa chọn nội dung tuyên truyền, phổ biến tới CNVCLĐ có liên quan trực tiếp đến ngành nghề, lĩnh vực của từng cơ quan, đơn vị. Những văn bản pháp luật cũng đã được các cấp Công đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ công đoàn và CNVCLĐ bằng nhiều hình thức sinh động và có nhiều đổi mới. Nhờ đó đã góp phần nâng cao chất lượng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật cho CNVCLĐ.

Bằng nhiều phương pháp, cách làm phù hợp với tình hình thực tế, đoàn viên, CNLĐ đã nắm được các chính sách, pháp luật liên quan, quyền và lợi ích hợp pháp khi tham gia quan hệ lao động, góp phần hình thành thói quen hành động theo pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất việc vi phạm trong quá trình thực hiện Bộ luật Lao động. Để người lao động có ý thức chấp hành pháp luật và có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp, thời gian tới LĐLĐ tỉnh sẽ tăng cường đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lựa chọn các hình thức phù hợp để công nhân lao động dễ tiếp thu, dễ hiểu, dễ nhớ. Song song với hình thức tuyên truyền miệng và bằng văn bản, các cấp Công đoàn sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh