Đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, số phương tiện cơ giới đăng ký quản lý trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là phương tiện cá nhân tiếp tục tăng nhanh; đến nay tổng số ô tô đang quản lý gồm 50.008 xe, tổng số mô tô 1.177.352 xe, tổng số xe máy điện 76.073, tổng số xe 3 bánh 414 xe, số lượng phương tiện thủy là 2.594 chiếc. Hoạt động vận tải tăng dần đang góp phần tạo điều kiện để khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và đưa đời sống sinh hoạt của người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, phương tiện giao thông gia tăng luôn tiềm ẩn những rủi ro nên rất cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành hữu quan.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm quy định bảo đảm an toàn khi đi phà Đống Cao, nối liền hai huyện Ý Yên và Nghĩa Hưng.

Căn cứ vào các văn bản của Trung ương, ngay từ đầu năm 2022 UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh đã sớm ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác bảo đảm ATGT gắn với phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động trong công tác tuyên truyền. Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thường xuyên đưa các tin, bài phản ánh, bảo đảm ATGT trên địa bàn tỉnh, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của nhân dân. Công an tỉnh thường xuyên tổ chức các chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, sử dụng ma túy, xe quá tải trọng, hoạt động bảo đảm ATGT tại đường ngang, hướng dẫn mặc áo phao, sử dụng dụng cụ cứu sinh, cứu đắm khi đi phương tiện thủy. Công an tỉnh còn phối hợp, củng cố hoạt động 6 mô hình tự quản về trật tự ATGT như: Cổng trường an toàn, Tổ tự quản về trật tự đô thị, Tuyến đường tự quản về an ninh trật tự, Bến phà văn hóa an toàn, Cửa sông an toàn, Tổ tàu thuyền tự quản; phối hợp với ngành giáo dục xây dựng mô hình “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường”, trong đó có tiêu chí ATGT. Sở Giao thông Vận tải đẩy mạnh phát tờ rơi tuyên truyền về bảo đảm ATGT đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông; tăng cường bảo vệ hành lang đường bộ; chú trọng kiểm soát tải trọng xe, phương tiện vận tải hành khách; phân công lực lượng kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm lòng, lề đường làm nơi buôn bán, gây cản trở, ách tắc giao thông. Văn phòng Ban ATGT tỉnh tăng cường sử dụng xe ô tô tuyên truyền phòng, chống tai nạn giao thông do uống rượu bia; bảo đảm hành lang an toàn đường bộ, ngăn ngừa tai nạn giao thông đường sắt; phối hợp với các cơ quan, đơn vị khảo sát, phát hiện các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, tham gia thống nhất các giải pháp, phương án bảo đảm trật tự ATGT… Trên lĩnh vực bảo đảm giao thông, Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT, tăng cường kiểm tra công tác vận tải hành khách và phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thường xuyên đôn đốc các địa phương, đơn vị quản lý đường bộ triển khai công tác đảm bảo giao thông; rà soát, kiểm tra các điều kiện ATGT tại các nút giao thông, trên các tuyến, khu vực có nguy cơ ùn tắc cao, các “điểm đen tai nạn giao thông”, các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ với đường sắt, các đoạn tuyến đang thi công; bổ sung hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, sơn vạch kẻ đường trên các tuyến giao thông mới đưa vào sử dụng… nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức tuần tra, kiểm soát theo đúng phân công, phân cấp tuyến, địa bàn do Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh quy định. Trên lĩnh vực đường bộ, Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chuyên đề như xử lý phương tiện vi phạm không đủ điều kiện nhưng đi vào làn thu phí điện tử không dừng; xe ô tô kinh doanh vận tải chưa đổi sang biển số nền màu vàng và không lắp đặt camera giám sát hành trình; xử lý người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn; xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ; xử lý đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, “bốc đầu xe”... Tăng cường sử dụng triệt để các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định để xử lý vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông đó là đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, chở quá tải; triển khai xử lý vi phạm bằng hình ảnh, khai thác tối đa hiệu quả thiết bị giám sát để xử lý vi phạm trật tự ATGT. Trên lĩnh vực đường sắt, thường xuyên rà soát các đường ngang, đường dân sinh, lối đi trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy tắc giao thông tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, các vi phạm hành lang ATGT đường sắt. Trên lĩnh vực đường thủy nội địa, lực lượng Công an đã tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông ví như chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn, chở quá số người quy định; phương tiện không đăng ký, không đăng kiểm, không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; thuyền viên, người lái phương tiện thủy không có chứng chỉ chuyên môn, sử dụng chứng chỉ chuyên môn giả. Tập trung kiểm tra các phương tiện chở khách ngang sông và phương tiện vận tải hàng hóa, phương tiện chở khách du lịch; kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát sỏi, khoáng sản khác gắn với đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến đường thủy… Theo thống kê 4 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hơn 7.500 trường hợp, phạt tiền gần 10 tỷ đồng

Bằng những giải pháp đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành chức năng, chắc chắn tình hình bảo đảm trật tự ATGT trên dịa bàn tỉnh tiếp tục được bảo đảm tốt khi số lượng phương tiện và nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao trở lại. Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong 4 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 5 người, giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước./.

Bài và ảnh: Xuân Thu