Thị trấn Ngô Đồng nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép"

Trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp, thời gian qua Đảng ủy, UBND thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Một góc nông thôn mới thị trấn Ngô Đồng.

Những tháng đầu năm 2022, khi trên địa bàn xuất hiện nhiều ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị trấn đã chỉ đạo các thành viên phối hợp với lực lượng y tế, công an, quân sự, tổ dân phố kịp thời truy vết, rà soát, xác định các trường hợp tiếp xúc với F0, F1 để phân loại, tập trung khoanh vùng dập dịch theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế. Đồng thời phát huy vai trò của các tổ COVID cộng đồng để nắm bắt di biến động dân cư, nhất là lao động tự do và giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà; duy trì chốt trực tại các điểm có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án với các kịch bản cụ thể; triển khai linh hoạt, đồng bộ các biện pháp, huy động tối đa lực lượng, nguồn lực để phòng, chống dịch hiệu quả. Do vậy, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã được kiểm soát và không để lây lan ra diện rộng. Thị trấn cũng triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; thực hiện nghiêm túc chiến dịch tiêm chủng vắc-xin mùa Xuân 2022, trong đó tiêm vắc-xin COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên là 5.011/4.722 người, đạt 106% gồm cả các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thực hiện tiêm tại địa phương; tỷ lệ trẻ em từ 12-17 tuổi tiêm đạt 100%.

Cùng với các biện pháp phòng, chống dịch, việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội đã và đang được cấp ủy, chính quyền thị trấn Ngô Đồng tăng cường thực hiện. Đảng ủy thị trấn Ngô Đồng đã ban hành nhiều Nghị quyết lãnh đạo triển khai nhiều giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội; UBND thị trấn tăng cường công tác quản lý trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính. Các chỉ tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội được thị trấn Ngô Đồng triển khai tích cực; nổi bật là thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với thực hiện các kết luận, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện về chỉnh trang cảnh quan khu dân cư bảo đảm vệ sinh môi trường. Năm 2021, thị trấn tiếp tục thực hiện hoàn thiện, xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng; trong đó duy tu, bảo trì 2.065km đường giao thông thị trấn quản lý, trị giá trên 3 tỷ đồng; xây mới cổng chính, tường rào, nhà bảo vệ và các hạng mục phụ trợ khác của trường tiểu học thị trấn với số tiền trên 1 tỷ đồng; xây mới dãy phòng học 3 tầng trường mầm non thị trấn gần 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các ngành nghề dịch vụ của thị trấn cũng phát triển và mở rộng. Đến nay, thị trấn có trên 2.000 lao động làm việc tại các xí nghiệp, công ty, làm dịch vụ khác trên địa bàn huyện với mức thu nhập bình quân đạt từ 5-5,5 triệu đồng/người/tháng. UBND thị trấn và các đoàn thể đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình chính sách ưu đãi cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất... Trong đó, vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 6,74 tỷ đồng cho 150 hộ vay; vốn vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 264,3 tỷ đồng cho hàng trăm hộ vay. Nguồn vốn được phát huy, sử dụng đúng mục đích đã góp phần sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tăng thu nhập cho nhân dân, tạo điều kiện cho các gia đình khó khăn có điều kiện cho con em theo học các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền thị trấn đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, để kịp thời tháo gỡ, giúp doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Doãn Công Kỳ, Bí thư Đảng ủy thị trấn Ngô Đồng phấn khởi cho biết: Với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, cùng sự quan tâm, lãnh đạo, hỗ trợ từ phía huyện, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 nhưng lĩnh vực kinh tế - xã hội của thị trấn vẫn tiếp tục ổn định và phát triển. Năm 2021, tổng diện tích gieo cấy lúa cả năm 77ha, năng suất bình quân đạt 55 tạ/ha/năm, tổng sản lượng lương thực đạt 423 tấn. Thu ngân sách của thị trấn đạt 35,480 tỷ đồng, bằng 195% so với kế hoạch huyện giao. Đến hết năm 2021, thị trấn còn 22 hộ nghèo, tỷ lệ 1,15%, có 34 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,18%, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 91%. Các chế độ, chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được triển khai hiệu quả. Với mục tiêu giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh đến phát triển kinh tế - xã hội nhất là đến đời sống nhân dân, thời gian tới, thị trấn Ngô Đồng tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt một số giải pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19 trong mọi tình huống; triển khai thực hiện tiêm vắc-xin phòng dịch COVID-19 theo đúng kế hoạch; tập trung phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh