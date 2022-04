Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất giáo dục

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, thời gian qua ngành GD và ĐT đã tập trung các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục. Qua đó, hệ thống các trường lớp ngày càng khang trang, đáp ứng yêu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh, tạo tiền đề nâng cao chất lượng, đổi mới giáo dục toàn diện.

Một giờ học ở Trường Tiểu học Nam Đào (Nam Trực).

Từ nhiều năm nay, cấp ủy, chính quyền xã Tam Thanh (Vụ Bản) luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp giáo dục, nhất là với giáo dục mầm non. Trường Mầm non Tam Thanh có tổng diện tích được quy hoạch hơn 6.000m2, năm 2020 đã được đầu tư hơn 8 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất trường lớp. Cùng với đó, nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa và tiết kiệm nguồn ngân sách chi thường xuyên để đầu tư mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, tài liệu, xây dựng môi trường giáo dục đầy đủ, kích thích sự sáng tạo, khám phá trải nghiệm của trẻ. Đến nay, nhà trường có 13 phòng học kiên cố, với đầy đủ các thiết bị phục vụ cho việc dạy và học của trẻ mầm non, 11 phòng chức năng đảm bảo cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Khuôn viên trường được cải tạo xanh - sạch - đẹp cùng các hạng mục như sân chơi, bãi tập, vườn cổ tích, khu vui chơi, góc thiên nhiên, tạo môi trường học tập trong và ngoài lớp thân thiện và an toàn, đảm bảo các yêu cầu chăm sóc và giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Trường mầm non được xây dựng khang trang, học sinh, phụ huynh và giáo viên rất vui mừng, phấn khởi. Điều này đã tạo động lực cho cô và trò nhà trường không ngừng nỗ lực dạy và học. Hàng năm, tỷ lệ trẻ đến trường được nuôi ăn bán trú, cân, đo theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng đạt 100%. Toàn trường có 95% trở lên số trẻ cân nặng phát triển bình thường, không có trẻ suy dinh dưỡng nặng; các cháu đến trường đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối về tâm lý, tinh thần và thể chất và 100% trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, hàng năm Sở GD và ĐT đã chỉ đạo các phòng GD và ĐT rà soát kiểm tra thực trạng cơ sở vật chất của các nhà trường, từ đó xây dựng kế hoạch nâng cấp sửa chữa, xây mới phù hợp với điều kiện kinh tế của mỗi địa phương theo hướng hiện đại, khang trang, sạch đẹp, thân thiện với môi trường học đường. Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn là một tiêu chí công nhận xã đạt nông thôn mới nâng cao, từ đó các địa phương đã đầu tư và có kế hoạch đầu tư xây dựng các nhà trường ngày càng khang trang, sạch, đẹp. Nhiều địa phương đã xây dựng thành các nghị quyết chuyên đề, xây dựng thành đề án thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn là điều kiện cơ bản để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng trong việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của toàn dân về đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ xây dựng trường, lớp gắn với xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, phát triển GD và ĐT. Từ đó, diện mạo của nhiều trường học ngày càng khang trang, mang lại hiệu quả trực tiếp đối với giáo viên và học sinh, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay. Đến nay, toàn tỉnh có tổng số 662/726 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt 91,18% (trong đó, cấp học mầm non đạt 80%, tiểu học đạt 96,9%, THCS đạt 96,9% và THPT đạt 91,1%). Năm 2021, các cơ sở giáo dục đã thực hiện tốt các quy định về vận động tài trợ và tiếp nhận tài trợ, trong đó các cơ sở giáo dục thuộc phòng GD và ĐT các huyện, thành phố huy động ước đạt 110 tỷ đồng, các trường THPT và các Trung tâm GDTX huy động ước đạt 9,1 tỷ đồng. Các cơ sở giáo dục đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các cơ sở hạ tầng theo hướng kiên cố hoá, chuẩn hóa, hiện đại hoá. Tập trung đầu tư xây dựng phòng học, phòng thực hành, phòng bộ môn, các công trình phụ trợ và nâng tỷ lệ phòng kiên cố ở các cấp học. Đến nay, ở cấp tiểu học, THCS, THPT có 100% phòng học kiên cố; cấp học mầm non có 3.749/3.872 (đạt 96%) phòng học kiên cố; 100% trường học có công trình nước sạch; 100% trường tiểu học, THCS, THPT có công trình vệ sinh riêng cho học sinh và giáo viên; 95% trường mầm non có công trình vệ sinh riêng cho giáo viên. Một số cơ sở giáo dục đã được đầu tư xây dựng nhà đa năng, bể bơi, sân bóng… theo hướng hiện đại góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Bên cạnh đó, hệ thống tủ lớp, đèn chiếu sáng, quạt mát, diện tích phòng học đáp ứng yêu cầu quy định. 100% các trường có kết nối mạng internet và có bộ thiết bị tối thiểu đảm bảo việc tổ chức các hoạt động giáo dục.

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới ngành GD và ĐT tiếp tục cùng với các địa phương tranh thủ từ các nguồn vốn, ngân sách và đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, để giáo viên và học sinh các nhà trường có được các điều kiện tốt nhất phục vụ công tác giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện./.

Bài và ảnh: Hồng Minh