Quan tâm bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em

Sau khi Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2019, việc quan tâm chăm sóc, bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em luôn được các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh quan tâm, chú trọng thực hiện. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, thiết thực, tác động mạnh mẽ đến cộng đồng, hội viên trong việc bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hải Hậu tặng xe đạp cho con hội viên nghèo vượt khó học giỏi.

Hội LHPN các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên; phát động hưởng ứng theo chủ đề hàng năm; phối hợp với Chi cục Dân số, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công an, Biên phòng… tổ chức các hoạt động tuyên truyền đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Hội còn tổ chức cho cán bộ, hội viên phụ nữ sinh hoạt về chuyên đề “Phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em” tại 10 huyện, thành phố, thu hút gần 3.100 lượt hội viên, phụ nữ tham gia; ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị Công an, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân về công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em, giai đoạn 2020-2022. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh còn tích cực tham gia Ban chủ nhiệm dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người”; Ban chủ nhiệm Đề án 2 “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” và Ban điều hành bảo vệ trẻ em của tỉnh. Hội cũng tích cực triển khai Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” và Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”, trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm: an toàn cho phụ nữ và trẻ em, an toàn vệ sinh thực phẩm, giáo dục đời sống gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới… Từ đó, tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, giải quyết các vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mỗi phụ nữ, trẻ em. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ sở Hội xây dựng các mô hình với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Theo đó, 100% cơ sở Hội duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình “Chi hội 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, trong đó có tiêu chí về “không có bạo lực gia đình”, “không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”; nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, các mô hình: “Địa chỉ tin cậy”, “Nhóm trẻ gia đình”, “Nuôi con bằng sữa mẹ”, “Ông bố, bà mẹ có con tuổi vị thành niên”, “Khi mẹ vắng nhà”, “Gia đình gương mẫu”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phòng, chống mua bán người”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Gia đình không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông”... Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và củng cố được 349 mô hình hiệu quả về an toàn cho phụ nữ và trẻ em, 485 mô hình “Địa chỉ tin cậy”, thu hút 16.350 hội viên phụ nữ tham gia. Thông qua hoạt động của các mô hình đã thu hút, tập hợp đông đảo hội viên, nâng cao nhận thức và tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Quan tâm bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em, các cấp Hội còn đặc biệt chú trọng việc chăm lo đời sống cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… Nhân các ngày lễ, tết, từ năm 2021 đến nay Hội Phụ nữ các cấp đã vận động các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ những hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật, già yếu gần 3 tỷ đồng; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia ủng hộ quỹ Vì người nghèo, trị giá 216 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên 198 triệu đồng; xây mới và sửa chữa 17 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 563,7 triệu đồng; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động gần 174 triệu đồng thăm hỏi, tặng quà cho học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi các gia đình có trẻ em bị đuối nước... Trong đó, nhiều Hội Phụ nữ cơ sở đã có cách làm hay, việc làm thiết thực để động viên, hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống như: Hội Phụ nữ Quân sự tỉnh vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng “Quỹ tiết kiệm” với mức 10 nghìn đồng/người/tháng, đồng thời rà soát những trường hợp hội viên có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu vay vốn từ nguồn của Bộ Quốc phòng để hỗ trợ. Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Ô tô Đại Duy tặng vé xe buýt miễn phí cho hơn 200 lượt bệnh nhân nghèo đi chạy thận tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền gần 300 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà con cán bộ, chiến sĩ đạt thành tích học tập tốt, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên 600 triệu đồng; tặng quà 16 học sinh nhận hỗ trợ từ Chương trình “Tiếp bước đến trường”, mức hỗ trợ 300 nghìn đồng/học sinh/tháng. Các cấp Hội cũng chủ động nghiên cứu, kiến nghị đề xuất các cơ quan chức năng xem xét giải quyết đơn thư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em và tư vấn pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ, giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền của Hội. Từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội đã tiếp nhận 22 đơn thư các loại, phối hợp với các ngành chức năng kịp thời giải quyết 17 đơn thư; Hội tư vấn trả lời 5 đơn theo đúng quy định của pháp luật, tư vấn cho 1.072 trường hợp về các vấn đề: thủ tục sang nhượng tài sản (nhà đất); bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình...

Với nhiều hoạt động chăm sóc và bảo vệ phụ nữ, trẻ em, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đang góp phần xây dựng môi trường an toàn để mỗi hội viên, trẻ em phát triển, có cuộc sống bình yên, hạnh phúc hơn./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên