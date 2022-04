Người bảo vệ dân phố tiêu biểu, mẫu mực

Gắn bó 25 năm liên tục, từ vai trò thành viên rồi trở thành Trưởng ban bảo vệ dân phố, phường Phan Đình Phùng (thành phố Nam Định), ông Nguyễn Thanh Dân ở luôn được cán bộ, nhân dân yêu quý, trân trọng với những đóng góp thầm lặng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, mang lại cuộc sống bình yên.

Ông Nguyễn Thanh Dân, Trưởng ban bảo vệ dân phố phường Phan Đình Phùng (thành phố Nam Định) cung cấp thông tin về bảo đảm an ninh trật tự cho lực lượng Công an.

Trong căn nhà nhỏ của gia đình tại số 12 Bạch Đằng, ông Nguyễn Thanh Dân vui vẻ tâm sự những kỷ niệm buồn, vui đan xen về nhiệm vụ bảo vệ dân phố. Phường Phan Đình Phùng nằm ở trung tâm thành phố Nam Định, nơi có chợ Hoàng Ngân, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh và tuyến đê hữu sông Đào dài hơn 1km, là những địa điểm công cộng phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) mà tội phạm cùng những phần tử xấu thường lợi dụng để hoạt động trộm cắp xe máy, móc túi, cướp giật, cố ý gây thương tích... Từ đó, có những thời điểm đã phát sinh những hiện tượng tiêu cực, tình trạng trộm đêm, cậy phá cửa lấy trộm đồ dùng gia đình, gây nên tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân. Để từng bước giải quyết ổn định tình hình địa bàn, ban bảo vệ dân phố đã tham mưu Đảng ủy, UBND và Công an phường củng cố lực lượng với những thành viên có tinh thần trách nhiệm cao, sức khỏe tốt, gắn bó với công việc nhằm nỗ lực, sát cánh cùng lực lượng chức năng bảo đảm ANTT. Trong quá trình thực hiện công việc, ông Nguyễn Thanh Dân cùng lực lượng bảo vệ dân phố đã có nhiều sáng tạo, tích cực phối hợp với Công an phường tăng cường công tác nắm tình hình dư luận quần chúng nhân dân, phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến ANTT, nhất là các mâu thuẫn nảy sinh trong sinh hoạt, những bức xúc trong nội bộ nhân dân, hoạt động tôn giáo trái phép… Trong 5 năm gần đây, lực lượng bảo vệ dân phố đã cung cấp 60 nguồn tin liên quan đến đòi nợ, mâu thuẫn tranh chấp đất đai, mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày của quần chúng nhân dân để Công an phường có các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời; tổ chức hoà giải 19 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân không để nảy sinh các vụ việc phức tạp; theo dõi, cảm hoá, giáo dục hơn 80 lượt đối tượng có tiền án, tiền sự về hình sự, ma túy, thanh thiếu niên hư, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng; phát hiện 76 trường hợp vi phạm quy định về đăng ký thường trú, tạm trú. Đặc biệt, lực lượng bảo vệ dân phố đã kết hợp cùng Cảnh sát khu vực quản lý chặt ngư­ời nư­ớc ngoài, Việt kiều, người Việt Nam định cư ở nước ngoài về địa phương làm việc và thăm thân không để nảy sinh các vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT. Trong vai trò Trưởng ban, ông Dân cùng với ban bảo vệ dân phố luôn cố gắng thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động nhân dân và các cơ quan, doanh nghiệp, trường học ký cam kết trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, cướp tài sản, phòng chống cháy nổ, không tàng trữ, vận chuyển pháo, vũ khí, vật liệu nổ, ngăn chặn các tệ nạn cờ bạc, ma tuý; đôn đốc nhân dân tích cực thực hiện mô hình “Ba an toàn về ANTT”, “Liên gia tự quản” theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, xây dựng khu phố an toàn, văn hoá, đô thị văn minh. Lực lượng bảo vệ dân phố đã phối hợp cùng các ban, ngành chức năng xuống đường lập lại trật tự công cộng; tuyên truyền vận động nhân dân tự giác tháo lều quán dựng trái phép; bóc gỡ gần 200 tấm tr­ượt từ đ­ường lên vỉa hè, từ vỉa hè vào nhà. Hiện nay, bảo vệ dân phố là lực lượng nòng cốt, duy trì có hiệu quả hoạt động của 19 nhóm tự quản về ANTT và 6 tuyến phố văn minh đô thị; duy trì thường xuyên 2 chốt gác; định kỳ tổ chức tuần tra, phòng ngừa tội phạm tại các khu dân cư vào các thời điểm nhạy cảm, nhất là lúc đêm khuya vắng người; tham gia tuần tra, chốt gác vào các ngày lễ, tết... Hoạt động tuần tra, chốt gác của lực lượng bảo vệ dân phố đã đem lại kết quả cao trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn phường Phan Đình Phùng nói riêng, thành phố Nam Định nói chung.

Suốt một phần tư thế kỷ gắn bó với công việc bảo vệ dân phố, trưởng ban Nguyễn Thanh Dân đã vinh dự được nhiều cấp, nhiều ngành khen thưởng; trong đó ông vinh dự 2 lần được Bộ Công an tặng bằng khen, hàng chục lần được Công an tỉnh tặng giấy khen; được mời tham gia tọa đàm, phổ biến kinh nghiệm về bảo vệ dân phố trong những hội nghị lớn của Công an tỉnh và Công an thành phố Nam Định./.

Bài và ảnh: Xuân Thu