Đấu tranh hiệu quả với tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu

Tình hình tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây có những diễn biến phức tạp, tập trung trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; các hành vi tham ô, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khu vực tài chính, ngân hàng, chính sách; tội phạm sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng cấm. Bên cạnh đó là các vi phạm, tội phạm lợi dụng dịch bệnh để tham nhũng, tiêu cực, trục lợi trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh, cung ứng các thiết bị xét nghiệm, tiêm vắc-xin COVID-19, mua bán trang, thiết bị y tế. Trước thực tế này, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) đã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội, lập lại trật tự, kỷ cương trong xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) rà soát kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu.

Nhằm góp phần ngăn ngừa, chặn đứng tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế và Công an các huyện, thành phố Nam Định thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ về các mặt quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót không để tội phạm lợi dụng. Thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đến cơ quan, doanh nghiệp và đông đảo các tầng lớp nhân dân; qua đó tích cực tham gia hưởng ứng, phòng ngừa, tố giác, đấu tranh chống tội phạm. Chủ động phân tích, dự bảo, nhận diện đúng, sát diễn biến tình hình tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, nhất là trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Phối hợp với các sở, ngành chức năng như: Bảo hiểm xã hội, Thuế, Tài chính, Ngân hàng, Quản lý thị trường, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Kiểm lâm, Khoa học và Công nghệ thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu, nhất là nắm tình hình số đối tượng trọng điểm, kịp thời tiếp nhận các đầu mối vụ việc có dấu hiệu tội phạm do các cơ quan, đơn vị chức năng bàn giao để xác minh, điều tra, giải quyết. Phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Tỉnh ủy, cơ quan Thanh tra, Kiểm tra các cấp, các ngành, địa phương chủ động trao đổi, tiếp nhận, giải quyết, xử lý kịp thời các tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố khi có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế; xem xét, đề nghị đưa các vụ án, vụ việc phức tạp, được dư luận quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo theo 3 cấp độ; khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, bắt giữ, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội theo đúng quy định của pháp luật; áp dụng đồng bộ các biện pháp thu hồi tối đa, triệt để tài sản thiệt hại trong các vụ án kinh tế, tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; thu thập, đánh giá chứng cứ, áp dụng biện pháp ngăn chặn theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; thực hiện nhất quán quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng Cảnh sát Kinh tế toàn tỉnh đã khởi tố 28 vụ, 30 bị can về các tội vận chuyển hàng cấm và chế tạo vật liệu nổ; khởi tố 8 vụ, 9 bị can về án kinh tế; xử phạt hành chính 113 vụ, phạt tiền 293,1 triệu đồng. Đặc biệt, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố 4 vụ, 5 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ; trong đó 3 vụ, 3 bị can vận chuyển hàng cấm, thu giữ 28,735kg hàng cấm; 1 vụ, 1 bị can phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bảo hiểm xã hội tỉnh; khởi tố thêm 1 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” liên quan đến kiến nghị khởi tố của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về sai phạm đất đai tại xã Mỹ Thuận (Mỹ Lộc). Những vụ việc điển hình là ngày 18-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Phiệt, sinh năm 1951, trú tại xã Nghĩa Thái (Nghĩa Hưng) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; đồng thời có hành vi gian dối khai man tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm hưu trí từ tháng 12-1999 đến tháng 4-2021, chiếm đoạt của Nhà nước tổng số tiền hơn 465 triệu đồng. Ngày 17-3, tại Khu công nghiệp Hòa Xá (thành phố Nam Định), Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Xuân Tuyên, sinh năm 1992, trú tại xã Tân Thịnh (Nam Trực) đang chờ giao lô hàng kít test nhanh kháng nguyên COVID-19 cho khách hàng. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 1.800 kít test nhanh kháng nguyên COVID-19 đựng trong 3 thùng cát tông; trên bao bì có nhãn chữ nước ngoài nhưng không có nhãn mác phụ bằng tiếng Việt Nam. Thời điểm kiểm tra, Phạm Xuân Tuyên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số kít test trên. Đối với lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các huyện, thành phố cũng lập nhiều chiến công. Công an thành phố Nam Định đã phá chuyên án phạm tội sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm; thu giữ vật chứng 50 gói mì chính loại 1kg giả nhãn hiệu Miwon, 245kg mì chính do nước ngoài sản xuất và một số công cụ, phương tiện phục vụ sản xuất hàng giả. Công an huyện Nam Trực khởi tố bị can Hoàng Mạnh Hùng, sinh năm 1996, trú tại xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình là nhân viên Công ty TNHH Nam Hải (Nam Trực) về tội tham ô tài sản. Theo hồ sơ, từ ngày 11-6-2021 đến 13-7-2021, bị can Hùng đã thu tiền bán hàng từ cây xăng Đức Thịnh Thành và cây xăng Nam Hải của Công ty với số tiền gần 260 triệu đồng nhưng không nộp cho thủ quỹ mà sử dụng tiêu sài cá nhân. Công an huyện Hải Hậu khởi tố bị can Lê Văn Lưỡng, sinh năm 1967, trú tại xã Hải Hòa (Hải Hậu), nguyên cán bộ địa chính xã Hải Hòa về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, là vụ việc được xác minh, điều tra dấu hiệu phạm tội theo sự phản ánh của người dân và ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh. Công an huyện Xuân Trường khởi tố 2 bị can là phó chủ tịch UBND xã và công chức địa chính xã Xuân Bắc (Xuân Trường) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ Luật hình sự năm 2015 do có sai phạm trong việc chi trả tiền hỗ trợ sản xuất cây vụ đông năm 2015...

Trí tuệ, bản lĩnh trong hoạt động, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt; khẳng định được vai trò, vị trí chủ công, nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Xuân Thu