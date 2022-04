Ngành Giao thông Vận tải chủ động phương án phòng, chống thiên tai

Hệ thống đường bộ toàn tỉnh hiện có tuyến cao tốc (Cầu Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn), 5 tuyến quốc lộ, 12 tuyến đường tỉnh; các tuyến đường huyện và hệ thống đường đô thị, đường giao thông nông thôn liên hoàn. Ngoài đường bộ, giao thông đường thủy nội địa của tỉnh có 4 tuyến sông lớn là: Hồng, Đào, Đáy và Ninh Cơ với tổng chiều dài 257km, cùng với hệ thống sông địa phương dài 279km, trên đó có rất nhiều cầu, cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông... là các điểm cần đặc biệt chú ý đảm bảo trong mùa mưa bão. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong năm 2022, các hiện tượng thời tiết, khí hậu thường vẫn có khả năng có những biến động mạnh nên cần lưu ý đề phòng bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp, mưa lớn cục bộ, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt trong các tháng mùa mưa bão. Với tinh thần không chủ quan, xem nhẹ, chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại đối với kết cấu hạ tầng giao thông do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Nam Định xây dựng kế hoạch điều động các loại phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2022. Yêu cầu của kế hoạch là nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có phương tiện thuộc ngành GTVT quản lý; Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”; Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành của các đơn vị trong ngành để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến các đơn vị trong ngành; Nâng cao nhận thức các đơn vị trong ngành, phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai. Sở GTVT giao Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông, Ban Quản lý bảo trì Kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các nhà thầu thi công công trình giao thông xây dựng phương án PCTT, đảm bảo an toàn vật tư­, máy móc trên công trường. Tại các điểm v­ượt sông lớn: Phà Sa Cao - Thái Hạc, phà Đống Cao, phà Đại Nội, cầu phao Ninh Cường, yêu cầu các đơn vị có kế hoạch nạo vét âu dấu phà và đầu bến; kiểm tra các biển báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa, hố thế, neo cáp, sửa chữa phao, phà, đăng ký, đăng kiểm phương tiện thuỷ theo quy định, bổ sung phao cứu sinh, cáp dự phòng...; Tổ chức kiểm tra các bến khách ngang sông, kiên quyết đình chỉ hoạt động bến khi không đủ điều kiện an toàn như­: Giấy phép hoạt động, đăng ký phương tiện, chứng chỉ ng­ười lái, trang bị áo phao, phao cứu sinh, thiết bị nổi, bảo hiểm đối với phương tiện...

Bến phà Đống Cao (Nghĩa Hưng) thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Để chủ động ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai, Sở GTVT đã xây dựng phương án đảm bảo giao thông trong mùa mưa bão. Đối với các cầu phao, bến phà, Sở GTVT yêu cầu các công ty: Cổ phần Quản lý và Xây dựng cầu đường Nam Định, Cổ phần Xây dựng Hoàng Nam theo dõi thông tin cấp gió từ Đài khí tượng Thủy văn Trung ương, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để triển khai cất giấu phao, phà vào trong âu, dừng hoạt động khi gió đạt cấp 6, lũ báo động từ cấp 2 trở lên. Đối với các cầu lớn như cầu Tân Phong, cầu Thịnh Long, cầu Vượt Đường Sắt, cầu Nam Định, cầu Lạc Quần tổ chức chốt chặn hai đầu cầu, cảnh báo người dân nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông khi di chuyển qua cầu trong điều kiện gió to. Về các tuyến đường thủy nội địa phải có phương án bảo đảm an toàn hoặc thu hồi, bảo quản các biển hiệu, phao báo hiệu và phụ kiện trước các đợt lũ, bão phù hợp với mực nước báo động lũ ở từng lưu vực sông; kịp thời triển khai lại hệ thống báo hiệu ngay sau lũ, bão. Các cột báo hiệu, vật kiến trúc khác được kiểm tra, sửa chữa kịp thời trước mùa mưa, lũ. Sở GTVT đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố có trách nhiệm theo dõi cấp gió từ Đài khí tượng Thủy văn Trung ương, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu các chủ bến khách ngang sông dừng hoạt động khi gió đạt cấp 6, lũ báo động từ cấp 2 trở lên. Khi thiên tai xảy ra gây hư hỏng cầu đường, ách tắc giao thông, các đơn vị phải nhanh chóng phối hợp cùng Sở GTVT, Ban Chỉ huy PCTT cấp huyện xác định tình trạng hư hỏng và đề xuất phương án khắc phục, bảo đảm giao thông theo quy định trong thời gian ngắn nhất; đồng thời báo cáo cấp trên để thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cho mọi người biết và phòng tránh. Đơn vị quản lý đường bộ triển khai ngay các biện pháp giải tỏa ách tắc mặt đường, dọn dẹp cây xanh, khơi thông thoát nước nhằm đảm bảo giao thông ngay sau khi bão, lũ, thiên tai đổ bộ.

Phương án phân luồng giao thông khi cầu phao, phà tại các bến vượt sông dừng hoạt động: Khi bến phà Đại Nội dừng hoạt động, để di chuyển từ Trực Nội sang Trực Phú (Trực Ninh), Hải Hậu các phương tiện theo hướng Quốc lộ 21B, tỉnh lộ 487B hoặc 488B đến Quốc lộ 21 đi Xuân Trường, Hải Hậu và ngược lại; khi cầu phao Ninh Cường dừng hoạt động, các phương tiện từ Nghĩa Hưng sang Trực Phú, Hải Hậu theo hướng các tỉnh lộ 490C, 488B hoặc 487B ra Quốc lộ 21 đến Xuân Trường, Hải Hậu hoặc đi theo tỉnh lộ 490C đến cầu Thịnh Long sang Hải Hậu và ngược lại; khi phà Đống Cao dừng hoạt động, các phương tiện đi từ Nghĩa Hưng sang Ý Yên đi theo hướng Quốc lộ 37B, các tỉnh lộ 487, 490C, Quốc lộ 21, Quốc lộ 10 đến Ý Yên và ngược lại.

Sở chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiến hành kiểm kê tổng hợp số lượng vật tư, phương tiện dự phòng cho PCTT, nhất là những vật tư, thiết bị chuyên dùng như dầm cầu, rọ thép, phao, phà…; sắp xếp, điều chỉnh lại vị trí tập kết cho phù hợp, sửa chữa những thiết bị hư hỏng, mua sắm bổ sung đủ số lượng cần thiết và luôn ở trạng thái sẵn sàng sử dụng. Hiện tại, Văn phòng Sở GTVT đã chuẩn bị đủ nhà bạt, phao bè, phao cứu sinh, xuồng cao tốc, đất thịt, đá, cáp, nhiên liệu đốt, cưa tại các bến vượt sông, các hạt quản lý đường đảm bảo sẵn sàng huy động. Sở GTVT cũng lên phương án, giao chỉ tiêu cụ thể về số lượng phương tiện cần huy động cho các đơn vị với tổng số 10 xe khách, 10 xe tải, 1 máy xúc, 1 ca-nô lai phà, 1 phà tự hành 2 lưỡi. Các đơn vị có trách nhiệm điều động người và phương tiện đến địa điểm tập kết bàn giao cho đơn vị nhận khi có lệnh, trực tiếp kiểm tra đôn đốc, theo dõi quy trình hoạt động theo lệnh điều động.

Ban PCTT và TKCN ngành GTVT yêu cầu các đơn vị chủ động sáng tạo, sẵn sàng đối phó với mọi diễn biến của bão, lũ, thiên tai, chống tư tưởng chủ quan, xem nhẹ. Thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể chi tiết và phối hợp các cấp, các ngành triển khai kế hoạch PCTT và TKCN năm 2022 theo phương án đã đề ra. Quyết tâm thực hiện mục tiêu giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước, của nhân dân khi có thiên tai xảy ra, giữ gìn hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng./.

Bài và ảnh: Thành Trung