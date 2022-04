Lại cảnh báo nóng tai nạn giao thông

Khoảng 14h45 ngày 8-4 tại điểm giữa cầu Lạc Quần, địa phận huyện Xuân Trường, hướng đi thành phố Nam Định xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn giữa 3 xe ô tô khiến 1 người chết tại chỗ, 2 người bị thương. Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, xe ô tô Morning (biển số 18A-130.13) chạy ngược chiều, lấn làn tông trực diện vào xe bán tải nhãn hiệu Nissan (biển số 29H-495.27). Cú đấu đầu mạnh khiến đầu hai xe vỡ nát, hiện trường khiến người chứng kiến phải rùng mình hình dung về tốc độ va chạm. Cả 2 xe bán tải Nissan và Morning đều bung nổ túi khí, 1 lái xe chết ngay trên ghế lái. Đúng lúc đó một xe Fortuner màu trắng khác đi phía sau do tránh gấp vụ tai nạn đã bị quay ngang, húc vào thành cầu, hư hỏng nhẹ.

Theo công bố của Cục Cảnh sát giao thông, trong 3 ngày kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, cả nước xảy ra 81 vụ TNGT làm 37 người chết, bị thương 52 người. Trong số này có vụ TNGT nghiêm trọng giữa hai xe mô tô xảy ra chiều 10-4 tại xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa làm 3 người chết. Lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, xử lý gần 16 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), tạm giữ trên 60 ô tô, gần 2.000 xe mô tô cùng hơn 1.200 giấy phép lái xe các loại. Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cũng cho biết vi phạm quy định về nồng độ cồn là chủ yếu với hơn 1.000 trường hợp, ngoài ra hơn 3.400 vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera. Với sự góp sức của hệ thống camera an ninh trên các đường phố ở các địa phương, hình ảnh nhiều vụ tai nạn được đưa lên các trang mạng xã hội với các tình huống khiến người xem “rợn tóc gáy”: xe chạy tốc độ “bàn thờ”, người đi xe thô sơ cùng chiều với xe tải nặng, xe container không cẩn trọng dẫn đến bị tai nạn do rơi vào điểm mù của lái xe ô tô; người lái xe chuyển làn sai quy định, tránh vượt, đi bộ qua đường không chú ý…

TNGT thời gian trước giảm sâu có một nguyên nhân khách quan là do hoạt động giao thông giảm bởi tác động của dịch COVID-19. Cho nên cần đặc biệt chú ý tư tưởng chủ quan, lơ là của người tham gia giao thông. Cần xây dựng cho được văn hóa giao thông trong cộng đồng với mục tiêu là mọi người phải tự giác tuân thủ quy định về đảm bảo ATGT. Tránh tình trạng sau thời gian dài mật độ phương tiện tham gia giao thông giảm nên đường thông thoáng, các lực lượng chức năng đảm bảo trật tự ATGT được tăng cường cho các nhiệm vụ khác phục vụ công tác chống dịch, trong khi ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông của nhiều người dân còn kém khiến nhiều người chủ quan. Nhiều phương tiện để lâu không vận hành ảnh hưởng đến chất lượng kỹ thuật an toàn.

Hiện nay các hoạt động kinh tế - xã hội đang dần hồi phục. Hàng loạt các chương trình nhằm kích cầu, khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó có chương trình kích cầu du lịch, được các cấp, các ngành, các địa phương tích cực triển khai. Đặc biệt, với những nỗ lực đổi mới, quảng bá du lịch; những chương trình khuyến mại hấp dẫn, hoạt động du lịch trong nước đang dần sôi động. Mùa du lịch cao điểm cũng đang đến gần. Hoạt động đi lại sẽ ngày càng nhiều hơn. Loạt các vụ tai nạn xảy ra thời gian qua là lời cảnh báo nóng về các nguy cơ TNGT trên đường cần được các ngành chức năng, các địa phương và mọi người dân quan tâm, chủ động phòng ngừa. Theo Liên hợp quốc, mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người tử vong và khoảng 20-50 triệu người bị thương do TNGT; TNGT đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 5-44 tuổi. Thiệt hại do TNGT không thua kém các cuộc chiến tranh. Các chấn thương do giao thông là một vấn đề y tế cộng đồng rất lớn và là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong và tàn tật trên toàn thế giới; có nguy cơ làm chậm tiến bộ trong phát triển kinh tế và con người. Ước tính thiệt hại toàn cầu từ TNGT lên đến 18 tỷ USD và tổn thất cho các chính phủ từ 1-3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Nền kinh tế trong nước cũng như toàn cầu đã bị thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19 mấy năm qua. Mỗi gia đình, mỗi người dân đều đang phải vất vả gồng mình trong công cuộc phục hồi kinh tế sau đại dịch. Vì vậy, mỗi người hãy tự nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, “ra đường an toàn”, chung tay xây dựng văn hóa giao thông, chấp hành nghiêm quy định về đảm bảo ATGT vì mình, vì gia đình và cộng đồng./.

Vân Thi