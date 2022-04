Chủ động bảo vệ an toàn những mục tiêu quan trọng

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) đã phát huy vai trò thường trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, hội nghị quan trọng, các chuyến hàng đặc biệt… qua đó không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, góp phần tích cực vào bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) luyện tập, sẵn sàng chiến đấu.

Thượng tá Phạm Thanh Nguyễn, Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) cho biết, các mục tiêu quan trọng đang được đơn vị tập trung bảo vệ bao gồm: Trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; địa điểm làm việc của Công an tỉnh ở Quốc lộ 10, đường Hoàng Hoa Thám, đường Trần Đăng Ninh. Thực hiện Nghị định số 37 của Chính phủ, Thông tư số 20 của Bộ Công an về công tác vũ trang canh gác các mục tiêu, đơn vị đã tập trung lựa chọn đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm, thường xuyên xây dựng các phương án, kế hoạch nghiệp vụ, tăng cường tuần tra xung quanh các mục tiêu cả ngày lẫn đêm nhằm ngăn ngừa tụ tập đông người, trộm cắp đột nhập, phòng chống cháy nổ, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp dùng chất kích thích, ma túy đá ở khu vực lân cận mục tiêu. Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong trao đổi thông tin, duy trì nghiêm túc giám sát, kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên, khách đến liên hệ công tác chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Chủ động kiến nghị và đề xuất các cơ quan gia cố tường rào, ánh sáng, lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát tại những điểm xung yếu, trọng điểm. Qua đó, từ đầu năm 2022 đến nay, Phòng Cảnh sát Cơ động đã cử 120 tổ, 240 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp tuần tra đảm bảo an toàn các mục tiêu; hướng dẫn 80 lượt người đến các cơ quan liên hệ công tác; áp giải 70 chuyến hàng đặc biệt đi các địa điểm quan trọng, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Triển khai, thực hiện nghiêm túc Thông tư số 58 của Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát Cơ động thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát vũ trang công khai trên các tuyến, mục tiêu trọng điểm, khu vực vui chơi giải trí, nơi tập trung đông người… để tạo thị uy, răn đe, phòng ngừa các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông. Thường xuyên tổ chức học tập, luyện tập các phương án xử lý các tình huống giải quyết tụ tập, khiếu kiện đông người, biểu tình gây rối; tích cực tham gia bảo đảm ANTT khi các cơ quan chức năng thực hiện giải tỏa, thi công các công trình, dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn các huyện Mỹ Lộc, Nghĩa Hưng, Ý Yên.

Xác định công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT là nhiệm vụ quan trọng, từ đầu năm 2022 đến nay đơn vị đã cử 128 tổ, 280 lượt cán bộ, chiến sĩ, kết hợp với chó nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn phức tạp, hỗ trợ tuần tra bảo vệ các mục tiêu nhất là trong khoảng thời gian từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng hàng ngày. Quá trình tuần tra đã xử lý dứt điểm hàng chục vụ việc liên quan, mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Tiêu biểu sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát Cơ động tuần tra tại khu vực đường Lê Hồng Phong (thành phố Nam Định), phát hiện nhóm thanh niên khoảng 5-7 xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên đường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ các đối tượng cùng phương tiện để xử lý. Khoảng 23 giờ ngày 18-1, nhận được tin báo tại khu đất trống gần số nhà 224 đường Kênh (thành phố Nam Định) có 2 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, tổ tuần tra đã kịp thời có mặt để xử lý. Ngày 29-1, tổ tuần tra kiểm soát thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường Vị Hoàng (thành phố Nam Định), phát hiện một nhóm người đi xe mô tô tụ tập, gây cản trở giao thông, không đeo khẩu trang. Tổ tuần tra đã nhắc nhở, yêu cầu giải tán để bảo đảm ANTT và an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19... Cùng với hoạt động tuần tra, kiểm soát, những tháng đầu năm nay, Phòng Cảnh sát Cơ động đã cử 6 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm ANTT quá trình thi hành án tử hình một bị án tại nhà thi hành án tử hình Công an tỉnh Hòa Bình; tăng cường 23 cán bộ, chiến sĩ tham gia phương án bảo đảm ANTT phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm xét xử bị cáo Đỗ Nam Trung; cử 12 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ 2 chuyến tàu hàng đặc biệt của Chính phủ đi qua địa bàn tỉnh Nam Định; tăng cường 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đấu tranh, triệt xóa chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề, bắt giữ 8 đối tượng liên quan...

Tiếp tục thực hiện khẩu hiệu hành động của lực lượng Công an nhân dân “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, từ nay đến cuối năm 2022, Phòng Cảnh sát Cơ động tiếp tục mở rộng các biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật; các hội nghị, sự kiện quan trọng; các đoàn lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế về thăm và làm việc; áp tải bảo vệ các chuyến vận chuyển hàng đặc biệt; bảo đảm ANTT, an toàn những trận bóng đá của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 diễn ra trên Sân vận động Thiên Trường; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, tổ chức huấn luyện chuyên sâu xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì nước quên thân, vì dân phục vụ nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Bài và ảnh: Xuân Thu