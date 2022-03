Trường Tiểu học Nam Mỹ: Lá cờ đầu của giáo dục Nam Trực

Những năm qua, Trường Tiểu học Nam Mỹ (Nam Trực) được Sở GD và ĐT, Phòng GD và ĐT huyện đánh giá là đơn vị có bề dày truyền thống nhiều năm liền có chất lượng giáo dục dẫn đầu các trường tiểu học của huyện, của tỉnh với kết quả giáo dục ổn định mang tính bền vững qua các năm học; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 100%, 99,7% học sinh đánh giá đạt về năng lực, 100% học sinh đánh giá đạt về phẩm chất; 100% học sinh có kiến thức, kỹ năng các môn học đảm bảo theo chuẩn và hoàn thành chương trình lớp học theo quy định của Bộ GD và ĐT.

Học sinh Trường Tiểu học Nam Mỹ đọc sách tại Thư viện trường.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhà trường có được lợi thế lớn là nằm trên địa bàn xã có bề dày truyền thống về học tập, khuyến học, khuyến tài. Phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển mạnh mẽ ở các thôn xóm, dòng họ trong xã đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng môi trường giáo dục tích cực. Chính quyền và nhân dân xã Nam Mỹ rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Công tác xã hội hóa giáo dục luôn đạt hiệu quả cao, góp phần rất lớn vào việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tích cực và tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất. Với tổng diện tích 11.768m2, trường có 25 phòng học, 8 phòng chức năng và các trang thiết bị nội thất đạt yêu cầu phục vụ tốt dạy và học, khuôn viên trường, lớp xanh - sạch - đẹp - an toàn, thư viện trường đã đạt thư viện tiên tiến với tổng số đầu sách gần 7.000 cuốn, phục vụ nhu cầu nghiên cứu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. Trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. Hàng năm, nhà trường chú trọng nâng cao các tiêu chí đã được công nhận. Hiện tại trường có 24 lớp với hơn 858 học sinh; 39 cán bộ, giáo viên, trong đó 68,7% người có trình độ đại học. Để nâng cao chất lượng đội ngũ, nhà trường tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên về việc tự học, tự bồi dưỡng, coi đây là giải pháp tích cực để tự hoàn thiện bản thân; coi trọng sinh hoạt chuyên môn, lấy tổ chuyên môn làm cơ sở để bồi dưỡng đội ngũ thông qua việc hội thảo hội giảng, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên theo học đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo do Phòng GD và ĐT, Sở GD và ĐT, Bộ GD và ĐT tổ chức. Nhà trường có đội ngũ giáo viên có năng lực, nhiệt tình, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần tự giác cao trong thực hiện nhiệm vụ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tương đối vững vàng, nhạy bén trong việc tiếp thu và vận dụng các phương pháp mới trong dạy học. Nhiều thầy, cô giáo tiêu biểu là giáo viên giỏi cấp quốc gia, tỉnh, huyện như: Vũ Trường Giang, Vũ Thị Quyên, Ngô Thị Doan, Vũ Thị Kim Anh, Đặng Quang Nghĩa, Đới Thị Hằng... Đó là những nền tảng cơ bản, vững chắc giúp nhà trường thực hiện tốt công tác chuyên môn.

Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường bám sát chỉ đạo của Bộ GD và ĐT, UBND tỉnh, Sở GD và ĐT, tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, nâng cao kỷ cương nền nếp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ; coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Nhà trường tích cực tổ chức sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, thực hiện nghiêm chương trình giáo dục đạo đức, các nội dung chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, đồng thời giáo dục học sinh việc tự quản, tự rèn luyện. Thực hiện nhiệm vụ dạy và học, nhà trường thực hiện nghiêm túc, và vận dụng sáng tạo các thành tố tích cực của mô hình trường tiểu học mới vào quản lý và giảng dạy. Đặc biệt, để đổi mới các hình thức dạy học, bên cạnh nhiều biện pháp, trường đặc biệt quan tâm đổi mới phương pháp dạy học; trong đó, trước tiên là đổi mới nhận thức của giáo viên về cách thiết kế bài dạy, lập kế hoạch bài học và xây dựng mục tiêu bài học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, làm cho học sinh hứng thú trong quá trình lĩnh hội kiến thức; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển khả năng tự học của học sinh thông qua các môn học. Song song với đó, nhà trường luôn phát huy tối đa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học cũng như trong các hoạt động giáo dục. Đặc biệt, trường được đánh giá là có nhiều sáng tạo trong việc dạy và học trực tuyến. Trong những đợt dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại địa phương, thực hiện phương châm “Tạm dừng đến trường - không dừng học”, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên tổ chức việc dạy học từ xa để duy trì việc học tập cho học sinh bằng nhiều hình thức như: soạn phiếu bài tập cho từng khối lớp và tin nhắn SMAS, Zalo của từng lớp; phối hợp với gia đình thực hiện giao bài cho học sinh trên OLM; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh duy trì thói quen, nền nếp học tập, hỗ trợ con em học tập tại gia đình qua tin nhắn SMAS, Zalo. Quá trình thực hiện, giáo viên tích cực trao đổi và hướng dẫn cụ thể tới từng học sinh của lớp, đồng thời phối hợp cùng phụ huynh để hỗ trợ tích cực và giám sát con học tập; giúp học sinh tiếp cận kiến thức và duy trì việc học thường xuyên bằng việc xây dựng các video gửi cho học sinh và giới thiệu các bài dạy, các địa chỉ học trực tuyến trên internet (hocmai.vn, cunghoc.vn, youtube.com…). Các tổ chuyên môn cũng xây dựng nội dung chương trình thành các chuyên đề hướng dẫn học sinh học tập tại nhà, sau đó, làm video gửi cho học sinh... Các cách làm này giúp học sinh hiểu bài hơn và nhiều học sinh thực hiện tốt nội dung kiến thức được giáo viên giao hàng ngày. Để tăng tính tương tác giữa giáo viên và học sinh, giúp các em thay đổi, không cảm thấy nhàm chán, tạo áp lực cần thiết với những học sinh tính tự giác chưa cao, nhà trường đã chủ động tổ chức cho học sinh học trực tuyến qua các phần mềm Zoom, Google meet. Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch; Tập huấn cho giáo viên cách sử dụng các phần mềm; Xây dựng thời khóa biểu phù hợp với tình hình của từng lớp với lịch học cụ thể. Một số học sinh không có phương tiện kết nối internet, giáo viên tiếp tục trao đổi và hướng dẫn qua điện thoại...

Với những nỗ lực đó, nhiều năm qua, trường được Sở GD và ĐT, Phòng GD và ĐT đánh giá có chất lượng giáo dục đứng tốp đầu huyện. Chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng học sinh giỏi của trường được duy trì, phát triển bền vững, đặc biệt, chất lượng học sinh giỏi của trường có nhiều vượt trội với số lượng 50-70 học sinh đoạt giải tại các cuộc thi, giao lưu cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia mỗi năm, như thi Toán Tuổi thơ, thi Hùng biện tiếng Anh, thi IOE, thi Tin học IC3, thi viết chữ đúng và đẹp, thi giải Toán bằng tiếng Việt trên internet cấp huyện, cấp tỉnh; các giải thể thao, Violympic cấp tỉnh, cấp quốc gia. mỗi năm. Năm học 2019-2020, trường được tặng Bằng khen của Bộ GD và ĐT; năm học 2020-2021, trường được UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”.

Để tiếp tục giữ vững thành tích dạy học, thời gian tới nhà trường tiếp tục rà soát, tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018, từ đó xây dựng, cập nhật kế hoạch phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu giáo dục tại địa phương; mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu; duy trì và nâng cao các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ 2, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn; tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường./.

Bài và ảnh: Minh Thuận