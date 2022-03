Huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống ma túy

Kiên quyết đấu tranh, từng bước ngăn ngừa hiệu quả tệ nạn ma túy, tạo tiền đề ổn định phát triển kinh tế- xã hội là mục tiêu xuyên suốt được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp từng đối tượng, địa bàn cụ thể.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) kiểm tra tang vật thu giữ được trong đấu tranh, triệt phá băng nhóm tội phạm ma túy.

Thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng, chống ma túy của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đều xác định công tác tuyên truyền luôn đóng vai trò rất quan trọng trong việc thông tin kịp thời phương thức thủ đoạn mới, các dạng ma túy mới, tác hại của ma túy và các biện pháp phòng, chống hiệu quả sâu rộng để nâng cao nhận thức cho người dân. Từ năm 2021 đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức 5 đợt cao điểm tuyên truyền, vận động; tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và chủ động đăng tải hơn 800 tin, bài trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh, Fanpage Phong trào Nam Định, An ninh Nam Định, tài khoản Zalo Vì bình yên cuộc sống; chỉ đạo 100% Công an các xã, phường, thị trấn lập tài khoản facebook đăng tải, chia sẻ trên 9.500 lượt tin bài liên quan đến công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy. Lực lượng Công an trong tỉnh cũng đã tổ chức ký cam kết với trên 85% hộ gia đình, 100% học sinh, sinh viên, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo về phòng chống ma túy. Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình, phong trào: “Xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Xây dựng khu dân cư 5 không”…, trong đó đều chú trọng việc phòng, chống ma túy trong nhân dân. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội, qua đó trang bị kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho đoàn viên, thanh niên trước những cám dỗ của tệ nạn xã hội, ma túy. Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục chỉ đạo, xây dựng, duy trì hoạt động của 1.682 tổ “Cựu chiến binh vì dân” với 9.716 cán bộ, hội viên tham gia; 1.859 tổ hòa giải có 5.070 thành viên; 1.236 tổ nắm tin tức với 2.643 hội viên và nhiều mô hình khác trên địa bàn các khu dân cư vận động nhân dân chấp hành pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội. Các cơ quan báo chí, phòng văn hóa và thông tin, trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao các huyện, thành phố tăng cường thời lượng, tần suất tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy, tháng hành động phòng chống ma túy. Sở Thông tin Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp dịch vụ viễn thông định kỳ gửi tin nhắn đến các thuê bao di động, phát hiện, thông báo các hành vi vi phạm pháp luật đến cơ quan Công an. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động phối hợp với 19 xã, thị trấn khu vực biên giới biển triển khai các kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, gọi hỏi răn đe các đối tượng hình sự, đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm, đối tượng mãn hạn tù, đối tượng sau cai nghiện về địa bàn. Sở Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện Nam Trực, Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Vụ Bản tổ chức 12 hội nghị nói chuyện chuyên đề về phòng chống tệ nạn xã hội cho 1.800 đại biểu là lãnh đạo chính quyền, đoàn thể; cấp phát 4.000 tờ rơi; tổ chức chăng, treo hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật...

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn về ma túy được Công an tỉnh đẩy mạnh. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường bám sát địa bàn, chủ động tấn công, chặn đứng nhiều băng nhóm tội phạm ma túy; đồng thời có những giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tệ nạn ma túy xâm nhập vào địa bàn dân cư. Trong năm 2021, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch phòng, chống tội phạm và giải quyết tụ điểm mua bán ma túy phức tạp tại phường Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định); phát hiện, bắt giữ 1.698 vụ, 1.947 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, thu 22,2kg ma túy tổng hợp, 8,5kg heroin, 17.560 viên hồng phiến, 2,08kg thuốc phiện, 42 cây cần sa, 1 khẩu súng K54 cùng 4 viên đạn và nhiều vật chứng khác có liên quan. Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 526 vụ, 563 đối tượng phạm tội về ma túy; thu 863,3 gam heroin, hơn 2kg ma túy tổng hợp dạng đá, 31 viên ma túy tổng hợp, 36 điện thoại, 2 ô tô, 35 xe máy, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy... Lực lượng Công an đã lập hồ sơ đề nghị truy tố 170 vụ, 186 bị can; xử lý hành chính 356 vụ, 377 đối tượng. Chiến công điển hình là hồi 4 giờ 30 phút ngày 19-1-2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 1 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Điện Biên, Sơn La về Nam Định; bắt giữ Lò Văn Sáng (SN 1961), trú tại bản Vánh 1, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực dốc Hoành Nha thuộc xóm 2, xã Giao Tiến (Giao Thủy); thu giữ 2 bánh heroin, 2kg ketamin cùng một số vật chứng liên quan. Đối tượng Lò Văn Sáng từng có 2 tiền án về tội ma túy, có nhiều kinh nghiệm trong việc buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy nên đã gây ra không ít khó khăn, đòi hỏi sự quyết tâm rất cao của lực lượng chức năng trong việc phá án.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh đang từng bước thuyên giảm; nhận thức của cán bộ, nhân dân về phòng, chống ma túy ngày càng nâng cao. Thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy để nhân dân hiểu sâu sắc hơn chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng, chống ma túy, các tác hại của ma túy, từ đó có các biện pháp phòng ngừa ma túy đối với bản thân, người thân, cộng đồng dân cư; ngăn chặn hiệu quả tệ nạn ma túy xâm nhập cơ quan, đơn vị, gia đình, nhà trường./.

