Tích cực xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn

Đến Trường Tiểu học Xuân Hòa (Xuân Trường), cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là không gian trong lành, khang trang, sạch đẹp và thân thiện. Đó là kết quả quá trình nhà trường luôn quan tâm đầu tư phát triển cơ sở vật chất trường lớp gắn với tiêu chí xây dựng môi trường sư phạm thân thiện và ngày càng xanh - sạch - đẹp - an toàn, đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy của giáo viên, học sinh. Mỗi năm học, bên cạnh việc tập trung xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất để phục vụ dạy và học, nhà trường đã lập kế hoạch trồng bổ sung cây bóng mát, cây cảnh, cải tạo cảnh quan trường lớp, tạo môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp - an toàn. Từ nguồn lực xã hội hóa huy động từ giáo viên, phụ huynh, học sinh kết hợp với nguồn kinh phí của nhà trường để đầu tư chỉnh trang cảnh quan, trồng cây bóng mát; hoa, cây cảnh trang trí tạo không gian sinh động trong khuôn viên nhà trường. Việc trang trí các phòng học, các phòng chức năng đảm bảo đúng quy định, đẹp mắt, an toàn, thoải mái tiện lợi trong học tập và làm việc của học sinh và cán bộ, giáo viên; khơi thông rãnh thoát nước, bố trí thùng đựng rác. Phối hợp với địa phương để xử lý rác thải, đảm bảo nhà vệ sinh thường xuyên sạch sẽ, trồng cây ngũ gia bì quanh khu vực nhà vệ sinh để giữ không khí trong lành. Tổ chức cho học sinh trực tiếp tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, vườn hoa của nhà trường để giáo dục ý thức về công tác bảo vệ môi trường cũng như trách nhiệm đóng góp công sức của mình xây dựng cảnh quan ngôi trường mình học tập ngày càng đẹp hơn. Qua đó, giáo dục ý thức trách nhiệm của các em đối với tập thể, bồi đắp lòng tự hào, gắn bó hơn đối với mái trường, tạo không khí vui tươi, thân thiện giúp học sinh có tinh thần học tập tốt hơn. Để đảm bảo tiêu chí “an toàn”, ngoài việc thiết kế, sắp xếp các khu vực học tập, vui chơi phù hợp nhà trường thường xuyên quan tâm tuyên truyền giáo dục học sinh về phòng, chống cháy nổ, tai nạn đuối nước, an toàn giao thông, đảm bảo an toàn trường học...

Học sinh Trường Tiểu học Rạng Đông (Nghĩa Hưng) với một giờ Tập làm văn, đề bài “Quan sát cây cối” tại vườn trường.

Thực hiện phong trào xây dựng trường, lớp xanh - sạch - đẹp - an toàn, đến nay, Trường THCS Hải Xuân (Hải Hậu) đã có khuôn viên sân trường, lớp học, hành lang xanh mát với “bộ sưu tập” hàng chục cây cảnh, cây thân gỗ bóng mát, hàng trăm cây hoa hồng, hoa giấy, hoa mẫu đơn các loại đua nở quanh năm, vườn cây thuốc nam, vườn sinh vật, vườn cây ăn quả cho học sinh thực hành, trải nghiệm; khuôn viên sân tập thể dục thể thao. Cả thầy và trò có không gian thoải mái để đọc sách, thư giãn, trao đổi kinh nghiệm học tập, tạo cảm giác gần gũi, thân thiện cho các em khi đến trường, đến lớp, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. Nhà trường thường xuyên tổ chức cho học sinh tham gia vào các công việc lao động tập thể như quét dọn vệ sinh trường lớp, giữ gìn và sử dụng hiệu quả khu nhà vệ sinh công cộng, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và tham gia vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp tạo ra các sản phẩm về giáo dục môi trường; tham gia viết bài, sưu tầm tranh ảnh, nói chuyện chuyên đề..., qua đó giúp học sinh có ý thức, hình thành thói quen hành vi ứng xử đúng đối với môi trường học đường cũng như môi trường chung.

Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 727 trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT; trong đó có 484 trường (tỷ lệ 66,57%) đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn (mầm non 129/230 trường, tiểu học 175/226 trường, THCS 168/272 trường, THPT 12/57 trường). Ở tất cả các cấp học: tiểu học, THCS, THPT đã có 100% phòng học kiên cố; 100% trường học có công trình nước sạch; 100% trường tiểu học, THCS, THPT có công trình vệ sinh riêng cho học sinh, giáo viên; 95% trường mầm non có công trình vệ sinh riêng cho giáo viên. 100% trường tiểu học, THCS đảm bảo 1 phòng học/lớp 2, lớp 6; 100% bàn ghế 2 chỗ ngồi. Một số trường còn xây được nhà đa năng, bể bơi, sân bóng theo hướng hiện đại như: Trường Tiểu học Xuân Hoà (Xuân Trường); Trường Tiểu học Giao Thanh (Giao Thuỷ). Việc đầu tư thực hiện các tiêu chí trường đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn” không chỉ làm thay đổi diện mạo của các nhà trường, tạo môi trường cảnh quan sư phạm gần gũi, thân thiện với môi trường mà còn tạo môi trường giáo dục lành mạnh, rèn luyện ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường của học sinh; tạo niềm hứng khởi cho thầy và trò, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Đạt được kết quả đó, phòng GD và ĐT các huyện, thành phố, các nhà trường đã chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác quy hoạch các phòng học chức năng; khu vui chơi; khuôn viên; sân trường bảo đảm khoa học, hợp lý; đảm bảo độ cao bàn ghế và ánh sáng phòng học đạt chuẩn để giảm thiểu các bệnh cong vẹo cột sống và cận thị trong học sinh. Đặc biệt quan tâm vấn đề an toàn điện, phòng, chống cháy, nổ, phòng chống tai nạn thương tích trong dạy học, vui chơi; đảm bảo an ninh trật tự phòng chống mất tài sản trong trường học. Giáo dục đề cao ý thức “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, đảm bảo an toàn giao thông, không có tệ nạn xã hội, phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường. Hàng năm, Sở GĐ và ĐT thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá, xếp loại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh về các tiêu chí xanh - sạch - đẹp - an toàn trong các cơ sở giáo dục; đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các nội dung về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong nhà trường. Có biện pháp can thiệp hỗ trợ kịp thời khi phát hiện học sinh bị hoặc có nguy cơ bị bạo lực và tổ chức cho học sinh ký cam kết “Không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường”.

Chia sẻ về kết quả thực hiện phong trào này, đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Sở GD và ĐT cho biết: Thời gian qua, các trường trên địa bàn tỉnh đã tích cực xây dựng trường, lớp xanh - sạch - đẹp và an toàn. Qua đó tạo cho học sinh tinh thần thoải mái thực sự cảm nhận “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vì vậy, rất cần nhân rộng và lan tỏa phong trào xây dựng trường, lớp xanh - sạch - đẹp - an toàn, hướng đến mục tiêu tất cả các trường đạt trường chuẩn quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn ngành GD và ĐT trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thích ứng với trạng thái bình thường mới. Việc xây dựng cảnh quan trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn không chỉ góp phần đẩy mạnh thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tạo điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các em học sinh mà còn góp phần hoàn thiện tiêu chí xây dựng tỉnh trở thành tỉnh đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Minh Thuận