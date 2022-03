Những mái ấm nghĩa tình của Agribank

Đầu năm 2022, chúng tôi cùng cán bộ ngân hàng đến thăm gia đình chị Vũ Thị Thủy, hội viên Hội Nông dân xóm Tâm Lương, xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng). Đón khách trong căn nhà kiên cố, khang trang còn thơm mùi sơn mới, chị vui vẻ cho biết: “Chồng tôi không may mất sớm. Một mình cố gắng tần tảo nuôi con đang tuổi ăn, tuổi học nên kinh tế gia đình vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Vì thế ước mơ có được căn nhà mới đối với tôi tưởng chừng không bao giờ thực hiện được”. Được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp Hội Nông dân cùng chính quyền địa phương, Công đoàn Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định, sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành khang trang, sạch đẹp với tổng diện tích 94,8m2, với tổng kinh phí xây dựng 500 triệu đồng, trong đó Quỹ Công đoàn Agribank hỗ trợ 100 triệu đồng. Họ hàng gia đình, anh em, bà con hàng xóm, các nhà hảo tâm, cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận cùng hội viên trong xóm giúp đỡ về vật liệu và ngày công trị giá lên đến 300 triệu đồng.

Khánh thành nhà Mái ấm nông dân từ vốn hỗ trợ của Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định cho gia đình anh Vũ Đức Dương ở xóm 6, xã Xuân Phú (Xuân Trường).

Chị Phạm Thị Hiền cũng là hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xóm 16, xã Bình Hoà (Giao Thuỷ). Chị Hiền là người khuyết tật, vận động và giao tiếp trong cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Chồng chị, anh Nguyễn Văn Công cũng là người khuyết tật hạn chế về trí tuệ, đi lại gặp khó khăn do bệnh tật. Anh chị có một con nhỏ năm nay học lớp 9. Một mình chị phải gánh vác công việc gia đình, vừa phải lo kiếm tiền nuôi sống gia đình, chăm lo cho một con nhỏ, vừa phải lo tiền thuốc cho cả hai vợ chồng. Người thân của anh chị kể lại, trước đây, cả gia đình ở trong ngôi nhà cấp 4; trong đó, 2 gian nhà chính đã xuống cấp dột nát, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào khi mùa mưa bão tới. Các công trình phụ trợ cũng không đáp ứng được nhu cầu tối thiểu. Trước hoàn cảnh của chị Phạm Thị Hiền, Hội Nông dân xã đã đề nghị và được Hội Nông dân tỉnh quyết định hỗ trợ xây nhà cho gia đình chị từ nguồn vốn Agribank hỗ trợ. Ngoài ra, Hội Nông dân xã còn vận động cán bộ, hội viên phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương, cùng bà con, họ hàng người thân quyên góp ủng hộ cho gia đình chị. Với 120 triệu đồng từ Quỹ Công đoàn Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định, gia đình chị đã xây dựng được ngôi nhà mới rộng 60m2 tường gạch cứng, mái bê tông kiên cố. Cửa nhôm kính kiên cố, nền nhà lát gạch men. Tổng kinh phí xây nhà là 225 triệu đồng. Hay trường hợp hộ anh Vũ Đức Dương xóm 6, xã Xuân Phú (Xuân Trường) cũng vừa chuyển sang sống trong căn nhà mới ấm cúng tình nghĩa. Gia đình có 4 nhân khẩu, bản thân anh là trụ cột gia đình nhưng bị liệt do tai nạn lao động, không thể đi lại. Vợ anh không có việc làm ổn định, 2 con còn nhỏ đang tuổi đi học. Gia đình anh thuộc diện hộ cận nghèo từ năm 2019 đến nay. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng gây nguy hiểm trong mùa mưa bão, gia đình không đủ khả năng sửa chữa hay xây mới. Vì thế, gia đình anh không thể giấu được niềm vui khi biết mình được hỗ trợ xây dựng mới căn nhà. Sau 4 tháng thi công, ngôi nhà hoàn thiện và đưa vào sử dụng, có diện tích 102m2 gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, tổng kinh phí xây dựng là 360 triệu đồng, trong đó nguồn Quỹ Công đoàn Agribank hỗ trợ 100 triệu đồng; hội viên nông dân ủng hộ 7 triệu đồng, bố mẹ anh em, bà con hàng xóm, các nhà hảo tâm ủng hộ gần 40 triệu đồng, cùng sự giúp đỡ về vật liệu và ngày công của cấp ủy, chi bộ, chính quyền, Ban công tác mặt trận cùng hội viên trong xóm.

Trong những năm qua, Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, địa phương liên tục tổ chức đóng góp ủng hộ cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh với kinh phí hàng năm lên đến hàng tỷ đồng để xây dựng trường học, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết; chăm lo, tặng quà Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng bào bị thiên tai lũ lụt ở miền Trung... Đặc biệt đối với người nông dân, Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định luôn dành cho họ sự quan tâm và trân trọng đầy nghĩa tình. Đồng chí Triệu Đình Vỵ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định chia sẻ với chúng tôi: “Đối với Agribank, người nông dân không chỉ là khách hàng chính mà còn là người bạn đồng hành cùng xây dựng lên một Agribank lớn mạnh và bền vững như ngày hôm nay. Chính vì thế, cùng với tiếp vốn giúp nông dân phát triển kinh tế làm giàu trên quê hương, Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định luôn quan tâm đến các phong trào an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống cho các hộ nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh”. Năm 2021, hưởng ứng phong trào xây dựng nhà “Mái ấm nông dân” của Hội Nông dân tỉnh, Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định đã tài trợ xây mới 5 căn nhà cho 5 hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện Nam Trực, Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu và Nghĩa Hưng với tổng trị giá 540 triệu đồng; trong đó, từ nguồn Quỹ Công đoàn Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định là 240 triệu đồng, Quỹ Công đoàn Agribank góp 300 triệu đồng. “Nguồn vốn hỗ trợ tuy nhỏ nhưng tôi tin sẽ là động lực lớn góp phần lan toả tinh thần nhân văn “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của cộng đồng cùng chung tay giúp các hộ nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có được mái nhà kịp đón Tết đầm ấm, an vui”, Phó Giám đốc Vỵ phấn khởi nói thêm. Những ngôi nhà không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn. Đó là sự sẻ chia của cán bộ, nhân viên thuộc Công đoàn Agribank thể hiện hình ảnh “Ngân hàng trách nhiệm vì cộng đồng” với mong muốn các gia đình hộ hội viên nông dân được an cư, các căn nhà mái ấm nghĩa tình sẽ là tiền đề để mỗi gia đình vươn lên phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống, tham gia đóng góp nhiều hơn vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên quê hương. Với ý nghĩa to lớn đó, Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định cam kết mỗi năm sẽ tranh thủ sự ủng hộ của Agribank Việt Nam đồng thời vận động, quyên góp ủng hộ từ Quỹ Công đoàn cơ sở xây dựng 1-2 căn nhà hỗ trợ các hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo đúng tinh thần để “không ai bị bỏ lại phía sau”./.

Bài và ảnh: Đức Toàn