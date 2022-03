Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước ở huyện Nam Trực

Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Nam Trực được phát động sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; trở thành động lực quan trọng góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nông thôn mới xã Nam Tiến.

Phong trào thi đua yêu nước trong huyện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của địa phương và được phát động sâu rộng, sổi nổi với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tiêu biểu phong trào thi đua hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Xây dựng trường chuẩn quốc gia xanh - sạch - đẹp - an toàn” trong ngành Giáo dục và Đào tạo; phong trào “Lao động hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập thành công”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sản xuất kinh doanh giỏi”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”… với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần vào việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển… Điển hình như: ngành Giáo dục và Đào tạo Nam Trực đã thường xuyên đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Giáo dục và Đào tạo Nam Định chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học”, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Ngành giáo dục đã thực hiện hiệu quả việc đổi mới công tác quản lý, đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy, học; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học được đẩy mạnh. Do đó nhiều năm qua, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn của huyện Nam Trực luôn ổn định. Hàng năm, tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, có từ 99,93%-99,95% số học sinh hoàn thành kết quả đánh giá các môn học trong đó hoàn thành tốt đạt 71,6%-87,5%; học sinh được đánh giá từng năng lực, từng phẩm chất xếp loại tốt là 99,3%-99,7%. Về giáo dục THCS: kết quả xét tốt nghiệp THCS hàng năm đều đạt 100%. Chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 đại trà luôn được giữ vững, số lượng học sinh THCS đỗ vào các trường THPT công lập hàng năm đạt trên 80%... Năm học 2021-2022, toàn huyện có 2.107/2.604 thí sinh dự thi đạt 80,91%; đỗ vào THPT đại trà đợt 1 là 1.775 đạt 84,24%; có 65 học sinh đỗ vào Trường chuyên Lê Hồng Phong, xếp thứ 2 toàn tỉnh… Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc” thường xuyên được đẩy mạnh trong lực lượng vũ trang góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển bền vững. Theo đó, hàng năm Công an huyện Nam Trực đã phát động sâu rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, tạo khí thế thi đua sôi nổi ở từng lĩnh vực công tác: lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia; trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội hay trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và mọi mặt đời sống nhân dân, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát động và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19”; triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Huyện ủy, UBND huyện Nam Trực đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời thường xuyên nắm tình hình sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất để kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định phát triển sản xuất; thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khai thác mọi tiềm năng lợi thế để phát triển các ngành nghề phù hợp. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiện đại hóa nền hành chính… Từ đó nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính Nhà nước; phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Phong trào thi đua yêu nước đã được lan tỏa sâu rộng và thu hút được sự tham gia hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân và đạt được những kết quả quan trọng. Tình hình kinh tế - xã hội vẫn giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ, cả 10/10 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức theo kế hoạch đã đề ra, một số chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,64% so với cùng kỳ năm 2020; giá trị xuất khẩu ước đạt 210 triệu USD. Các công trình trọng điểm của huyện tiếp tục được tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và thi công theo đúng tiến độ đề ra. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.100 tỷ đồng trong đó, thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế ước thực hiện là 435,826 tỷ đồng, bằng 130% dự toán tỉnh giao. Công tác xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục được đẩy mạnh, trong năm 2021, có 8 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Việc sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố được chỉ đạo tích cực, hoàn thành kế hoạch và tiến độ đề ra. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội đều có bước phát triển. An sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện ước đạt 92%. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của huyện Nam Trực đã tạo động lực mạnh mẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tiếp tục hăng hái thi đua, hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các phong trào ở địa thi đua yêu nước, góp phần tạo bước chuyển biến vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương./.

Bài và ảnh: Thu Thủy