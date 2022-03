Thành phố Nam Định bảo đảm an toàn cho học sinh trở lại trường

Sau thời gian dài học trực tuyến do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) về việc tổ chức cho học sinh trở lại trường học trực tiếp, đến thời điểm hiện tại, học sinh tất cả các cấp học trên địa bàn thành phố Nam Định đã trở lại trường học trực tiếp. Để đảm bảo thích ứng an toàn với dịch, Phòng GD và ĐT đã chỉ đạo các nhà trường tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học, đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An trong giờ chào cờ đầu tuần. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Phòng GD và ĐT thành phố về việc bắt đầu cho học sinh mầm non đi học trực tiếp từ ngày 1-3, ngay từ tháng 2, Trường Mầm non Sao Vàng đã tiến hành đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đủ điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ em, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Đồng thời rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thiết bị, dụng cụ nuôi ăn, ngủ; tiêu độc, khử trùng bằng phun khử khuẩn, vệ sinh khuôn viên trường học, lau rửa đồ dùng, đồ chơi trong lớp, ngoài trời; lên kế hoạch đón, trả trẻ theo từng khung giờ đối với từng độ tuổi để hạn chế việc tập trung đông người trước cổng trường; cử giáo viên, nhân viên đo thân nhiệt trước khi giao nhận trẻ…; phối hợp với y tế cơ sở xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19, xử lý khi có trường hợp trẻ em, cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh là F0 bảo đảm theo quy định. Tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, học sinh đã trở lại trường học trực tiếp từ ngày 14-2. Thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống COVID-19, những ngày qua, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ những điều kiện tốt nhất, chủ động, sẵn sàng mọi tình huống phòng, chống dịch để phụ huynh yên tâm cho các con quay trở lại trường học tập sau thời gian dài học online. Toàn bộ giáo viên nhà trường được tập huấn đầy đủ công tác phòng chống dịch COVID-19 để chủ động ứng phó trước mọi tình huống xảy ra. Các lớp học được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ. Cảnh quan nhà trường được dọn dẹp, vệ sinh thoáng đãng. Trường cũng chuẩn bị đầy đủ khẩu trang dự phòng, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt tại khu vực cổng trường, lớp học, bồn rửa tay; phân luồng lối đi vào lớp và ra về cho học sinh; chia ca mỗi lớp: một nửa lớp đi học ca sáng, nửa học ca chiều, đảm bảo việc giãn cách khoa học và thuận tiện. Toàn bộ lớp học và khuôn viên nhà trường được phun khử khuẩn định kỳ. Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cũng được lan toả rộng rãi qua sổ liên lạc điện tử, nhóm zalo các lớp, ngoài cổng trường, trong sân trường và qua hệ thống loa nhà trường... Trường tổ chức xét nghiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường trước khi tổ chức học trực tiếp và định kỳ để đảm bảo kiểm soát tốt tình hình phòng, chống dịch đạt kết quả cao. Vừa qua, nhà trường đã đón đoàn kiểm tra của Thành uỷ, UBND thành phố, Phòng GD và ĐT thành phố về kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường và được đoàn ghi nhận, đánh giá cao.

Để chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất đón học sinh trở lại trường học, Trường Tiểu học Chu Văn An đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho phòng Y tế, phòng cách ly, đầy đủ xà phòng diệt khuẩn tại khu vệ sinh và nước rửa tay khô tại các phòng học; tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khu vực trường học; hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh cá nhân, môi trường làm việc; thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên và học sinh thuộc diện F0, F1, F2 kịp thời báo cáo cấp trên; tiến hành test nhanh COVID định kỳ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Nhắc nhở học sinh chấp hành các quy định khi đến trường: đeo khẩu trang đầy đủ, đúng cách trong suốt thời gian tại trường; rửa tay bằng xà phòng, nước sạch trước khi vào lớp học hoặc dung dịch sát khuẩn nhanh khi cần; thực hiện nghiêm việc giãn cách trước, trong và sau giờ học. Yêu cầu cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường trong việc khai báo y tế với giáo viên chủ nhiệm những trường hợp học sinh có liên quan đến người nhiễm bệnh hoặc những người tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh; đo nhiệt độ cho học sinh trước khi tới trường và đảm bảo chỉ đưa học sinh đến trường khi hoàn toàn khoẻ mạnh; trang bị bình nước đựng sẵn nước ấm và ít nhất 1 khẩu trang y tế (dự phòng) cho học sinh; khuyến khích học sinh làm sạch mũi, họng trước khi đến trường, có dung dịch sát khuẩn tay cá nhân, lọ xịt mũi/họng…

Để đảm bảo thích ứng an toàn với dịch COVID-19 khi đón học sinh đi học trở lại, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và Phòng GD và ĐT, các nhà trường đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và xây dựng kế hoạch chi tiết phòng, chống dịch của trường. Trên cơ sở số lượng cán bộ y tế trường học hiện có của thành phố, Phòng GD và ĐT thành phố tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế trường học về phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học, phân công cán bộ y tế phụ trách các nhà trường để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Trước khi đón học sinh trở lại trường học trực tiếp, các nhà trường tổ chức tuyên truyền về chủ trương cho học sinh đi học trực tiếp tại trường, thông báo lịch chính thức đón học sinh đến trường học tới phụ huynh. Giáo viên chủ nhiệm tạo nhóm zalo, facebook, messenger kết nối với phụ huynh học sinh để thông tin kịp thời khi có yếu tố dịch tễ; hướng dẫn phụ huynh các quy định về phòng, chống dịch khi học sinh đến trường học trực tiếp. Các trường tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, đồng thời chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác phòng chống dịch: Mỗi điểm trường chuẩn bị ít nhất 1 phòng cách ly đảm bảo các điều kiện theo quy định phòng dịch; bố trí khu vực rửa tay, xà phòng, nước sát khuẩn, dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang, bộ test nhanh COVID-19; dải phân luồng hướng đi cho học sinh khi đến trường và khi ra về; bố trí các pa-nô tuyên truyền, hướng dẫn học sinh các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Quá trình dạy và học trên lớp, các trường quán triệt cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19; chấp hành 5K; quản lý học sinh theo lớp để hạn chế tiếp xúc; quản lý giờ nghỉ giải lao của học sinh để hạn chế việc học sinh tiếp xúc với nhau. Các trường giao nhiệm vụ cụ thể nhằm phát huy vai trò của Tổ giám sát an toàn COVID-19 trong các nhà trường trong việc đôn đốc, theo dõi, nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời tăng cường trang bị máy đo thân nhiệt, nước rửa tay, xà phòng, nước sát khuẩn và hướng dẫn học sinh thường xuyên rửa tay, giữ gìn vệ sinh thân thể. Vệ sinh phòng học, bàn ghế, lau chùi tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, nhà vệ sinh, vòi nước và bồn rửa tay của học sinh hàng ngày.

Để đảm bảo kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời trẻ em có thể đến trường học bình thường, các cấp học trên địa bàn thành phố Nam Định đang nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp, hướng tới mục tiêu bảo vệ an toàn tối đa cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học./.

Minh Thuận