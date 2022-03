Kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống BĐBP và 33 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3-3-2022)

Để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển

Xác định lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) là “điểm tựa” để ngư dân vươn khơi bám biển, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng, Hải đội 2 đổi mới công tác dân vận, tăng cường mối đoàn kết gắn bó, đồng hành với ngư dân, qua đó, tạo thêm động lực để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển, khai thác nguồn lợi hải sản và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Giao Thủy. Ảnh: Hoàng Tuấn

Những ngày đầu Xuân Nhâm Dần 2022, Đồn Biên phòng Quất Lâm (Giao Thủy) sôi nổi tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản” với nhiều hoạt động thiết thực như: khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân; tổ chức trao áo phao, cờ Tổ quốc và các phần quà cho các hộ gia đình. Nhận được lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, áo phao và những phần quà do cán bộ BĐBP tỉnh trao tặng, ngư dân Nguyễn Văn Khởi ở thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy) xúc động: “Tôi rất cảm động, vui mừng trước sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh. Áo phao và cờ Tổ quốc là những món quà rất thiết thực đối với ngư dân. Mỗi khi nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trước gió là chúng tôi lại có thêm động lực để vươn khơi, bám biển, làm giàu cho gia đình, quê hương và góp thêm một phần công sức giữ vững chủ quyền của Tổ quốc”. Còn ông Bùi Văn Ca, xóm Lâm Dũng, xã Giao Phong chia sẻ: “Chúng tôi vẫn thường xuyên ra biển và mỗi lần ra khơi hay cập bến vào âu tàu khu vực cửa sông Hà Lạn, chúng tôi đều nhận được sự giúp đỡ tận tình, chu đáo của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng".

Theo báo cáo của BĐBP tỉnh, thời gian qua, trên vùng biển của tỉnh, tình hình chủ quyền, an ninh cơ bản ổn định. Tuy nhiên vẫn xảy ra một số vụ việc khá phức tạp. Trong đó xảy ra 17 vụ tai nạn, va chạm trên biển làm 7 người chết, chìm 4 phương tiện, trôi dạt 1 phương tiện; xảy ra 3 vụ trộm cắp trên biển, mất 2 phương tiện mủng, 160 cheo lưới rễ. Các vi phạm khác như: Tàng trữ công cụ kích điện khai thác hải sản; kinh doanh xăng dầu, khai thác cát trái phép; phương tiện thiếu thủ tục giấy tờ, tắt thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển, khai thác sai vùng vẫn còn xảy ra. Thực hiện quy trình công tác kiểm soát tại các trạm kiểm soát biên phòng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn, trạm tăng cường các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý người, phương tiện vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh. Năm 2021, các đơn vị đã tổ chức tuần tra cửa sông, bãi ngang 1.532 lượt tổ với 4.596 lượt cán bộ, chiến sĩ; kiểm tra, kiểm soát 7.394 lượt phương tiện với trên 17 nghìn lượt người; tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển kết hợp giám sát hoạt động nghề cá Vịnh Bắc Bộ, chống khai thác IUU được 8 đợt, 8 biên đội với 16 tàu; cử 114 lượt cán bộ, chiến sĩ, 8 ca-nô tuần tra trên 9.600 hải lý; tổ chức 1 biên đội, 2 tàu, ca-nô với 19 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển, kết hợp bảo vệ khu vực diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nam Định năm 2021. Kết quả phát hiện, bắt xử lý vi phạm hành chính 25 vụ/70 phương tiện xử phạt 853,5 triệu đồng với các hành vi: Tàng trữ công cụ kích điện để khai thác hải sản, kinh doanh xăng dầu trái phép, phương tiện thiếu thủ tục giấy tờ, không duy trì thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển, không chấp hành tín hiệu kiểm tra, kiểm soát.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh (Hải Hậu) tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển. Ảnh: Thu Thủy

Bên cạnh đó, nhằm thực hiện hiệu quả quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục Biên phòng điện tử cảng biển và cửa khẩu theo cơ chế “một cửa” quốc gia, tại Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh, BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kiểm soát xuất, nhập cảnh; tổ chức phân luồng, kiểm tra giám sát, cách ly 226 tàu/2.522 thuyền viên tại quan thực tàu các thuyền viên đi từ vùng dịch về và từ Trung Quốc, Singapore nhập cảnh vào Cửa khẩu cảng; test nhanh và làm thủ tục cho 798 tàu cá/2.394 lao động, 236 phương tiện vận tải/2.125 lao động. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng chỉ đạo Hải đội 2 tổ chức các đợt tuần tra kiểm soát kết hợp với giám sát hoạt động nghề cá trên Vịnh Bắc Bộ, chống các hoạt động vi phạm trên biển và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Chỉ đạo các Đồn Biên phòng thường xuyên tổ chức tuần tra mép nước, khu vực đầm bãi, cửa sông thực hiện kiểm soát cố định và linh động. Thành lập một tổ chốt làm nhiệm vụ chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19. Phối hợp rà soát nằm tình hình nhân lực, phương tiện ngư dân sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp ngăn chặn tàu cá ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản trái phép trên vùng biển; tham mưu xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, không lắp đặt, sử dụng thiết bị giám sát hành trình.

Đồng chí Đại tá Vũ Văn Hưng, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép”, thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự khu vực đầm bãi và trên biển; duy trì hoạt động các câu lạc bộ, mô hình vận động quần chúng đi vào thực chất, chất lượng cao hơn. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ theo hướng cụ thể, hiệu quả; tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ nòng cốt ở khu dân cư. Thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ BĐBP tỉnh với Huyện uỷ 3 huyện ven biển; giữa đảng ủy các đồn biên phòng với đảng ủy các xã, thị trấn ven biển lãnh đạo công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; công tác hiệp đồng bảo vệ chủ quyền vùng biển”. Cùng với đó, BĐBP tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển. Tăng cường công tác dân vận góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển, là điểm tựa vững chắc cho những con tàu của ngư dân hoạt động trong vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam trở thành những cột mốc sống, tạo thành lũy thép nhiều tầng nhiều lớp, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Thanh Tuấn