Mỹ Hà phát huy truyền thống xây dựng quê hương giàu mạnh

Mỹ Hà (Mỹ Lộc) là một vùng đất cổ. Sử sách còn lưu lại: Đầu thế kỷ X, Tướng Lã Suy xưng hiệu là Lã Tá Đường có công dẹp loạn, thu phục các sứ quân, được Đinh Tiên Hoàng cấp hơn 1.000 mẫu lộc điền tại vùng đất thuộc làng Quang Xán, xã Mỹ Hà ngày nay. Ông đã chiêu mộ nhân dân khai hoang, chỉ bảo việc nông tang, lập ấp, lập làng. Các bậc cao niên thường tự hào chia sẻ: miền quê này còn in đậm dấu ấn về tinh thần bất khuất và những đặc trưng văn hóa của vùng đất cổ, hun đúc lòng yêu nước và tinh thần quật khởi trong lịch sử đánh giặc giữ nước, bảo vệ và xây dựng quê hương. Từ những năm 1931-1932, giặc Pháp tăng cường đàn áp, khủng bố nhân dân, song cờ đỏ búa liềm vẫn bay cao trên ngọn cây đa chợ Sét và truyền đơn rải trên các nẻo đường khiến chính quyền thực dân, phong kiến hoảng sợ. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, nhân dân Mỹ Hà đã kiên cường chiến đấu và đóng góp sức người, sức của cùng quân dân cả nước giành thắng lợi. Năm 2005 Đảng bộ, nhân dân xã Mỹ Hà vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc) hôm nay.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Mỹ Hà không ngừng phấn đấu, từng bước đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trên lĩnh vực phát triển kinh tế. Xác định lấy đổi mới sản xuất nông nghiệp làm gốc để nâng cao giá trị sản xuất và thế mạnh của địa phương, Mỹ Hà đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng các cánh đồng lớn để thực hiện các mô hình sản xuất 2 vụ lúa và vụ đông hiệu quả cao; đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng như gieo sạ, làm đất và thu hoạch bằng máy gặt đập liên hoàn chiếm 99% diện tích.

Với đặc thù của vùng đất trũng, trước đây hiệu quả canh tác theo lối truyền thống đạt thấp, những năm qua, Mỹ Hà tập trung chuyển đổi sang nuôi thủy sản theo mô hình trang trại, gia trại, đã biến khó khăn trở thành thế mạnh trong phát triển kinh tế của địa phương. Hiện nay, Mỹ Hà có 94,47ha nuôi thủy sản, chủ yếu là nuôi cá truyền thống, tổng sản lượng đạt 270 tấn/năm. Nhiều năm nay, Mỹ Hà trở thành “vựa cá trắm đen” cung ứng cho trị trường trong và ngoài tỉnh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ nuôi trong xã còn mở rộng sang nuôi các loại cá cảnh, nhất là cá Koi, cung ứng cho thị trường các tỉnh phía Bắc và một số tỉnh miền Nam. Trên địa bàn xã có 13 trang trại, 130 gia trại thủy sản tổng hợp với tổng diện tích gần 90ha đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu là trang trại của gia đình ông Trần Văn Minh ở khu Đồng Lướt, có diện tích 6ha, chuyên nuôi cá trắm đen, ba ba. Mỗi năm anh xuất bán 150 tấn cá, ba ba thương phẩm; xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP ruốc cá trắm đen được thị trường ưa chuộng. Trang trại của gia đình ông Trần Công Lộc, ở xóm 12, có quy mô hơn 6ha, đầu tư nuôi 1.000-1.500 con gà/lứa, liên kết với doanh nghiệp nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP; diện tích còn lại ông đầu tư đào ao nuôi cá trắm đen, mỗi năm thu nhập từ 300-400 triệu đồng. Khác với trước đây, nguồn thu của người dân chủ yếu trông vào cây lúa, hiện giờ mỗi năm, Mỹ Hà xuất bán trên 500 tấn cá, 5.000 tấn lợn, 5 tấn gia cầm… Đời sống người dân ngày một nâng cao. Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, duy trì các nghề truyền thống như: mộc, làm đậu phụ (đậu Vọc) nổi tiếng, xã Mỹ Hà đẩy mạnh hoạt động thương mại dịch vụ, nghề may. Hiện nay, trên địa bàn xã có 25 cơ sở mộc, thu hút 200 lao động; trên 1.500 lao động làm việc tại 20 cơ sở may trên địa bàn và các công ty may ở thành phố Nam Định. Hoạt động thương mại phát triển, chợ Sét trên địa bàn xã luôn sầm uất, thu hút trên 500 tiểu thương, trở thành chợ đầu mối của cả vùng.

Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã đã huy động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng đóng góp nguồn lực kiến thiết quê hương. Tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới của xã đạt trên 43,6 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 14,8 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động. Đến nay toàn bộ trên 10km đường trục xã được nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp 5 đồng bằng; hệ thống đường trục thôn đều được nhựa hoá, bê tông hoá, có điện chiếu sáng theo tiêu chuẩn nông thôn mới; đường trục chính nội đồng được mở rộng, bê tông hóa, thuận tiện cho xe cơ giới tham gia phục vụ sản xuất. Hệ thống kênh mương thủy lợi cũng được kiên cố hóa đảm bảo phục vụ tưới, tiêu, đáp ứng yêu cầu sản xuất. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan văn hóa nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Đến nay, cả 16 thôn được công nhận “Thôn văn hoá”; tỷ lệ gia đình văn hóa chiếm trên 86,6%. Đảng bộ xã Mỹ Hà nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Trần Anh Tư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Phát huy kết quả đạt được, hiện nay cán bộ, nhân dân xã Mỹ Hà đang tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xúc tiến triển khai các dự án: Mở rộng, nâng cấp các trường học; mở rộng các tuyến đường Hà Thắng 3,1km, đường đê Ất Hợi 3,4km, xây dựng khu dân cư tập trung 4,25ha… Đến nay, 135 hộ có đất liền kề thuộc phần mở rộng tuyến đường đê Ất Hợi đều tự nguyện hiến đất và đã giải tỏa đảm bảo mặt bằng phục vụ thi công.

Với bề dày truyền thống cách mạng, văn hóa và nền tảng kinh tế - xã hội phát triển vững chắc, sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Mỹ Hà đang vững bước trên con đường xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Minh Tân