Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp

Toàn tỉnh hiện đang duy trì 54 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); trong đó có 20 mô hình do cấp tỉnh chỉ đạo, còn lại của cấp huyện, cấp xã. Nhiều mô hình phong trào được các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả cao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) rà soát các văn bản pháp luật mới để triển khai đến địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quán triệt Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn của Công an tỉnh, Viễn thông Nam Định đã chọn mô hình “Ba an toàn” về ANTT theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” để thực hiện. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm an toàn địa bàn đặt trạm, trung tâm; an toàn cho người lao động làm việc, sinh hoạt tại tổ, trạm, trung tâm; an toàn về tài sản của đơn vị, của cán bộ, công nhân viên, của khách hàng. Mô hình được triển khai đến các đơn vị trực thuộc: Tổng đài Host đặt tại thành phố Nam Định, 24 trạm chuyển mạch vệ tinh, 1 trạm MSAN, 500 trạm BTS, 4 trạm BSC nằm rải rác trên địa bàn tỉnh. Trung tâm đã thường xuyên mở các lớp huấn luyện phòng, chống cháy nổ và kiểm tra quy trình an toàn lao động cho 100% cán bộ, công nhân viên; áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật trong công tác bảo đảm ANTT; lắp đặt hệ thống cảnh báo việc cắt phá cáp; các trạm BTS được trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy, chữa cháy; quan tâm củng cố hệ thống tường rào, bảo vệ, điện chiếu sáng. Trung tâm đã phối hợp xây dựng phong trào “Cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” với các cơ quan, đơn vị liền kề như Liên đoàn Lao động tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh; đồng thời phối hợp với Công an các địa phương thường xuyên trao đổi thông tin, xây dựng phương án, trực tiếp giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT theo quy định của pháp luật... Do làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nên nhiều năm nay tình hình ANTT của Viễn thông Nam Định luôn được bảo đảm tốt, nội bộ đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch đề ra; quy chế dân chủ tại cơ sở, chế độ chính sách của người lao động được bảo đảm. Năm 2021, Viễn thông Nam Định đã vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng Công an, các cấp, các ngành tổ chức triển khai gắn liền với nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm; tuyên truyền, vận động nông dân phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở địa bàn nông thôn thông qua các hình thức sinh hoạt chi hội, sinh hoạt CLB nông dân, in ấn tài liệu, phát tờ rơi. Để phong trào nông dân tham gia bảo vệ ANTQ đạt hiệu quả thiết thực, từ năm 2021 đến nay Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các huyện hội, thành hội phối hợp với ngành Công an xây dựng và duy trì hoạt động các mô hình ANTT. Đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã xây dựng và duy trì được 7 mô hình “Ba an toàn” tại các xã: Xuân Tiến (Xuân Trường), Hải Bắc (Hải Hậu), Liên Minh (Vụ Bản), Yên Hưng (Ý Yên), Mỹ Thành (Mỹ Lộc), Trực Hùng (Trực Ninh), Nam Vân (thành phố Nam Định); 25 mô hình “Tiếng kẻng an ninh” tại 25 chi hội xã Trực Hùng (Trực Ninh) với 75 thành viên tham gia; 4 mô hình “Nông dân tự quản về ANTT và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển” tại xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng), xã Giao Xuân, Bạch Long (Giao Thủy); 37 mô hình “Nông dân tự quản về ANTT”. Tại xã Yên Hưng (Ý Yên), Hội Nông dân, Công an xã đã phối hợp xây dựng mô hình “Camera tự quản ANTT” đồng thời vận động hội viên nông dân và các mạnh thường quân đóng góp, ủng hộ 28 triệu đồng để lắp đặt 56 camera ở những vị trí trọng yếu, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Cùng với đó, trong năm, các cấp Hội phối hợp thành lập được 4 mô hình “Nông dân tự quản về ANTT và giữ gìn bình yên tuyến biển”; 24 mô hình “Nông dân tự quản về ANTT” với hơn 1.000 hội viên tham gia; thành lập 5 mô hình CLB “Nông dân với an toàn giao thông” thu hút gần 300 hội viên tại huyện Nghĩa Hưng và Ý Yên tham gia. Các mô hình đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hội viên nông dân, nhân dân với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đảm bảo ANTT, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Trung tâm Y tế huyện Nam Trực là đơn vị sự nghiệp công lập với 16 khoa, phòng chuyên môn, có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác. Từ đầu năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, Trung tâm đã phối hợp với Công an huyện, Phòng Y tế huyện tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện chỉ đạo các xã, thị trấn và lực lượng chức năng thần tốc, quyết liệt tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với địa bàn, nhất là ở những nơi đông dân cư, địa điểm có làng nghề như Bình Yên (Nam Thanh), Đồng Quỹ (Nam Tiến), Vân Chàng, Đồng Côi (thị trấn Nam Giang)... Công an các xã, thị trấn tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định như phong tỏa cục bộ trong phạm vi nhỏ; xây dựng thêm các địa điểm cách ly, kiểm tra, hướng dẫn cách ly y tế ở gia đình khi có đủ điều kiện; quản lý, kiểm tra tình trạng sức khỏe người bệnh để sàng lọc yếu tố dịch tễ. Trung tâm đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức tiêm chủng vắc-xin cho nhân dân theo đúng quy định, đạt tỷ lệ cao. Tại các địa điểm tiêm chủng, lực lượng Công an đã hỗ trợ Trung tâm bảo đảm an ninh trật tự, kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân của nhân dân đến tiêm cũng như nhập dữ liệu tiêm chủng để đồng bộ trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia… qua đó góp phần kiểm soát dịch COVID-19, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, hiện nay Tỉnh ủy, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào; chú trọng nhân rộng phong trào ở vùng đồng bào có đạo, tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường... Thông qua phong trào nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân; phát hiện, phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19; tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, toàn diện./.

Bài và ảnh: Xuân Thu