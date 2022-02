Mặt trận Tổ quốc Trực Ninh tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Thời gian qua, MTTQ các cấp huyện Trực Ninh đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Nhân dân xã Trực Tuấn treo cờ Tổ quốc nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022.

Công tác tuyên truyền, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân thường xuyên được MTTQ trong huyện đẩy mạnh. MTTQ các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức tuyên truyền chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố. Cùng với đó, MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, phát huy sáng tạo trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu, tập trung triển khai vận động xây dựng Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Quỹ “Vì người nghèo”; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. MTTQ các cấp trong huyện luôn phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; phối hợp tổ chức các kỳ họp HĐND và hội nghị tiếp xúc cử tri với các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, đồng thời tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. Trong năm, MTTQ các cấp tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội lớn của toàn dân, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,58%. Để hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, MTTQ các xã, thị trấn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đồng cấp tăng cường công tác hòa giải, đối thoại ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong năm 2021, MTTQ trong huyện còn tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân hiến đất làm đường giao thông, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa, lắp đường điện chiếu sáng, đổ bê tông đường thôn xóm, tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Đến nay, toàn huyện có 10 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020, đạt 47,6%; 30 thôn, xóm, tổ dân phố thuộc 20 xã, thị trấn được Chủ tịch UBND huyện công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 11 xã, thị trấn còn lại đã hoàn thiện hồ sơ và đang tích cực hoàn thiện thực địa đề nghị thẩm định, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. 100% thôn, xóm, tổ dân phố, 100% cơ quan, 100% trạm y tế và 88,6% trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa; 83,6% đơn vị được công nhận đơn vị giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa nhiều năm liên tục; 95% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. MTTQ các cấp trong huyện cũng đã triển khai có hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 7 nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo trị giá 260 triệu đồng; phối hợp với các tổ chức thành viên tặng 315 suất quà cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công, người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán. Thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021, MTTQ huyện còn vận động được trên 67 triệu đồng. MTTQ các xã, thị trấn đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong vùng cách ly y tế ở địa phương đồng thời xây dựng kế hoạch, có thư kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tăng, ni, tín đồ phật tử, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong huyện ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên 3,2 tỷ đồng. MTTQ huyện đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng trực chốt gác của huyện và các thôn (xóm), tổ dân phố thực hiện cách ly y tế …

Nhờ thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp trong huyện đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội đã đề ra. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 song kinh tế - xã hội của huyện vẫn duy trì ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ, hoàn thành và vượt 13/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP đạt 8%; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vượt hơn 5% kế hoạch, giá trị hàng hoá xuất khẩu vượt gần 37% kế hoạch. Thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Trực Ninh bám sát chức năng nhiệm vụ tập trung phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội; phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; tăng cường nắm bắt thông tin, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân trong huyện để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành./.

Bài và ảnh: Lam Hồng