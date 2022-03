Tấm gương thầy giáo làm theo lời Bác

Từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua Chi bộ Đảng Trường THCS Mỹ Thịnh, xã Mỹ Thịnh (Mỹ Lộc) luôn có nhiều tấm gương đảng viên giáo viên mẫu mực. Tiêu biểu là thầy giáo Lê Duy Toản dạy môn Văn học đã luôn tâm huyết với nghề, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Nhà giáo Lê Duy Toản và học sinh lớp 9B trong giờ học đọc hiểu văn bản.

Là đảng viên, nhà giáo Lê Duy Toản luôn gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua “Hai tốt”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” do ngành Giáo dục và Đào tạo phát động, cụ thể qua hoạt động chuyên môn như quan tâm bồi dưỡng học sinh giỏi, tích cực phụ đạo học sinh có học lực yếu, đổi mới phương pháp giảng dạy... Bằng sự say mê nghề, thầy đã mang đến cho học sinh những tiết học thú vị, đầy lôi cuốn và kích thích được năng khiếu, làm tăng thêm lòng say mê học tập. Song song với việc bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thầy Toản cũng luôn chú trọng đến việc phát triển đề tài, nghiên cứu làm sáng kiến kinh nghiệm đưa vào thực tiễn hiệu quả nhất. Sáng kiến “Dạy học theo phương pháp nghiên cứu tình huống trong đọc, hiểu văn bản ở bộ môn ngữ văn cấp THCS” đã mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn, góp phần đưa chất lượng giáo dục của trường ngày càng đi lên. Thầy Toản cho biết: “Khắc ghi lời dạy của Bác: “Học phải đi đôi với hành”, tôi mong muốn giúp học sinh đem những kiến thức được học để áp dụng giải quyết các vấn đề, tình huống trong thực tiễn đời sống. Từ đó ghi nhớ nội dung kiến thức của bài học; tránh lối “học chay”, “học vẹt”, khắc phục lối học nặng về lý thuyết, không chú trọng đến thực hành”. Qua hơn 3 năm áp dụng, sáng kiến đã đem lại hiệu quả thiết thực. Học sinh luôn hứng thú tham gia, hiểu bài ngay ở trên lớp và còn có nhiều cách xử lý thông minh, có thể trả lời những câu hỏi mở, câu hỏi gắn liền với thực tiễn đời sống; đạt kết quả học tập tốt ở phần đọc hiểu văn bản với tỷ lệ học sinh hiểu môn học ở mức độ tốt và khá đạt gần 75%. Bên cạnh đó, sáng kiến giúp giáo viên quan sát được khả năng nhận biết kiến thức cũng như vốn sống của các em qua cách xử lý tình huống, những kiến giải theo ý hiểu riêng, từ đó nắm bắt tâm lý, nhận thức người học để điều chỉnh phương pháp, hình thức, kỹ thuật dạy học phù hợp với từng đối tượng cho hiệu quả, phù hợp với việc đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Sáng kiến của thầy giáo Lê Duy Toản đã được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận có vai trò thiết thực trong hoạt động chuyên môn của ngành.

Thầy giáo Hoàng Thanh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Thịnh cho biết: Trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thầy Lê Duy Toản có những cách làm hay, sáng tạo, biến Chỉ thị 05 từ lý thuyết thành những hành động cụ thể, thiết thực, có hiệu quả, áp dụng thực tế vào lĩnh vực giảng dạy. Thầy Toản có tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn vững vàng, cách dạy hiệu quả và luôn quý mến, tận tâm với học trò. Thầy được Ban giám hiệu nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ là Tổ phó chuyên môn Tổ Khoa học xã hội. Trên cương vị này, thông qua các buổi sinh hoạt nghiệp vụ, thầy thường xuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, tích cực giúp đỡ đồng nghiệp, đặc biệt là môn Văn học để có cách giảng dạy phù hợp, hiệu quả nhất. Qua đó, chất lượng giảng dạy môn Văn học của nhà trường từng bước được nâng cao. Đây cũng là môn học mà Trường THPT Mỹ Thịnh đạt thành tích cao cả về số lượng và chất lượng giải khi tham gia các kỳ thi các cấp; trong đó năm học 2020-2021 đội tuyển học sinh giỏi Văn khối 8 của trường xếp thứ ba toàn huyện.

Thực hiện học tập và làm theo gương Bác Hồ, cùng với những nỗ lực cố gắng của bản thân, thầy giáo Lê Duy Toản đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, được đồng nghiệp quý trọng, học sinh kính mến. Thầy luôn đạt kết quả cao trong các hội thi, kết quả khảo sát chất lượng do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức; đạt giải Nhì môn Ngữ văn hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp THCS tỉnh Nam Định” năm học 2018-2019; có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được UBND huyện Mỹ Lộc, Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận. Với những thành tích đã đạt được, thầy giáo Lê Duy Toản vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác giáo dục; huyện Mỹ Lộc tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2020./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng