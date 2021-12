Sắc xanh tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

Phát huy truyền thống xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, trong đó nổi bật nhất là phong trào “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội”.

Đoàn viên, thanh niên Đoàn Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tích cực tham gia các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bạch Long (Giao Thủy).

Bám sát nội dung tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội do Trung ương Đoàn phát động, Đoàn Thanh niên tỉnh đã chủ động khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lực lượng đoàn viên, thanh niên, triển khai các hoạt động tình nguyện đến các cơ sở đoàn; xây dựng công trình phần việc của thanh niên; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn… Phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc; thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn, kỷ niệm của đất nước, 100% các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà các chiến sĩ, các gia đình chính sách, người già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh góp phần vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Cụ thể, từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã trao tặng 2.662 suất quà với tổng trị giá trên 1,6 tỷ đồng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho thanh niên công nhân và cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với 15 phần quà tổng trị giá 15 triệu đồng; tổ chức hoạt động tình nguyện “Tư vấn, khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” tại xã Việt Hùng (Trực Ninh), đã trao 10 suất quà với tổng trị giá 15 triệu đồng cho 10 gia đình chính sách trên địa bàn xã; khám, tư vấn sức khỏe và cấp 110 suất thuốc với tổng giá trị 22 triệu đồng cho người dân thuộc đối tượng gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Nhiều Đoàn cơ sở hoạt động tích cực, hiệu quả, tiêu biểu Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định phối hợp với Huyện Đoàn Giao Thuỷ, Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam tổ chức hoạt động tình nguyện “Vì sức khoẻ cộng đồng” tại xã Bạch Long (Giao Thuỷ); Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức “Hành trình nhân ái” tại huyện Nghĩa Hưng; Huyện Đoàn Ý Yên với chương trình “Bánh chưng xanh - Ấm lòng ngày Tết” đã trao tặng 215 suất quà cho các đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021, Tỉnh Đoàn đã thành lập 2 đội hình tham gia hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần tại các địa bàn khó khăn, khu công nghiệp; tổ chức 5 buổi khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.178 gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động nổi bật của tuổi trẻ tỉnh thời gian qua là trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và đoàn trực thuộc khẩn trương tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như: thành lập các đội thanh niên tình nguyện kiểm tra thân nhiệt; bố trí dụng cụ sát khuẩn, khẩu trang và yêu cầu đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhân dân đeo khẩu trang, tiến hành khử khuẩn tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi công cộng. Trong đó, Huyện Đoàn Hải Hậu phối hợp tổ chức phát gần 30 nghìn khẩu trang, trao tặng 300 chai dung dịch rửa tay, tặng các phần quà, gạo và nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 70,5 triệu đồng. Huyện Đoàn Ý Yên tặng 16 nghìn khẩu trang, phát động ủng hộ nhu yếu phẩm cho người dân trong vùng cách ly và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch với số tiền 74,3 triệu đồng. Huyện Đoàn Giao Thủy phát trên 8.000 khẩu trang và nhu yếu phẩm, tặng bà con nhân dân trong khu cách ly tập trung tổng số tiền 7 triệu đồng. Huyện Đoàn Nam Trực tổ chức phát 5.000 khẩu trang y tế; Huyện Đoàn Mỹ Lộc phối hợp tặng 5 quạt ion âm, 24 thùng nước, 12 thùng sữa, 7.000 khẩu trang và mũ chắn giọt bắn. Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng 14.500 khẩu trang, phát 2.500 tờ rơi. Đoàn Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định phối hợp với các đơn vị trao tặng nhiều phần quà, nhu yếu phẩm tới các chốt kiểm soát dịch, khu cách ly tập trung… Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn thành lập 190 đội hình tình nguyện với 1.352 thành viên tham gia trực chốt kiểm soát, điều phối và đo thân nhiệt, hỗ trợ khai báo y tế cho người dân, hỗ trợ lực lượng chức năng nhập thông tin đối tượng tiêm và loại vắc-xin vào phần mềm hồ sơ sức khoẻ điện tử; kiểm soát bổ sung thông tin tờ khai y tế, phiếu đồng ý tiêm… tại các điểm tiêm vắc-xin trên địa bàn, góp phần đảm bảo chiến dịch tiêm chủng diễn ra an toàn, đạt hiệu quả. Trong đó, Huyện Đoàn: Hải Hậu, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Mỹ Lộc xung kích tham gia trực chốt phòng dịch; đoàn viên, thanh niên huyện Trực Ninh, Xuân Trường hướng dẫn người dân khai báo y tế, ghi lại biển số xe các phương tiện giao thông khi qua chốt, nhận nhiệm vụ trực chốt từ 4 giờ 30 phút đến 21 giờ; Huyện Đoàn Giao Thủy tham gia nấu và tiếp cơm cho các lực lượng làm nhiệm vụ và công dân trong khu cách ly; Huyện Đoàn Ý Yên, Thành Đoàn Nam Định… hỗ trợ công tác tổ chức tại các điểm tiêm vắc-xin trên địa bàn…

Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội thời gian qua tiếp tục là động lực để tuổi trẻ trong tỉnh nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo, hăng hái đi đầu trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh